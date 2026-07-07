बड़ी खबर: कई शहरों में खाली होने लगे ATM, कैश की किल्लत पर RBI सख्त, बैंकों से मांगा डेटा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बैंकों का तर्क, आंध्र, तेलंगाना जैसे ग्रामीण राज्य सर्वाधिक प्रभावित हैं।

ATM Cash: आज के समय में बैंक से जुड़े कई काम पहले के मुकाबले अब बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, जहां पहले लंबी-लंबी लाइनों में लगकर लोग बैंक से पैसे निकाल पाते थे तो अब वहीं के घर के आसपास मौजूद ATM से आसानी से कैश निकाला जा सकता है. लेकिन अभी कुछ समय से देश के कई शहरों के ATM खाली मिलने की शिकायत सामने आ रही हैं. कई शहरों में लोगों को पिछले लगभग 2 से 3 महीनों से एटीएम से कैश नहीं मिल रहा है, जिसकी लगातार शिकायत भी की जा रही है. बढ़ती शिकायतों के बीच अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी.

RBI ने बैंकों से मांगा डेटा

एनडीटीवी प्रॉफिट ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ATM में कैश की कमी को लेकर RBI ने सभी बैंकों से टियर-2 और उससे छोटे शहरों में उपलब्ध कैश का पूरा ब्योरा मांगा है. इससे यह पता लगाया जाएगा कि किस वजह के चलते जगहों-जगहों पर ATM में नकदी नहीं मिल रही है. इसके अलावा RBI यह भी पता करने की कोशिश कर रहा है कि कहीं कुछ बैंकों ने कस्बों और छोटे शहरों में ज्यादा ही कम नकदी तो नहीं डाल दी है या फिर ATM में कैश समय पर रीलोड न किया गया हो, जिसकी वजह से यह दिक्कत हो रही हो. RBI ने साफ किया है कि अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी.

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बैंकों ने क्या कहा?

इस मामले पर बैंकों का कहना है कि केवल कुल कैश स्टॉक देखकर स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है. बैंकों के मुताबिक, जो नोट खराब या कटे-फटे होते हैं, उन्हें ATM में नहीं डाला जा सकता है.

कौन-कौन से राज्यों में ज्यादा असर दिखा

ATM से नकदी न निकलने की समस्या को लेकर सबसे ज्यादा असर ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों के लोगों पर पड़ा है. रिपोर्ट के मुताबिक इन राज्यों में ज्यादा असर पड़ा जैसे...

आंध्र प्रदेश

तेलंगाना

कर्नाटक

यह ऐसे राज्य हैं, जहां पर एटीएम से कैश न मिलने की शिकायत सामने आई हैं.

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