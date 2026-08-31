Apple के CEO टिम कुक का इस्तीफा, लिखी इमोशनल पोस्ट
एप्पल के सीईओ Tim Cook आज यानी 31 अगस्त 2026 को बतौर सीईओ आखिरी दिन था. ऐसे में इस दिन वो बेहद इमोशनल नजर आए. उन्होंने सोशल मीडिया पर ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए भावुक संदेश भी दिया.
एप्पल के CEO टिम कुक ने कंपनी के CEO के पर से इस्तीफा दे दिया है. इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने दी. सीईओ के रूप में अपने आखिर दिन पर कुक बेहद भावुक नजर आए. उन्होंने सोशल मीडिया पर भी एक इमोशनल पोस्ट किया. जिसमें एप्पल के कर्मचारियों, ग्राहकों और पूरी एप्पल कम्युनिटी को शुक्रिया कहा और बताया कि उन सभी से उन्हें प्रेरणा मिलती है.
सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट
बतौर सीईओ अपने आखिरी दिन पर टिम कुक ने सोशल मीडिया पर भी भावुक पोस्ट लिखा है. उन्होंने अपने ऑफिशियल X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने आखिरी दिन के बारे में बात की है. उन्होंने कहा है कि CEO के तौर पर उनका पद कल बदल जाएगा, लेकिन एप्पल कम्युनिटी के लिए उनका प्यार कभी नहीं बदलेगा.
अपने इस पोस्ट में कुक ने लिखा, 'CEO के रूप में मेरे आखिरी दिन पर एप्पल कम्युनिटी को ढेर सारा प्यार. मेरा पद (टाइटल) कल बदल जाएगा, लेकिन एप्पल कम्युनिटी के लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा. हमेशा मेरी प्रेरणा बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया. मेरा आभार असीम है, और मैं अपने जीवन के अगले अध्याय के लिए बहुत एक्साइटेड हूं.'
Apple CEO Tim Cook, in a post on his last day as CEO, says, "My title changes tomorrow, but the love I have for the Apple community never will. Thank you for being a constant source of inspiration. My gratitude is endless, and I’m excited for the next chapter." pic.twitter.com/EHVajyGX6U— ANI (@ANI) August 31, 2026