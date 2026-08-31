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हिंदी न्यूज़बिजनेसApple के CEO टिम कुक का इस्तीफा, लिखी इमोशनल पोस्ट

Apple के CEO टिम कुक का इस्तीफा, लिखी इमोशनल पोस्ट

एप्पल के सीईओ Tim Cook आज यानी 31 अगस्त 2026 को बतौर सीईओ आखिरी दिन था. ऐसे में इस दिन वो बेहद इमोशनल नजर आए. उन्होंने सोशल मीडिया पर ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए भावुक संदेश भी दिया.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 31 Aug 2026 11:18 PM (IST)
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एप्पल के CEO टिम कुक ने कंपनी के CEO के पर से इस्तीफा दे दिया है. इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने दी. सीईओ के रूप में अपने आखिर दिन पर कुक बेहद भावुक नजर आए. उन्होंने सोशल मीडिया पर भी एक इमोशनल पोस्ट किया. जिसमें एप्पल के कर्मचारियों, ग्राहकों और पूरी एप्पल कम्युनिटी को शुक्रिया कहा और बताया कि उन सभी से उन्हें प्रेरणा मिलती है.

सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट
बतौर सीईओ अपने आखिरी दिन पर टिम कुक ने सोशल मीडिया पर भी भावुक पोस्ट लिखा है. उन्होंने अपने ऑफिशियल X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने आखिरी दिन के बारे में बात की है. उन्होंने कहा है कि CEO के तौर पर उनका पद कल बदल जाएगा, लेकिन एप्पल कम्युनिटी के लिए उनका प्यार कभी नहीं बदलेगा.

अपने इस पोस्ट में कुक ने लिखा, 'CEO के रूप में मेरे आखिरी दिन पर एप्पल कम्युनिटी को ढेर सारा प्यार. मेरा पद (टाइटल) कल बदल जाएगा, लेकिन एप्पल कम्युनिटी के लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा. हमेशा मेरी प्रेरणा बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया. मेरा आभार असीम है, और मैं अपने जीवन के अगले अध्याय के लिए बहुत एक्साइटेड हूं.'

 

 

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 31 Aug 2026 11:01 PM (IST)
Tags :
Tim Cook Apple Breaking News Abp News
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