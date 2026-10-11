आज कितने का मिल रहा है 14 किलो वाला गैस सिलेंडर? जानें घरेलू और कमर्शियल एलपीजी का ताजा रेट

रसोई गैस सिलेंडर की कीमत हर घर के बजट से जुड़ी होती है. महीने की शुरुआत में गैस के दाम में बदलाव हो तो इसका असर आम लोगों के साथ-साथ होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर भी पड़ता है. ऐसे में अगर आप भी आज गैस सिलेंडर बुक करने की सोच रहे हैं तो पहले अपने शहर का ताजा रेट जान लीजिए.

अक्टूबर की शुरुआत में तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की थी. हालांकि, घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 किलो के सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि फिलहाल घरेलू गैस उपभोक्ताओं को कीमतों के मोर्चे पर राहत मिली हुई है. यहां देखें पूरी रेट लिस्ट.

आज आपके शहर में LPG सिलेंडर का क्या है भाव?

कमर्शियल सिलेंडर कितना महंगा हुआ?

तेल कंपनियों ने 1 अक्टूबर 2026 से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ाए. दिल्ली में इसकी कीमत 62.50 रुपए बढ़कर 2,810 रुपए हो गई. मुंबई में करीब 63 रुपए की बढ़ोतरी के बाद इसका भाव 2,764.50 रुपए पहुंच गया, जबकि कोलकाता में यह 2,954 रुपए पर है.

कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और कैटरिंग के काम में होता है. ऐसे में गैस महंगी होने से इन कारोबारों का खर्च बढ़ सकता है. कारोबारियों के सामने अब यह चुनौती है कि वे बढ़ी हुई लागत को कैसे संभालें. इसका असर कुछ जगहों पर खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है.

घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में क्या बदलाव हुआ?

घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में अक्टूबर की शुरुआत में कोई बदलाव नहीं हुआ. दिल्ली में 14.2 किलो वाले सिलेंडर का भाव 942 रुपए बना हुआ है. मुंबई में इसकी कीमत 941.50 रुपए और कोलकाता में 968 रुपए है.

घरेलू सिलेंडर के दाम लंबे समय तक स्थिर रह सकते हैं, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में हर महीने बदलाव देखने को मिल सकता है. इसकी वजह यह है कि दोनों श्रेणियों के लिए कीमतों का निर्धारण और सरकारी नीतियों का असर अलग-अलग हो सकता है.

LPG की कीमतें क्यों बदलती हैं?

भारत अपनी LPG जरूरतों का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है. इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव, रुपए की विनिमय दर और परिवहन लागत का असर घरेलू बाजार पर पड़ सकता है. तेल कंपनियां आम तौर पर महीने की शुरुआत में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि घरेलू सिलेंडर भी उसी समय महंगा हो जाएगा.

गैस सिलेंडर बुक करने से पहले जान लें ये बातें-

अगर आपका सिलेंडर खत्म होने वाला है, तो बुकिंग से पहले अपने गैस वितरक या कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूदा कीमत देख लें. साथ ही, बुकिंग के समय मिलने वाली रसीद में सिलेंडर की कीमत और लागू शुल्क जरूर जांचें.

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