ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआज कितने का मिल रहा है 14 किलो वाला गैस सिलेंडर? जानें घरेलू और कमर्शियल एलपीजी का ताजा रेट

आज कितने का मिल रहा है 14 किलो वाला गैस सिलेंडर? जानें घरेलू और कमर्शियल एलपीजी का ताजा रेट

क्या आज घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बदले हैं क्या? यहां से जानें दिल्ली, नोएडा, मुंबई और लखनऊ समेत देश के प्रमुख शहरों के ताजा भाव, जिसने मिलेगी आपको बुकिंग में मदद.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 11 Oct 2026 08:07 AM (IST)
Preferred Sources

रसोई गैस सिलेंडर की कीमत हर घर के बजट से जुड़ी होती है. महीने की शुरुआत में गैस के दाम में बदलाव हो तो इसका असर आम लोगों के साथ-साथ होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर भी पड़ता है. ऐसे में अगर आप भी आज गैस सिलेंडर बुक करने की सोच रहे हैं तो पहले अपने शहर का ताजा रेट जान लीजिए.

अक्टूबर की शुरुआत में तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की थी. हालांकि, घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 किलो के सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि फिलहाल घरेलू गैस उपभोक्ताओं को कीमतों के मोर्चे पर राहत मिली हुई है. यहां देखें पूरी रेट लिस्ट. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
सोना-चांदी खरीदने वालों को लगेगा झटका? सरकार ने खत्म की टैक्स छूट, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर
सोना-चांदी खरीदने वालों को लगेगा झटका? सरकार ने खत्म की टैक्स छूट, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर
बिजनेस
11 अक्टूबर को पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव या राहत? जानें दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना और लखनऊ में आज का रेट
11 अक्टूबर को पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव या राहत? जानें दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना और लखनऊ में आज का रेट
बिजनेस
किस्तों में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे लोग, महंगाई पर नई रिपोर्ट ने चौंकाया
किस्तों में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे लोग, महंगाई पर नई रिपोर्ट ने चौंकाया
बिजनेस
UPI MDR: क्या अब गूगल पे, फोन पे और Paytm जैसी पेमेंट Apps भी वसूलेंगी चार्ज?
UPI MDR: क्या अब गूगल पे, फोन पे और Paytm जैसी पेमेंट Apps भी वसूलेंगी चार्ज?

आज आपके शहर में LPG सिलेंडर का क्या है भाव?

शहर  घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 942.00 रुपए 2,810.00 रुपए
नोएडा 939.50 रुपए 2,747.50 रुपए
गुरुग्राम 951.00 रुपए 2,828.00 रुपए
मुंबई 912.50 रुपए 2,764.00 रुपए
कोलकाता 945.00 रुपए 2,954.00 रुपए
चेन्नई 950.00 रुपए 2,983.00 रुपए
पटना 1,000.00 रुपए 3,100.50 रुपए
रांची 1,010.50 रुपए 2,988.00 रुपए
जयपुर 945.50 रुपए 2,839.00 रुपए

कमर्शियल सिलेंडर कितना महंगा हुआ?
तेल कंपनियों ने 1 अक्टूबर 2026 से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ाए. दिल्ली में इसकी कीमत 62.50 रुपए बढ़कर 2,810 रुपए हो गई. मुंबई में करीब 63 रुपए की बढ़ोतरी के बाद इसका भाव 2,764.50 रुपए पहुंच गया, जबकि कोलकाता में यह 2,954 रुपए पर है.

कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और कैटरिंग के काम में होता है. ऐसे में गैस महंगी होने से इन कारोबारों का खर्च बढ़ सकता है. कारोबारियों के सामने अब यह चुनौती है कि वे बढ़ी हुई लागत को कैसे संभालें. इसका असर कुछ जगहों पर खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है. 

घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में क्या बदलाव हुआ?
घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में अक्टूबर की शुरुआत में कोई बदलाव नहीं हुआ. दिल्ली में 14.2 किलो वाले सिलेंडर का भाव 942 रुपए बना हुआ है. मुंबई में इसकी कीमत 941.50 रुपए और कोलकाता में 968 रुपए है.

घरेलू सिलेंडर के दाम लंबे समय तक स्थिर रह सकते हैं, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में हर महीने बदलाव देखने को मिल सकता है. इसकी वजह यह है कि दोनों श्रेणियों के लिए कीमतों का निर्धारण और सरकारी नीतियों का असर अलग-अलग हो सकता है. 

LPG की कीमतें क्यों बदलती हैं?
भारत अपनी LPG जरूरतों का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है. इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव, रुपए की विनिमय दर और परिवहन लागत का असर घरेलू बाजार पर पड़ सकता है. तेल कंपनियां आम तौर पर महीने की शुरुआत में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि घरेलू सिलेंडर भी उसी समय महंगा हो जाएगा.

गैस सिलेंडर बुक करने से पहले जान लें ये बातें- 
अगर आपका सिलेंडर खत्म होने वाला है, तो बुकिंग से पहले अपने गैस वितरक या कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूदा कीमत देख लें. साथ ही, बुकिंग के समय मिलने वाली रसीद में सिलेंडर की कीमत और लागू शुल्क जरूर जांचें.

सोना-चांदी खरीदने वालों को लगेगा झटका? सरकार ने खत्म की टैक्स छूट, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
Read More
Published at : 11 Oct 2026 08:07 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder LPG 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
सोना-चांदी खरीदने वालों को लगेगा झटका? सरकार ने खत्म की टैक्स छूट, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर
सोना-चांदी खरीदने वालों को लगेगा झटका? सरकार ने खत्म की टैक्स छूट, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर
बिजनेस
11 अक्टूबर को पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव या राहत? जानें दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना और लखनऊ में आज का रेट
11 अक्टूबर को पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव या राहत? जानें दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना और लखनऊ में आज का रेट
बिजनेस
किस्तों में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे लोग, महंगाई पर नई रिपोर्ट ने चौंकाया
किस्तों में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे लोग, महंगाई पर नई रिपोर्ट ने चौंकाया
बिजनेस
UPI MDR: क्या अब गूगल पे, फोन पे और Paytm जैसी पेमेंट Apps भी वसूलेंगी चार्ज?
UPI MDR: क्या अब गूगल पे, फोन पे और Paytm जैसी पेमेंट Apps भी वसूलेंगी चार्ज?
Advertisement

वीडियोज

CJP का 'चलो दिल्ली' मार्च...पूरी तरह फ्लॉप!
फसल तबाह...कौन देगा सहारा? महाराष्ट्र से राजस्थान...परेशान किसान
'वोट चोरी' पर सियासत...हल है हिरासत!
सख्ती का असर...'जंतर-मंतर 2.0' बेअसर!
SIR पर लड़ाई...मीर जाफर तक कैसे आई? बड़ा विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'GenZ को वही सब बातें...', PM मोदी का पुराना ट्वीट शेयर कर शशि थरूर ने कसा तंज
'GenZ को वही सब बातें...', PM मोदी का पुराना ट्वीट शेयर कर शशि थरूर ने कसा तंज
दिल्ली NCR
दिल्ली: गुरुद्वारे में नारेबाजी पर भड़के कपिल मिश्रा, कहा- केजरीवाल माफी मांगें
दिल्ली: गुरुद्वारे में नारेबाजी पर भड़के कपिल मिश्रा, कहा- केजरीवाल माफी मांगें
विश्व
पाकिस्तान में ईसाई परिवार पर हमला! ईशनिंदा के आरोप में घर और दुकान में लगाई आग
पाकिस्तान में ईसाई परिवार पर हमला! ईशनिंदा के आरोप में घर और दुकान में लगाई आग
क्रिकेट
रणजी ट्रॉफी में कुल कितनी टीमें हिस्सा लेती हैं? इस बार क्या है नया; जानें A टू Z डिटेल्स
रणजी ट्रॉफी में कुल कितनी टीमें हिस्सा लेती हैं? इस बार क्या है नया; जानें A टू Z डिटेल्स
बॉलीवुड
'एक बार तो जेल जाना है...', मुंबई प्रोटेस्ट में एक्टर इमरान खान हुए डिटेन, साथ में दिखीं गर्लफ्रेंड
'एक बार तो जेल जाना है...', मुंबई प्रोटेस्ट में एक्टर इमरान खान हुए डिटेन, साथ में दिखीं गर्लफ्रेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: SIR में कटे 85854 वोटरों के नाम? आयोग ने इस मामले पर दी सफाई
यूपी: SIR में कटे 85854 वोटरों के नाम? आयोग ने इस मामले पर दी सफाई
Home Tips
Soft Roti Making Tips: तवे पर नहीं फूलती रोटी? गुब्बारे जैसी फुलाने का जादुई हैक
तवे पर नहीं फूलती रोटी? गुब्बारे जैसी फुलाने का जादुई हैक
एग्रीकल्चर
गन्ने का दाम बढ़कर 425 रुपये हुआ, किन किसानों को मिलेगा फायदा?
गन्ने का दाम बढ़कर 425 रुपये हुआ, किन किसानों को मिलेगा फायदा?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget