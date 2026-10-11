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हिंदी न्यूज़बिजनेस11 अक्टूबर को पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव या राहत? जानें दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना और लखनऊ में आज का रेट

11 अक्टूबर को पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव या राहत? जानें दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना और लखनऊ में आज का रेट

क्या आज पेट्रोल-डीजल के दाम में आज बदलाव हुआ है या फिर लोगों को मिली है राहत? यहां से जानें दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना और लखनऊ समते आज का ताजा रेट यहां से जान सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 11 Oct 2026 07:08 AM (IST)
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रविवार, 11 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर गाड़ी चलाने वालों की नजर बनी हुई है. रोजाना ऑफिस जाने वाले हों या लंबी दूरी का सफर करने की तैयारी कर रहे लोग, ईंधन के दाम उनके बजट पर सीधा असर डालते हैं. ऐसे में अगर आप भी अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराने जा रहे हैं, तो पहले अपने शहर में पेट्रोल और डीजल का ताजा भाव जरूर जान लें.

आज की कीमतों के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर पर है. वहीं, मुंबई, नोएडा, लखनऊ और पटना जैसे शहरों में कीमतें अलग-अलग हैं. इसकी बड़ी वजह राज्यों में लगने वाले टैक्स का अंतर है. यहां से देखें, अलग- अलग शहरों की रेट लिस्ट. 

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आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल कितने रुपए लीटर मिल रहा है?

शहर  पेट्रोल (रुपए प्रति लीटर) डीजल (रुपए प्रति लीटर)
दिल्ली 102.12 95.20
नोएडा  101.96  95.44
मुंबई  111.31 97.97
कोलकाता 113.51 99.82
चेन्नई 107.77 99.55
गुरुग्राम 102.97 95.64 
लखनऊ 101.86 95.36
पटना 113.37  99.36 
जयपुर  112.66 98.25
बेंगलुरु 111.68 99.56

पेट्रोल-डीजल महंगा होने से क्या पड़ता है असर?

पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर बाइक और कार से रोज सफर करने वालों का खर्च बढ़ जाता है. वहीं, डीजल के दाम का असर ट्रक, बस और माल ढुलाई जैसे कामों पर पड़ सकता है. परिवहन खर्च बढ़ने से रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर भी दबाव आ सकता है.

अगर आप हर महीने ईंधन पर होने वाले खर्च को कम करना चाहते हैं तो गाड़ी की रेगुलर सर्विस कराएं. साथ ही टायरों में सही हवा रखें और बेवजह इंजन चालू रखकर खड़े रहने से बचें. इससे ईंधन की खपत कम करने में मदद मिल सकती है.

हर जगह क्यों अलग हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?

अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि दिल्ली में पेट्रोल सस्ता और मुंबई या कोलकाता में महंगा क्यों मिलता है. इसकी मुख्य वजह केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स हैं. इसके अलावा डीलर का कमीशन और ईंधन की सप्लाई से जुड़ी लागत भी अंतिम कीमत में शामिल होती है.

कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों का भी पेट्रोल-डीजल के भाव पर असर पड़ता है. जब दुनिया के बाजार में कच्चा तेल महंगा होता है, तो ईंधन की लागत बढ़ने का दबाव बन सकता है. हालांकि, इसका असर घरेलू कीमतों पर कब और कितना पड़ेगा, यह कई दूसरे कारकों पर भी निर्भर करता है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 11 Oct 2026 07:08 AM (IST)
Tags :
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