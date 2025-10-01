Share Market News : भारतीय शेयर बाजार में पिछले आठ दिनों से चल रही गिरावट पर आखिरकार ब्रेक लग ही गया. 1 अक्टूबर को 30 अंकों वाली बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 715.69 अंक या 0.89 फीसदी की बढ़त के साथ 80,983.31 अंकों पर बंद हुई. निफ्टी 50 इंडेक्स 225.20 अंक या 0.92 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 24,836 अंक लेकर हरे निशान के साथ बंद हुआ.

भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समिति के फैसले के बाद बाजार में तेजी देखी गई. हालांकि आरबीआई के फैसले से पहले इंडेक्स में उतार चढ़ाव जारी था, पर बाद में इसमें तेजी देखी गई. निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार पर भरोसा जताया. जिससे शेयर बाजार में हरियाली रही.

बीएसई सेंसेक्स के टॉप गेनर

टाटा मोर्टस कोटक बैंक ट्रेंट सनफॉर्मा ऐक्सिस बैंक





बीएसई सेंसेक्स के टॉप लूजर

1. बजाजफाइनेंस

2. एसबीआईएन

3. टाटास्टील

4, ऐशियन पेंट

5. मारुति

शेयर बाजार में उछाल की क्या है वजह?



आरबीआई ने रेपो दर को 5.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा, जिसके बाद निवेशकों ने बैंक शेयरों की खरीदारी की. जिसके कारण शेयर बाजार में तेजी देखी गई. साथ ही निवेशकों ने पिछले आठ ट्रेडिंग में जारी गिरावट के बावजूद भी निचले स्तरों पर खरीदारी जारी रखी. जिससे बाजार की स्थिति में सुधार हुआ और आखिरकार यह हरे निशान पर बंद हुआ.

आरबीआई गवर्नर ने जानकारी दी कि समिति ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है. रेपो रेट में किसी भी तरह की कटौती नहीं की गई है. रेपो रेट में कोई बदलाव ना होने से त्योहारी सीजन में कर्ज लेकर खरीदारी करने वालों को निराशा हुई है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

