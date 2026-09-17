गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसअगले 5 साल और टाटा की कमान संभालेंगे एन चंद्रशेखरन, टाटा संस बोर्ड ने दी हरी झंडी

अगले 5 साल और टाटा की कमान संभालेंगे एन चंद्रशेखरन, टाटा संस बोर्ड ने दी हरी झंडी

टाटा संस के साथ एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल जो फरवरी में समाप्त होने जा रहा था, उसे दोबारा से बढ़ा दिया गया है. अब वो अगले पांच सालों तक बतौर चेयरमैन कार्यभार संभालेंगे.

Written By : वरुण भसीन |  Edited By: प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 17 Sep 2026 04:14 PM (IST)
Preferred Sources

गुरुवार को मुंबई में टाटा ग्रुप की एक बोर्ड मीटिंग हुई, जिसमें समूह के चेयरमैनशिप को लेकर एक अहम फैसला किया गया है. जिसके तहत अब टाटा समूह की कमान बतौर चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ही संभालेंगे. इस मीटिंग में उनके कायर्काल को पांच साल के लिए एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है. चंद्रशेखरन का कार्यकाल अगले साल यानी फरवरी 2027 में खत्म होने जा रहा था, जिससे पहले ये फैसला सामने आया है.

नहीं संभालना चाहते थे दोबारा कुर्सी
इस फैसले में खीस बात ये है कि चंद्रशेखरन ने पिछले महीने ही कहा था कि वो अपने मौजूदा कार्यकाल के बाद दोबारा चेयरमैन पद नहीं संभालना चाहते हैं. अब उनके फैसले में बदलाव ने टाटा समूह की आगे की रणनीति को लेकर चर्चा तेज कर दी है.

ये भी पढ़ें: UPI MDR से हर साल कितने हजार करोड़ की कमाई करेगी सरकार? आ गया डेटा

क्या बोले थे चंद्रशेखरन?
दरअसल चंद्रशेखरन ने पिछले महीने ही अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही थी. उन्होंने बताया था कि, वो बतौर चेयरमैन रिपॉइंटमेंट नहीं चाहते हैं. उन्होंने ये भी बताया था कि फरवरी में हुई बोर्ड मीटिंग के दौरान टाटा संस के एक बोर्ड सदस्य ने उनके 5 साल के कार्यकाल के विस्तार को लेकर समर्थन नहीं दिया है. सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट ने बोर्ड की बैठक से पहले सर्वसम्मति से विस्तार की सिफारिश की. करीब छह महीने होने आए थे और इसका कोई समाधान नहीं निकला था, ऐसे में उन्होंने कहा था कि लीडरशिप को लेकर स्पष्टता की जरूरत है.

शेयर बाजार में लिस्टिंग से जुड़ी समस्या
चंद्रशेखरन को दोबारा कार्यकाल देने का फैसला ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले ही RBI ने टाटा संस को लिस्टिंग से छूट देने की उसकी मांग खारिज कर दी थी. RBI के नियमों के मुताबिक टाटा संस को शेयर बाजार में लिस्टिंग से जुड़ी आवश्यकताओं का पालन करना पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: UPI AutoPay पर नहीं लगेगा नया चार्ज, OTT से लेकर SIP तक समझें पूरा नियम

बता दें कि एन. चंद्रशेखरन ने साल 2017 में टाटा संस में बतौर चेयरमैन के पद पर कमान संभाली थी. इसके बाद साल 2022 में उन्हें दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था. तो वहीं अब दोबारा से उनकी नियुक्ति उनका तीसरा कार्यकाल होने वाला है. उनका मौजूदा कार्यकाल फरवरी 2027 में खत्म हो जाएगा.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read More
Published at : 17 Sep 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
Tata Sons N. Chandrashekharan Breaking News Abp News TATA Group
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
UPI MDR से हर साल कितने हजार करोड़ की कमाई करेगी सरकार? आ गया डेटा
UPI MDR से हर साल कितने हजार करोड़ की कमाई करेगी सरकार? आ गया डेटा
बिजनेस
UPI AutoPay पर नहीं लगेगा नया चार्ज, OTT से लेकर SIP तक समझें पूरा नियम
UPI AutoPay पर नहीं लगेगा नया चार्ज, OTT से लेकर SIP तक समझें पूरा नियम
बिजनेस
Xप्लेन: भारत के बैंकों में CEO की किल्लत क्यों? दुनियाभर में भारतीय संभाल रहे कमान
भारत के बैंकों में CEO की किल्लत क्यों? दुनियाभर में भारतीय संभाल रहे कमान
बिजनेस
सस्ता कुकिंग ऑयल देने के लिए टैक्स घटाएगी सरकार! सालभर में 20% उछले दाम
सस्ता कुकिंग ऑयल देने के लिए टैक्स घटाएगी सरकार! सालभर में 20% उछले दाम
Advertisement

वीडियोज

Disha Salian Case: 6 साल बाद CBI FIR, Murder-Gangrape के आरोपों से फिर उठा बड़ा सवाल
Bigg Boss 20 Episode 9: Uditi Singh-Aasif Khan Clash, Scout OP-Rohed Nominated, Aamrapali-Love Fight
Spirit को लेकर Pranay Vanga का Critics को Open Challenge, Prabhas की फिल्म पर बढ़ा Buzz
PM Modi 76th Birthday | Breaking: 25 साल का कीर्तिमान... बीजेपी का अभिमान! | BJP | Amit Shah
Houthis Attack on Saudi Arabia: हूती विद्रहियों ने देसी मिसाइल से मार गिराया F15, सऊदी को बड़ा झटका!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अरबों के सामान पर टैरिफ से राहत? ट्रंप-शी मुलाकात से पहले बड़ी डील की तैयारी
अरबों के सामान पर टैरिफ से राहत? ट्रंप-शी मुलाकात से पहले बड़ी डील की तैयारी
दिल्ली NCR
PM मोदी के बर्थडे पर यज्ञ, रेखा गुप्ता पर भड़के CJP के सौरव दास, 'हम लोगों ने इन्हें ड्रामा...'
PM मोदी के बर्थडे पर यज्ञ, रेखा गुप्ता पर भड़के CJP के सौरव दास, 'हम लोगों ने इन्हें ड्रामा...'
बॉलीवुड
आकृति अग्रवाल और पृथ्वी शॉ का टूटा रिश्ता, सगाई के 6 महीने में ही हुए अलग
आकृति अग्रवाल और पृथ्वी शॉ का टूटा रिश्ता, सगाई के 6 महीने में ही हुए अलग
क्रिकेट
'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम', AFG खिलाड़ियों पर ईशान किशन का जवाब; देखें VIDEO 
'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम', AFG खिलाड़ियों पर ईशान किशन का जवाब; देखें VIDEO 
बिहार
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
इंडिया
मणिपुर राहत कैंप में मौतों पर SC सख्त, CJI ने पूछा- 'ठोस कदम क्यों नहीं उठाए'
मणिपुर राहत कैंप में मौतों पर SC सख्त, CJI ने पूछा- 'ठोस कदम क्यों नहीं उठाए'
ट्रेंडिंग
अब किराए पर ले जाइए अपना गरबा पार्टनर, पोस्ट ने इंटरनेट पर मचाया बवाल
अब किराए पर ले जाइए अपना गरबा पार्टनर, पोस्ट ने इंटरनेट पर मचाया बवाल
एग्रीकल्चर
दिल्ली की किस मंडी में मिलेगा आपकी फसल का सही दाम? समझें हिसाब
दिल्ली की किस मंडी में मिलेगा आपकी फसल का सही दाम? समझें हिसाब
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget