Tata Electronics: देशभर में छंटनी की खबरों के बीच अब एक गुड न्यूज आई है. बताया जा रहा है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स (Tata Electronics) तमिलनाड़ु में अपनी फेसिलिटी में लोगों की संख्या बढ़ाने की तैयारी में जुटी है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी की इस हायरिंग के बाद होसुर प्लांट में कर्मचारियों की संख्या 60,000 से बढ़कर 75,000 हो जाएगी. यानी कि इससे साफ है कि 15000 नए कर्मचारियों को काम पर रखने की तैयारी चल रही है.

क्यों होगी इतने लोगों की हायरिंग?

दरअसल, आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल अपनी बढ़ती डिमांड को पूरा करने की कोशिश कर रही है. काम में तेजी लाने के लिए और भी लोगों को यूनिट में लगाए जाने का प्लान बनाया जा रहा है. टाटा भारत में एप्पल की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन के बराबर कर्मचारियों को रखना चाहती है. टाटा के इस होसुर प्लांट में आईफोन के कई पार्ट्स असेंबल किए जाते हैं. इससे पहले यहां आईफोन के केस या कवर बनाए जाते थे.

देश में बढ़ रहा एप्पल का प्रोडक्शन

एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि प्लांट में कामकाज के दायरे को इसलिए तेजी से बढ़ाया जा रहा है क्योंकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स देश में एप्पल के बढ़ते प्रोडक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज को बढ़ाने पर जोर दे रहा है. अक्टूबर में ET की एक रिपोर्ट में दी गई डेटा के मुताबिक, भारत से एप्पल आईफोन का एक्सपोर्ट मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के पहले छह महीनों में रिकॉर्ड 10 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले साल इसी समय के 5.71 बिलियन डॉलर से 75 परसेंट ज्यादा है.

नहीं मिल रहे काबिल लोग

इस तेजी के बावजूद काबिल वर्कर ढूंढना मुश्किल साबित हो रहा है. एक व्यक्ति ने कहा, ''टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को काफी स्किल्ड मैनपावर ढूंढने में मुश्किल हो रही है. जैसे-जैसे स्केल बड़ा होता जा रहा है, वे यह समझ रहे हैं कि उन्हें मैनपावर, पानी, बिजली जैसे दूसरे फैक्टर्स को लेकर ज्यादा सोचना होगा.'' सूत्र ने कहा, ''खासकर टैलेंट वाले हिस्से को सुलझाने की जरूरत है क्योंकि कस्टमर ट्रैक्शन और दूसरे फैक्टर्स बहुत मजबूत हैं.''

