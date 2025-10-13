Tata Capital IPO Listing: भारतीय शेयर मार्केट की बहुप्रतीक्षित टाटा कैपिटल का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) सोमवार, 13 अक्टूबर को शेयर बाजार में लिस्ट हो गया. टाटा ग्रुप के एनबीएफसी कंपनी टाटा कैपिटल ने अपने इस आईपीओ से 15,500 करोड़ रुपए जुटाए. बीएसई पर कंपनी के शेयर 330 रुपए पर लिस्ट हुए, जो कि आईपीओ प्राइस बैंड से 1.23 प्रतिशत या 4 रुपए ज्यादा है. कंपनी ने शेयर के इश्यू प्राइस बैंड 326 रुपए तय किए थे.

कैसा रहा था ग्रे मार्केट में व्यवहार?

शेयर बाजार मे टाटा कैपिटल के शेयरों की लिस्टिंग ग्रे मार्केट में शेयरों के व्यवहार से मिला जुला ही रहा. ग्रे मार्केट जानकारों के अनुसार, टाटा कैपिटल आईपीओ के नॉन लिस्टेड शेयर ग्रे मार्केट में 329.5 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे. यानी, कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट के अनुसार ही शेयर मार्केट में लिस्ट हुए. इसमे ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिला. ग्रे मार्केट में भी, शेयर की कीमत कंपनी तय प्राइस बैंड से 1 प्रतिशत या 3.5 रुपए ज्यादा थी.



कंपनी शेयर के हाल

एनएसई निफ्टी 50 में कंपनी के शेयर 330 रुपए की कीमत पर लिस्ट हुई. एनएसई के वेबसाइट के अनुसार, टाटा कैपिटल आईपीओ पर कुल मिलाकर 1.96 गुना दांव लगे. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) ने सबसे ज्यादा शेयर सब्सक्राइब किए. QIBs ने कंपनी के शेयरों पर 3.42 गुना बोली लगाई.

वहीं कंपनी के शेयरों को नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों (NIIs) ने अपने कोटे से 1.98 गुना और रिटेल निवेशकों ने 1.10 गुना सब्सक्राइब किया. बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बाद टाटा कैपटिल शेयर बाजार में लिस्टिंग के साथ ही देश की चौथी सबसे बड़ी शैडो लेंडर बन गई.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

