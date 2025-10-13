Diwali Stock Market Holiday: त्योहारी सीजन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं. दिवाली के शुभ अवसर पर लगभग पूरे देश में छुट्टी रहेगी. इसके साथ ही दिवाली को लेकर शेयर बाजार भी बंद रहेंगे. हालांकि, मुहूर्त ट्रेडिंग जरुर होगी. शेयर बाजार 21 और 22 अक्टूबर को बंद रहेंगे. 21 अक्टूबर को दीवाली और लक्ष्मी पूजा मनाई जाएगी. साथ ही इसी दिन मुहूर्त ट्रेडिंग भी होगी. वहीं 22 अक्टूबर को बलिप्रतिपदा को लेकर छुट्टी की घोषणा की गई है. देश के दोनों ही प्रमुख एक्सचेंजों बीएसई और एनएसई में 21 अक्टूबर के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग की जाएगी.

मुहूर्त ट्रेडिंग का समय?

21 अक्टूबर को दोपहर 1:45 बजे से लेकर 2:45 बजे तक बीएसई और एनएसई दोनों ही एक्सचेंजों में मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन का आयोजन किया जाएगा. इसके साथ ही, प्री ओपन सेशन के लिए दोपहर 1:30 बजे से लेकर 1:45 बजे तक का समय तय किया गया है. मुहूर्त ट्रेडिंग को लेकर निवेशकों के बीच काफी उत्सुकता होती है. इस अवसर को निवेशक शुभ फलदायक मानते है और अपने पोर्टफोलियो में सफलता और उन्नति के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग करते है. पिछले कुछ सालों की बात करें तो मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद शेयर बाजार हरे निशान के साथ बंद हुआ है.

क्या है मुहूर्त ट्रेडिंग?

मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा सालों से चली आ रही है. मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन पूरे समय बाजार ओपन नहीं रहता है. बाजार को विशेष, 1 घंटे के ट्रेडिंग सेशन के लिए खोला जाता है. इस सेशन को पारंपरिक तौर पर निवेशकों के लिए शुभ माना जाता है. मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन निवेशक सामान्य तौर पर शेयरों की खरीद-ब्रिकी करते है. ऐसा माना जाता है कि इस दिन धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी निवेशकों को आशीर्वाद देती है. जिससे पूरे साल उन्हें अपने निवेश पर लाभ मिलता है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: शेयर मार्केट धड़ाम! सेंसेक्स 451 अंक टूटा, तो वहीं निफ्टी 50 भी हुई लाल