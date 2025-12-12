हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसबिल्कुल भी नजर न हटें! आज शेयर बाजार में फोकस में रहेंगे ये स्टॉक्स; करा सकते हैं जबरदस्त मुनाफा

Stocks to watch today: शेयर बाजार में कारोबार के दौरान तमाम स्टॉक्स पर नजर बनाए रखना जरूरी होता है क्योंकि कब कौन सी कंपनी का शेयर आपको मुनाफा करा जाए इस बारे में कोई नहीं बता सकता.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 12 Dec 2025 09:08 AM (IST)
Stocks to watch today: अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में 25 पॉइंट्स की कटौती के बाद भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार, 11 दिसंबर को अपनी तीन दिन की गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया. इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बढ़त दर्ज की गई. सेंसेक्स 427 अंक चढ़कर 84,818.13 (0.51 परसेंट ऊपर) पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 141 अंक उछलकर 25,898.55 (0.55 परसेंट ऊपर) पर कारोबार करता नजर आया. आज कारोबार के दौरान कुछ स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं. आइए जानते हैं कि आज क्यों इन स्टॉक्स पर नजर रखनी जरूरी होगी?

टाटा पावर

टाटा पावर के स्टॉक पर आज लगातार नजर बनाए रखनी है क्योंकि कंपनी को जेजुरी हिंजेवाड़ी पावर ट्रांसमिशन के अधिग्रहण के लिए REC Ltd से एक लेटर मिला है. कंपनी ने जानकारी दी कि जेजुरी हिंजेवाड़ी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को 35 साल ट्रांसमिशन सर्विसेज देने के लिए बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर के बेसिस पर डेवलप किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट में जेजुरी और हिंजवडी के बीच लगभग 115 किमी 400 केवी डबल-सर्किट लाइन बनानी होगी. साथ ही दोनों लोकेशंस पर सबस्टेशनों पर 400 केवी जीआईएस लाइन बे का विस्तार भी करना होगा.

इंफोसिस

इंफोसिस ने अपना शेयर बायबैक पूरा कर लिया है और टेंडर ऑफर के जरिए 10 करोड़ इक्विटी शेयरों को बेचने का भी ऐलान किया. इसमें इंफोसिस के को-फाउंडर एस.डी. के बेटे श्रेयस शिबूलाल ने भी 10-11 दिसंबर को इंफोसिस में 19.92 लाख शेयर (0.05 परसेंट हिस्सेदारी) 317 करोड़ में बेचे, जिससे कंपनी में उनकी हिस्सेदारी घटकर 0.44 परसेंट रह गई है. एस.डी. की बहू भैरवी मधुसूदन शिबूलाल ने भी 10 दिसंबर को 5.42 लाख शेयर (0.01 परसेंट हिस्सेदारी) 86.21 करोड़ में बेच दिए, जिससे उनकी भी हिस्सेदारी कम होकर अब 0.12 परसेंट रह गई है.

अडानी पावर

अडानी पावर दक्षिण एशियाई देशों में थर्मल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए नए मौके तलाश रही है. हाल ही में कंपनी ने भूटान सरकार के ड्रुक ग्रीन पावर  (DGPC) के साथ 50:50 के जॉइंट वेंचर के तहत भूटान में 500 मेगावाट की हाइड्रो कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है.  गुरुवार को अडानी पावर के शेयर की क्लोजिंग 140.85 पर हुई.        

 

 

 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

पानी की तरह बह रहा पैसा! Indigo को 1800 करोड़ का तगड़ा नुकसान, तीसरी तिमाही में गहराया संकट 

Published at : 12 Dec 2025 09:08 AM (IST)
Embed widget