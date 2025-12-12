पानी की तरह बह रहा पैसा! Indigo को 1800 करोड़ का तगड़ा नुकसान, तीसरी तिमाही में गहराया संकट

Indigo Crisis: एयरलाइन कंपनी इंडिगो को कारोबारी साल 2025 की तीसरी तिमाही में झटका लगने वाला है. इन दिनों पहले से कंपनी तमाम परेशानियों में से होकर गुजर रही है. फ्लाइट कैंसिलेशन के चलते पहले ही कंपनी को लगभग 1,800 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है और आंकड़ा अभी बढ़ता जा रहा है. ऐसे में तीसरी तिमाही में कंपनी की बैलेंस शीट गड़बड़ाने वाली है.

शुरू-शुरू में कंपनी को एयरलाइन 900 करोड़ रुपये से ज्यादा का रेवेन्यू लॉस हुआ क्योंकि कंपनी को 9 दिसंबर तक कैंसिल हुए टिकटों के पैसे लौटाने पड़े. अब अगर कंपनी को फ्लाइट में आई रूकावट की वजह से कैंसिल हुए टिकटों पर मुआवजा देने का निर्देश दिया जाता है, तो नुकसान और भी बढ़ जाएगा.

8.86 लाख PNR कैंसिल

एयरलाइन के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, कंपनी ने 1 से 9 दिसंबर के बीच के समय के लिए 8.86 लाख PNR कैंसिल किए. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के पैसेंजर चार्टर के मुताबिक, अगर 2 घंटे से ज्यादा की फ्लाइट कैंसिल होती है और पैसेंजर को 24 घंटे से पहले जानकारी नहीं दी जाती है, तो एयरलाइन को 10,000 रुपये या बेसिक किराया और एयरलाइन फ्यूल चार्ज - जो भी कम हो - मुआवजे के तौर पर देना होगा. चार्टर के अनुसार, इंडिगो को 9 दिसंबर तक 886 करोड़ रुपये से ज्यादा का पेमेंट करना था. तो, अगर इंडिगो को रिफंड और कंपनसेशन पेमेंट का ऑर्डर दिया जाता है, तो खर्च और भी बढ़ जाएगा.

10000 रुपये के ट्रैवल वाउचर का ऐलान

इस बीच, ऑपरेशन धीरे-धीरे स्टेबल होने के साथ इंडिगो ने कहा कि कंपनी की तरफ से उन सभी पैसेंजर्स को 10,000 रुपये का ट्रैवल वाउचर दिया जाएगा,जिनकी फ्लाइट 3-5 दिसंबर के दौरान कैंसिल या लंबे समय तक लेट रहीं. वाउचर का इस्तेमाल अगले 12 महीनों की फ्लाइट्स के लिए किया जा सकता है.

बयान में कहा गया, "यह मुआवजा मौजूदा सरकारी गाइडलाइंस के तहत कमिटमेंट के अलावा है, जिसके अनुसार, इंडिगो उन कस्टमर्स को फ्लाइट के ब्लॉक टाइम के आधार पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये का मुआवजा देगा, जिनकी फ्लाइट डिपार्चर टाइम के 24 घंटे के अंदर कैंसिल हो गईं." बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स कैंसिल या लेट होने का असर हजारों की तादात में यात्रियों पर पड़ा, लेकिन यह अभी साफ नहीं है कि इनमें से कितने पैसेंजर्स को मुआवजे का लाभ मिलेगा.

