हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसपानी की तरह बह रहा पैसा! Indigo को 1800 करोड़ का तगड़ा नुकसान, तीसरी तिमाही में गहराया संकट

पानी की तरह बह रहा पैसा! Indigo को 1800 करोड़ का तगड़ा नुकसान, तीसरी तिमाही में गहराया संकट

Indigo Crisis: एयरलाइन कंपनी को इन दिनों जिस तरह से नुकसान पहुंच रहा है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि तीसरी तिमाही के नतीजे पर इसका असर देखने को मिल सकता है. कंपनी की बैलेंस शीट गड़बड़ा सकती है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 12 Dec 2025 08:30 AM (IST)
Preferred Sources

Indigo Crisis: एयरलाइन कंपनी इंडिगो को कारोबारी साल 2025 की तीसरी तिमाही में झटका लगने वाला है. इन दिनों पहले से कंपनी तमाम परेशानियों में से होकर गुजर रही है. फ्लाइट कैंसिलेशन के चलते पहले ही कंपनी को लगभग 1,800 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है और आंकड़ा अभी बढ़ता जा रहा है. ऐसे में तीसरी तिमाही में कंपनी की बैलेंस शीट गड़बड़ाने वाली है.

शुरू-शुरू में कंपनी को एयरलाइन 900 करोड़ रुपये से ज्यादा का रेवेन्यू लॉस हुआ क्योंकि कंपनी को 9 दिसंबर तक कैंसिल हुए टिकटों के पैसे लौटाने पड़े. अब अगर कंपनी को फ्लाइट में आई रूकावट की वजह से कैंसिल हुए टिकटों पर मुआवजा देने का निर्देश दिया जाता है, तो नुकसान और भी बढ़ जाएगा. 

8.86 लाख PNR कैंसिल

एयरलाइन के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, कंपनी ने 1 से 9 दिसंबर के बीच के समय के लिए 8.86 लाख PNR कैंसिल किए. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के पैसेंजर चार्टर के मुताबिक, अगर 2 घंटे से ज्यादा की फ्लाइट कैंसिल होती है और पैसेंजर को 24 घंटे से पहले जानकारी नहीं दी जाती है, तो एयरलाइन को 10,000 रुपये या बेसिक किराया और एयरलाइन फ्यूल चार्ज - जो भी कम हो - मुआवजे के तौर पर देना होगा. चार्टर के अनुसार, इंडिगो को 9 दिसंबर तक 886 करोड़ रुपये से ज्यादा का पेमेंट करना था. तो, अगर इंडिगो को रिफंड और कंपनसेशन पेमेंट का ऑर्डर दिया जाता है, तो खर्च और भी बढ़ जाएगा.

10000 रुपये के ट्रैवल वाउचर का ऐलान

इस बीच, ऑपरेशन धीरे-धीरे स्टेबल होने के साथ इंडिगो ने कहा कि कंपनी की तरफ से उन सभी पैसेंजर्स को 10,000 रुपये का ट्रैवल वाउचर दिया जाएगा,जिनकी फ्लाइट 3-5 दिसंबर के दौरान कैंसिल या लंबे समय तक लेट रहीं. वाउचर का इस्तेमाल अगले 12 महीनों की फ्लाइट्स के लिए किया जा सकता है.

बयान में कहा गया, "यह मुआवजा मौजूदा सरकारी गाइडलाइंस के तहत कमिटमेंट के अलावा है, जिसके अनुसार, इंडिगो उन कस्टमर्स को फ्लाइट के ब्लॉक टाइम के आधार पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये का मुआवजा देगा, जिनकी फ्लाइट डिपार्चर टाइम के 24 घंटे के अंदर कैंसिल हो गईं." बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स कैंसिल या लेट होने का असर हजारों की तादात में यात्रियों पर पड़ा, लेकिन यह अभी साफ नहीं है कि इनमें से कितने पैसेंजर्स को मुआवजे का लाभ मिलेगा. 

 

ये भी पढ़ें:

जल्दी ऑफिस आकर बुरी फंसी लड़की, ऐसा क्या हुआ कि काटने पड़ गए कोर्ट के चक्कर? 

Published at : 12 Dec 2025 08:30 AM (IST)
Tags :
IndiGo News IndiGo Crisis Indigo Loss
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'तुम योद्धा हो, तुम्हें मारने की साजिश... तुम्हारी मां ही सबसे बड़ी दुश्मन...' कैसे AI के इशारे पर बेटे ने मां को मौत के घाट उतारा?
'तुम योद्धा हो, तुम्हें मारने की साजिश... तुम्हारी मां ही सबसे बड़ी दुश्मन...' कैसे AI के इशारे पर बेटे ने मां को मौत के घाट उतारा?
हिमाचल प्रदेश
'ऐसे लोगों को रात के अंधेरे में निपटा देंगे', डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की इन अधिकारियों को चेतावनी
'ऐसे लोगों को रात के अंधेरे में निपटा देंगे', डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की इन अधिकारियों को चेतावनी
विश्व
इस मुस्लिम देश में लाखों भारतीय जमकर कमा रहे पैसा, 1 हजार लेकर लौटे तो भारत में हो जाते हैं 2 लाख
इस मुस्लिम देश में लाखों भारतीय जमकर कमा रहे पैसा, 1 हजार लेकर लौटे तो भारत में हो जाते हैं 2 लाख
क्रिकेट
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
Advertisement

वीडियोज

सीक्रेट लव का शैतान दुश्मन | Sansani
TMC सांसद ने मकर द्वार पर सुलगाई सिगरेट...Giriraj Singh ने सांसद को टोका | ABP News
UP Sir Update: घुसपैठियों के खिलाफ देश में पहली बार इतना बड़ा एक्शन! | SIR Controversy
Sandeep Chaudhary: विपक्ष को बिहार वाला भय...3 करोड़ वोट कटना तय? | SIR | Gyanesh Kumar
Hanumangarh Farmers Protest: देश का किसान इतना क्रोधित क्यों है? | Bharat ki Baat With Pratima
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'तुम योद्धा हो, तुम्हें मारने की साजिश... तुम्हारी मां ही सबसे बड़ी दुश्मन...' कैसे AI के इशारे पर बेटे ने मां को मौत के घाट उतारा?
'तुम योद्धा हो, तुम्हें मारने की साजिश... तुम्हारी मां ही सबसे बड़ी दुश्मन...' कैसे AI के इशारे पर बेटे ने मां को मौत के घाट उतारा?
हिमाचल प्रदेश
'ऐसे लोगों को रात के अंधेरे में निपटा देंगे', डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की इन अधिकारियों को चेतावनी
'ऐसे लोगों को रात के अंधेरे में निपटा देंगे', डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की इन अधिकारियों को चेतावनी
विश्व
इस मुस्लिम देश में लाखों भारतीय जमकर कमा रहे पैसा, 1 हजार लेकर लौटे तो भारत में हो जाते हैं 2 लाख
इस मुस्लिम देश में लाखों भारतीय जमकर कमा रहे पैसा, 1 हजार लेकर लौटे तो भारत में हो जाते हैं 2 लाख
क्रिकेट
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
बॉलीवुड
'हेमा जी को देखकर और भी तकलीफ होती है...' प्रेयर मीट में धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुईं कंगना कनौत
'हेमा जी को देखकर और भी तकलीफ होती है...' प्रेयर मीट में धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुईं कंगना कनौत
मध्य प्रदेश
IAS संतोष वर्मा पर एक्शन! मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र को भेजा बर्खास्तगी का प्रस्ताव
IAS संतोष वर्मा पर एक्शन! मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र को भेजा बर्खास्तगी का प्रस्ताव
नौकरी
RITES में निकली बंपर पदों पर भर्ती, 40 साल तक उम्र वाले कर सकते हैं अप्लाई; जानें डिटेल्स
RITES में निकली बंपर पदों पर भर्ती, 40 साल तक उम्र वाले कर सकते हैं अप्लाई; जानें डिटेल्स
हेल्थ
जोड़ों की उम्र कम कर देती है रोजाना की ये 8 गलतियां, डॉक्टर्स ने बताया किन आदतों को छोड़ना जरूरी
जोड़ों की उम्र कम कर देती है रोजाना की ये 8 गलतियां, डॉक्टर्स ने बताया किन आदतों को छोड़ना जरूरी
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Embed widget