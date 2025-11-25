हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटगिरते बाजार और भागते विदेशी निवेशकों के बीच रुपये ने दिखाया ऐसा दम, पूरी दुनिया रह गई हैरान

गिरते बाजार और भागते विदेशी निवेशकों के बीच रुपये ने दिखाया ऐसा दम, पूरी दुनिया रह गई हैरान

Rupee vs Dollar: दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. आस्था अहूजा के अनुसार विदेशी निवेशकों का भरोसा फिलहाल भारतीय बाजार पर कमजोर है

By : राजेश कुमार | Updated at : 25 Nov 2025 12:41 PM (IST)
Indian Currency: पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को भारतीय रुपये में 98 पैसे की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जो पिछले तीन वर्षों में सबसे बड़ी एकदिनी गिरावट थी. इसके बाद अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 89.66 के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया. हालांकि, इसके बाद रुपये ने तेजी से रिकवरी की.

विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के बीच कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और आरबीआई के सीधे हस्तक्षेप ने रुपये को और कमजोर होने से बचाने में अहम भूमिका निभाई. सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को रुपये में 50 पैसे की मजबूती आई और यह 89.16 पर बंद हुआ. मंगलवार को भी रुपया 11 पैसे चढ़कर 89.05 के स्तर पर पहुंच गया.

रुपये की मजबूत चाल

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, डॉलर की मजबूती से रुपये पर दबाव बना हुआ है. HDFC सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट दिलीप परमार का कहना है कि केंद्रीय बैंक की ओर से संभावित दखल और MSCI इंडेक्स में पुनर्संतुलन के चलते एशियाई मुद्राओं में रुपये की बढ़त सबसे अधिक रही. हालांकि विदेशी कोषों की निकासी, बढ़ते व्यापार घाटे और डॉलर इंडेक्स की मजबूती ने रुपये की धारणा कमजोर की है.

पिछले शुक्रवार को विदेशी बाजारों में बिकवाली और व्यापारिक अनिश्चितताओं के चलते डॉलर की भारी मांग बनी रही, जिसके कारण रुपये में तेज गिरावट आई थी. इससे पहले एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट 24 फरवरी 2022 को 99 पैसे की दर्ज हुई थी.

रुपये का आगे कैसा प्रदर्शन?

दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. आस्था अहूजा के अनुसार विदेशी निवेशकों का भरोसा फिलहाल भारतीय बाजार पर कमजोर है, और जब तक ट्रेड डील नहीं होती, अनिश्चितता बनी रह सकती है. बढ़ता व्यापार घाटा भी रुपये पर दबाव डाल रहा है.

उनका कहना है कि रुपये की कमजोरी का असर केवल बाजार पर नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं और विदेशों में पढ़ रहे छात्रों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें भेजे जाने वाले पैसों की लागत बढ़ गई है. हालांकि, ट्रेड डील होने की स्थिति में रुपये के 86–87 के स्तर तक नीचे आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी.

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Published at : 25 Nov 2025 11:48 AM (IST)
Indian Currency Indian Rupee
Embed widget