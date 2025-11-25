अमेरिकी शेयर बाजार के उछाल ने बदली अमीरों की टॉप-10 लिस्ट, जानें कौन बना नंबर 1

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Global Richest Persons List: सोमवार के कारोबारी दिन, अमेरिकी शेयर बाजार की टेक कंपनियों के शेयरों में भारी तेजी रही. जिसका असर अमेरिका के टेक अरबपतियों के नेटवर्थ पर देखने को मिला. साथ ही टॉप-10 अरबपतियों की लिस्ट में बदलाव भी हो गया. दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति अब लैरी पेज बन गए हैं.

एलन मस्क अभी भी एक नंबर पर बने हुए हैं. जेफ बेजोस को एक स्थान का नुकसान हुआ और वे चौथे से पांचवें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं. साथ ही दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे को ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के टॉप-10 की लिस्ट से बाहर का रास्ता देखना पड़ा हैं.

एलन मस्क अभी भी नंबर 1

दुनिया के टॉप-10 सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट में एलन मस्क एक नंबर पर बने हुए हैं. सोमवार को टेस्ला की शेयरों में 6 प्रतिशत तक की तेजी देखने को मिली. जिससे कारण एक ही दिन में एलन मस्क की संपत्ति 19.1 अरब डॉलर बढ़ गई. ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के आंकड़ों की बात करें तो, एलन मस्क के पास कुल 441 अरब डॉलर का नेटवर्थ है.

दुनिया के टॉप-5 सबसे अमीर व्यक्ति

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में पहले स्थान पर एलन मस्क हैं, जिनकी कुल संपत्ति 441 बिलियन डॉलर हैं. उनके बाद दूसरे स्थान पर लैरी पेज आते हैं, जिनकी कुल नेटवर्थ 272 बिलियन डॉलर है, जबकि तीसरे नंबर पर लैरी एलिसन हैं जिनकी संपत्ति 257 बिलियन डॉलर है.

चौथे स्थान पर सर्गेई ब्रिन ने अपना स्थान बनाया हैं. उनकी नेटवर्थ 254 बिलियन डॉलर है. पांचवें नंबर पर जेफ बेजोस हैं, जिनकी संपत्ति 248 बिलियन डॉलर है.

दूसरे नंबर पर पहुंचे लैरी पेज

सोमवार के कारोबारी दिन लैरी पेज की कुल संपत्ति में 14.9 अरब डॉलर का इजाफा हुआ. जिसके कारण वे तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच गए. उन्होंने लैरी एलिसन की जगह ली है.

यह भी पढ़ें: IPO मार्केट में बढ़ सकती है गर्मी, इस एआई कंपनी के आईपीओ को मिली सेबी से मंजूरी