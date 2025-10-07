Indian Stock Market News: भारतीय शेयर मार्केट में मंगलवार के कारोबारी सत्र की शुरुआत तेज रही. बीएसई पर 30 अंकों वाला सेंसेक्स इंडेक्स 93.83 अंक या 0.11 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 81,883.95 पर ओपन हुआ. वहीं एनएसई पर निफ्टी 50 इंडेक्स 7.65 अंक बढ़त के साथ 25,085.30 पर ट्रेड करते हुए शुरु हुआ.

मंगलवार को 9:30 बजे खबर लिखे जाने तक, बीएसई सेंसेक्स 81,921 और निफ्टी 50 25,114 अंक पर हरे निशान पर ट्रेड कर रहा था. बीएसई सेंसेक्स में बजाज फाइनेंश, पावरग्रिड, आईसीआईसी बैंक, टाटा स्टील हरे निशान पर ट्रेड कर रही थी, वहीं ऐक्सिस बैंक, टाटा मोर्टस, टीसीएस और ट्रेंट लाल निशान पर व्यापार कर रहे थे.

सुबह करीब 10:35 बजे बीएसई सेंसेक्स 350 अंक की बढ़त के साथ 82,140 अंक पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स 25,160 के पार चला गया था.

कैसा रहा था सोमवार का कारोबारी दिन ?

सोमवार के कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल देखने को मिली थी. बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 582.95 अंक या 0.72 प्रतिशत की तेजी के साथ 81,790.12 पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था. वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स 183.40 अंक या 0.74 प्रतिशत की उछाल के साथ 25,077.65 पर कारोबार करते हुए बंद हुआ था. शेयर बाजार का व्यवहार बुलिश था. शेयर खरीदी में तेजी देखी गई थी.

सोमवार के कारोबारी सत्र में बैंकिग और आईटी सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली थी. बैंक निफ्टी के सभी 12 शेयर में तेजी देखी गई थी. बैंकिग शेयरों में पिछले 5 कारोबारी दिन में 3 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई थी. जिससे मार्केट हरे निशान पर बंद हुआ था. साथ ही वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेत मिलने के कारण भी भारतीय शेयर मार्केट मजबूत हुआ था. रुपए की कीमतों में भी 5 पैसे का उछाल देखा गया था. जिससे शेयर मार्केट में दिन का कारोबार में उछाल देखने को मिली थी.

बीएसई इंडेक्स में टीसीएस, टेक महिन्द्रा, ऐक्सिस बैंक, कोटक बैंक और इटरनल टॉप गेनर थे. वहीं टाटा स्टील, अडानी पोर्ट, पावर ग्रिड और आईटीसी टॉप लूजर थे.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)