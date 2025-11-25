Stock Market Today: पॉजिटिव शुरुआत के बाद लाल हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 21 अंक फिसला, निफ्टी 25,949 के नीचे
शेयर मार्केट में मंगलवार के कारोबारी दिन की शुरुआत फ्लैट रही. हालांकि, तुरंत ही शेयर बाजार फिसल गया और बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करने लगे.
Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के दूसरे ट्रेडिंग सेशन 25 नवंबर, मंगलवार के कारोबारी दिन की शुरुआत फ्लैट रही. हालांकि, तुरंत ही शेयर बाजार फिसल गया और बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करने लगे.
30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 108.22 अंक या 0.13 प्रतिशत की तेजी के साथ 85,008.93 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 39 अंक या 0.15 फीसदी की उछाल के साथ 25,998.50 के लेवल पर ओपन हुआ था.
सुबह करीब 9:24 बजे तक, सेंसेक्स 51 अंक की गिरावट के साथ 84,848 अंक पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 50 10 अंक फिसलकर 25,949 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.
बीएसई के टॉप गेनर
टाटा स्टील, एसबीआईएन, इटरनल, बजाज फाइनेंस
बीएसई के टॉप लूजर
पावरग्रिड, टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचसीएलटेक
सोमवार को कैसा रहा था मार्केट?
सोमवार 24 नवंबर को भारतीय शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 331.21 अंक या 0.39 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,900.71 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 108.65 अंक या 0.42 फीसदी फिसलकर 25,959.50 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.
बीएसई बास्केट से टेक महिंद्रा, अडानी पोर्ट, एचसीएल टेक, सनफॉर्मा और एशियन पेंट टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ट्रेंट, बजाज फिनसर्व रहे थे. निफ्टी बैंक, निफ्टी मिडकैप 100, निफ्टी 100, निफ्टी ऑटो, निफ्टी स्मॉलकैप 100, निफ्टी एमएमसीजी लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे.
वहीं, निफ्टी आईटी के शेयरों में तेजी दर्ज की गई थी. सोमवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से केवल 8 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 22 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
यह भी पढ़ें: अमेरिकी शेयर बाजार के उछाल ने बदली अमीरों की टॉप-10 लिस्ट, जानें कौन बना नंबर 1
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL