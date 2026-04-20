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हिंदी न्यूज़बिजनेसStock Market 20 April: शेयर मार्केट की तेज शुरुआत, सेंसेक्स 160 अंक उछला; निफ्टी 24,410 के पार

Stock Market 20 April: शेयर मार्केट की तेज शुरुआत, सेंसेक्स 160 अंक उछला; निफ्टी 24,410 के पार

Share Market: भारतीय शेयर बाजार में 20 अप्रैल के कारोबारी दिन तेजी देखने को मिल रही है. सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों हरे निशान पर ट्रेड कर रहे हैं.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 20 Apr 2026 09:35 AM (IST)
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  • भारतीय शेयर बाजार ने सकारात्मक शुरुआत की, फिर लाल निशान पर फिसला।
  • सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत उछाल के साथ हुई, बाद में गिरावट।
  • बीएसई में ट्रेंट, एसबीआईएन, आईसीआईसीआई बैंक टॉप गेनर रहे।
  • शुक्रवार को सेंसेक्स-निफ्टी दोनों में बढ़त के साथ कारोबार समाप्त हुआ।

Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार, 20 अप्रैल की शुरुआत पॉजिटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.  हालांकि, शुरुआती कारोबार में ही शेयर बाजार में जोरदार हलचल शुरू हो गई. सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर फिसल गए पर तुरंत बाद ही फिर इनमें रौनक लौट आई. 

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 139.36 अंक या 0.18 प्रतिशत की तेजी के साथ ओपन हुआ था. दिन की शुरुआत सेंसेक्स ने 78,632.90 के लेवल पर की है. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 ने भी दिन की शुरुआत पॉजिटिव की थी. निफ्टी 50  37.95 अंक या 0.16 फीसदी उछलकर 24,391.50 के लेवल पर ओपन हुआ था.

सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 55 अंक की तेजी के साथ 78,549 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 7 अंक उछल गई थी और 24,360 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर और लूजर

बीएसई बास्केट से ट्रेंट, एसबीआईएन, आईसीआईसीआई बैंक, अडानी पोर्ट और एलएंडटी टॉप गेनर थे. वहीं टॉप लूजर की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, रिलायंस और टाटा स्टील थे.

शुक्रवार को कैसा रहा था मार्केट?

भारतीय शेयर मार्केट में शुक्रवार, 17 अप्रैल के कारोबारी दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी. प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए दिन की समाप्ति की थी. सेंसेक्स 504.86 अंक या 0.65 प्रतिशत की तेजी के साथ 78,493.54 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 156.80 अंक या 0.65 प्रतिशत उछलकर 24,353.55 के लेवल पर बंद हुए थे.

बीएसई बास्केट से पावरग्रिड, रिलायंस, अडानी पोर्ट, टाइटन और टेक महिंद्रा टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो सनफॉर्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचसीएल टेक, एलएंडटी और एटरनल रहे थे.

निफ्टी 100, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी बैंक, निफ्टी स्मॉलकैप 100, निफ्टी मिडकैप 100 के शेयरों में तेजी देखने को मिली थी. वहीं, निफ्टी आईटी के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी. शुक्रवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 24 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 6 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 20 Apr 2026 09:29 AM (IST)
Tags :
Business News BSE Stock Market NSE SENSEX
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