शेयर मार्केट की तेज शुरुआत, सेंसेक्स 160 अंक उछला; निफ्टी 24,410 के पार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारतीय शेयर बाजार ने सकारात्मक शुरुआत की, फिर लाल निशान पर फिसला।

सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत उछाल के साथ हुई, बाद में गिरावट।

बीएसई में ट्रेंट, एसबीआईएन, आईसीआईसीआई बैंक टॉप गेनर रहे।

शुक्रवार को सेंसेक्स-निफ्टी दोनों में बढ़त के साथ कारोबार समाप्त हुआ।

Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार, 20 अप्रैल की शुरुआत पॉजिटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए. हालांकि, शुरुआती कारोबार में ही शेयर बाजार में जोरदार हलचल शुरू हो गई. सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर फिसल गए पर तुरंत बाद ही फिर इनमें रौनक लौट आई.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 139.36 अंक या 0.18 प्रतिशत की तेजी के साथ ओपन हुआ था. दिन की शुरुआत सेंसेक्स ने 78,632.90 के लेवल पर की है. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 ने भी दिन की शुरुआत पॉजिटिव की थी. निफ्टी 50 37.95 अंक या 0.16 फीसदी उछलकर 24,391.50 के लेवल पर ओपन हुआ था.

सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 55 अंक की तेजी के साथ 78,549 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 7 अंक उछल गई थी और 24,360 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर और लूजर

बीएसई बास्केट से ट्रेंट, एसबीआईएन, आईसीआईसीआई बैंक, अडानी पोर्ट और एलएंडटी टॉप गेनर थे. वहीं टॉप लूजर की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, रिलायंस और टाटा स्टील थे.

शुक्रवार को कैसा रहा था मार्केट?

भारतीय शेयर मार्केट में शुक्रवार, 17 अप्रैल के कारोबारी दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी. प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए दिन की समाप्ति की थी. सेंसेक्स 504.86 अंक या 0.65 प्रतिशत की तेजी के साथ 78,493.54 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 156.80 अंक या 0.65 प्रतिशत उछलकर 24,353.55 के लेवल पर बंद हुए थे.

बीएसई बास्केट से पावरग्रिड, रिलायंस, अडानी पोर्ट, टाइटन और टेक महिंद्रा टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो सनफॉर्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचसीएल टेक, एलएंडटी और एटरनल रहे थे.

निफ्टी 100, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी बैंक, निफ्टी स्मॉलकैप 100, निफ्टी मिडकैप 100 के शेयरों में तेजी देखने को मिली थी. वहीं, निफ्टी आईटी के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी. शुक्रवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 24 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 6 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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