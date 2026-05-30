हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसInsurance Stocks: सिर्फ प्रीमियम देखकर न खरीदें बीमा कंपनियों के शेयर, निवेश से पहले चेक करें ये कड़े नियम

Insurance Stocks: सिर्फ प्रीमियम देखकर न खरीदें बीमा कंपनियों के शेयर, निवेश से पहले चेक करें ये कड़े नियम

मजबूत बीमा कंपनी वही होती है जो जोखिम को सही तरीके से संभाले, ग्राहकों को लंबे समय तक जोड़े रखे और लगातार मुनाफा दे. इसलिए बीमा शेयरों में निवेश से पहले कंपनी की बुनियादी मजबूती पर भी नजर जरूर डालें.

By : दलाल स्ट्रीट इंवेस्टमेंट जर्नल | Updated at : 30 May 2026 09:29 PM (IST)
Preferred Sources

शेयर बाजार में बीमा सेक्टर को लंबे समय से स्थिर और भरोसेमंद निवेश विकल्प माना जाता है. जब किसी बीमा कंपनी के प्रीमियम कलेक्शन या पॉलिसी बिक्री के आंकड़े तेजी से बढ़ते हैं, तो निवेशकों का ध्यान भी उसकी तरफ जाता है. लेकिन सिर्फ प्रीमियम बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि कंपनी अच्छा मुनाफा भी कमा रही है. बीमा कारोबार दूसरे बिजनेस से थोड़ा अलग होता है. यहां कंपनी पहले ग्राहकों से प्रीमियम लेती है और बाद में दावों का भुगतान करती है. ऐसे में किसी बीमा कंपनी की असली ताकत समझने के लिए सिर्फ प्रीमियम नहीं, बल्कि कई दूसरे आंकड़ों को भी देखना जरूरी होता है.

सिर्फ प्रीमियम ग्रोथ देखकर न लें फैसला

बीमा कंपनियां अक्सर अपने प्रीमियम कलेक्शन में बढ़ोतरी को बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करती हैं. जीवन बीमा कंपनियों में नया बिजनेस प्रीमियम और नवीनीकरण प्रीमियम पर नजर रखी जाती है, जबकि सामान्य बीमा कंपनियों में ग्रॉस रिटन प्रीमियम देखा जाता है. हालांकि कई बार कंपनियां ज्यादा ग्राहकों को जोड़ने के लिए कम कीमत पर पॉलिसी बेचती हैं या ज्यादा कमीशन देती हैं. इससे शुरुआती आंकड़े तो अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन भविष्य में दावों का बोझ बढ़ने पर मुनाफा प्रभावित हो सकता है.

20 लाख मुंबई में और 8 लाख जयपुर में कमाना, सारे खर्चे जोड़कर बिजनेस एक्सपर्ट ने बताया कौन करता है ज्यादा बचत

एम्बेडेड वैल्यू बताती है असली ताकत

जीवन बीमा कंपनियों का मूल्यांकन करते समय एम्बेडेड वैल्यू एक महत्वपूर्ण पैमाना माना जाता है. यह बताता है कि कंपनी की मौजूदा पॉलिसियों से भविष्य में कितना लाभ मिलने की उम्मीद है. क्योंकि जीवन बीमा की पॉलिसियां कई सालों तक चलती हैं, इसलिए आज बेची गई पॉलिसी आने वाले वर्षों में भी कमाई का जरिया बन सकती है. एम्बेडेड वैल्यू निवेशकों को यह समझने में मदद करती है कि कंपनी के पास भविष्य के लिए कितना मजबूत आधार मौजूद है.

VNB और VNB मार्जिन पर भी रखें नजर

बीमा क्षेत्र में VNB यानी वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस एक अहम संकेतक माना जाता है. यह बताता है कि नई बेची गई पॉलिसियों से कंपनी को भविष्य में कितना फायदा हो सकता है. अगर किसी कंपनी का VNB मार्जिन अच्छा है तो इसका मतलब है कि वह सिर्फ ज्यादा पॉलिसियां नहीं बेच रही, बल्कि लाभदायक पॉलिसियां भी बेच रही है. निवेशकों के लिए यह संकेत काफी महत्वपूर्ण होता है.

ग्राहक कंपनी के साथ टिके हुए हैं या नहीं?

बीमा कारोबार में ग्राहक को बनाए रखना बेहद जरूरी होता है. इसी को परसिस्टेंसी रेशियो यानी स्थायित्व अनुपात से मापा जाता है. यह आंकड़ा बताता है कि पॉलिसी खरीदने के बाद कितने ग्राहक समय पर प्रीमियम जमा करते रहते हैं. अगर यह अनुपात ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ग्राहक कंपनी पर भरोसा कर रहे हैं. वहीं कम अनुपात गलत बिक्री या कमजोर ग्राहक सेवा का संकेत हो सकता है.

सामान्य बीमा कंपनियों के लिए संयुक्त अनुपात जरूरी

अगर आप किसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो संयुक्त अनुपात जरूर देखें. यह दावों और खर्चों को जोड़कर बताता है कि कंपनी अंडरराइटिंग से मुनाफा कमा रही है या नहीं. 100 फीसदी से कम संयुक्त अनुपात को अच्छा माना जाता है. इसका मतलब है कि कंपनी प्रीमियम से ज्यादा कमा रही है और खर्च कम कर रही है.

सरकार के इस एक फैसले से फीकी पड़ी सोने की चमक, 70% तक घटी खरीदारी, बाजार में हलचल

सॉल्वेंसी रेशियो भी है बेहद अहम

बीमा कारोबार भरोसे पर चलता है. ग्राहक इस उम्मीद में प्रीमियम भरते हैं कि जरूरत पड़ने पर कंपनी उनका दावा चुकाएगी. सॉल्वेंसी रेशियो बताता है कि कंपनी के पास भविष्य की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी है या नहीं. मजबूत सॉल्वेंसी वाली कंपनियां आमतौर पर ज्यादा सुरक्षित मानी जाती हैं.

उत्पाद और वितरण नेटवर्क भी देखें

सभी बीमा उत्पाद समान रूप से लाभदायक नहीं होते. कुछ पॉलिसियों में मार्जिन ज्यादा होता है, जबकि कुछ में कम. इसके अलावा कंपनी ग्राहकों तक कैसे पहुंच रही है, यह भी महत्वपूर्ण है. मजबूत एजेंट नेटवर्क, बैंक साझेदारी और डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी की लंबी अवधि की ग्रोथ में मदद करते हैं.

निवेश से पहले यह चेकलिस्ट जरूर अपनाएं

बीमा कंपनियों में निवेश करते समय सिर्फ प्रीमियम ग्रोथ देखकर फैसला न लें. एम्बेडेड वैल्यू, VNB, VNB मार्जिन, परसिस्टेंसी रेशियो, संयुक्त अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियो और उत्पाद पोर्टफोलियो जैसे संकेतकों का भी विश्लेषण करें.

About the author दलाल स्ट्रीट इंवेस्टमेंट जर्नल

Dalal Street Investment Journal भारत की प्रमुख वित्तीय और निवेश संबंधी पत्रिकाओं में से एक मानी जाती है. यह शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, अर्थव्यवस्था और निवेश रणनीतियों पर विश्लेषणात्मक जानकारी प्रदान करती है. निवेशकों और बाजार से जुड़े पाठकों के बीच इसकी पहचान भरोसेमंद वित्तीय कंटेंट और विशेषज्ञ राय के लिए है.
Read More
Published at : 30 May 2026 09:28 PM (IST)
Tags :
Business News INSURANCE Insurance Stocks
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Insurance Stocks: सिर्फ प्रीमियम देखकर न खरीदें बीमा कंपनियों के शेयर, निवेश से पहले चेक करें ये कड़े नियम
Insurance Stocks: सिर्फ प्रीमियम देखकर न खरीदें बीमा कंपनियों के शेयर, निवेश से पहले चेक करें ये कड़े नियम
बिजनेस
20 लाख मुंबई में और 8 लाख जयपुर में कमाना, सारे खर्चे जोड़कर बिजनेस एक्सपर्ट ने बताया कौन करता है ज्यादा बचत
20 लाख मुंबई में और 8 लाख जयपुर में कमाना, सारे खर्चे जोड़कर बिजनेस एक्सपर्ट ने बताया कौन करता है ज्यादा बचत
बिजनेस
Gold Import Duty: सरकार के इस एक फैसले से फीकी पड़ी सोने की चमक, 70% तक घटी खरीदारी, बाजार में हलचल
Gold Import Duty: सरकार के इस एक फैसले से फीकी पड़ी सोने की चमक, 70% तक घटी खरीदारी, बाजार में हलचल
बिजनेस
8th Pay Commission: क्या है ICMR का 3490 कैलोरी फॉर्मूला, अब खाने की थाली तय करेगी आपकी सैलरी?
8th Pay Commission: क्या है ICMR का 3490 कैलोरी फॉर्मूला, अब खाने की थाली तय करेगी आपकी सैलरी?
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: Vishwas की नई चाल का मोहरा बना Raj, पर Aarambhi का बदला रूप उड़ाएगा होश!
Bollywood News: माधुरी दीक्षित का AI Deepfake वीडियो वायरल, फर्जी लुक पर मचा बवाल, सोशल मीडिया पर नई बहस (30.05.26)
Karan Johar ने Shah Rukh Khan-Alia Bhatt समेत कई सितारों को किया unfollow, फिर दी सफाई
Weather Update: उत्तर भारत में मौसम का कहर जारी, कई हादसों में मौतें और भारी नुकसान | Breaking News
Ghaziabad Surya Case: इलाके में इंसाफ की मांग हुई तेज| Khora Murder | Breaking News | Latest News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
'फोर्स बुलाकर आवास खाली...' राबड़ी देवी के बयान से गरमाई सियासत, SDPO पहुंचीं 10 सर्कुलर रोड
'फोर्स बुलाकर आवास खाली...' राबड़ी देवी के बयान से गरमाई सियासत, SDPO पहुंचीं 10 सर्कुलर रोड
इंडिया
राजस्थान से दिल्ली तक अचानक वाइब्रेट करने लगे मोबाइल, किस लिए आया ये अलर्ट?
राजस्थान से दिल्ली तक अचानक वाइब्रेट करने लगे मोबाइल, किस लिए आया ये अलर्ट?
क्रिकेट
1000वें वनडे के लिए उतरी पाकिस्तान, जानें भारत ने खेले कितने ODI; देखें टॉप पर कौन
1000वें वनडे के लिए उतरी पाकिस्तान, जानें भारत ने खेले कितने ODI; देखें टॉप पर कौन
बॉलीवुड
2 साल तक डेट, और फिर गुपचुप शादी, 80 के दशक की धर्मेंद्र की वो हिरोइन, जिसने करियर के पीक पर छोड़ी एक्टिंग
2 साल तक डेट, और फिर गुपचुप शादी, 80 के दशक की धर्मेंद्र की वो हिरोइन, जिसने करियर के पीक पर छोड़ी एक्टिंग
विश्व
बूंद-बूंद को तरस गया पाकिस्तान का कराची, पहलगाम आतंकी हमले पर बुरी तरह पछता रहे होंगे आसिम मुनीर!
बूंद-बूंद को तरस गया पाकिस्तान का कराची, पहलगाम आतंकी हमले पर बुरी तरह पछता रहे होंगे आसिम मुनीर!
इंडिया
Karnataka Politics: कर्नाटक में सिद्धारमैया के बेटे को कैबिनेट में शामिल करेंगे डीके शिवकुमार? पूर्व CM के करीबी का बड़ा बयान
कर्नाटक में सिद्धारमैया के बेटे को कैबिनेट में शामिल करेंगे डीके शिवकुमार? पूर्व CM के करीबी का बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
एक दिन के लिए न निकले सूरज तो क्या होगा, जानें कितनी देर जिंदा रह सकेगा इंसान?
एक दिन के लिए न निकले सूरज तो क्या होगा, जानें कितनी देर जिंदा रह सकेगा इंसान?
ट्रेंडिंग
'आपको भी मुबारक' शाहीन अफरीदी ने पत्रकार के नाम को समझा ईद मुबारक, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
'आपको भी मुबारक' शाहीन अफरीदी ने पत्रकार के नाम को समझा ईद मुबारक, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget