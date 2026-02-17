एक दिन की तेजी के बाद फिर फिसला शेयर बाजार; सेंसेक्स 274 अंक टूटा, निफ्टी में भी गिरावट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में मंगलवार, 17 फरवरी वाले कारोबारी दिन की शुरुआत निगेटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 79.48 अंक या 0.10 प्रतिशत फिसल गया. दिन की शुरुआत सेंसेक्स ने 83,197.67 के लेवल पर की है. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 में भी गिरावट देखने को मिल रही है. निफ्टी 50 44.80 अंक या 0.17 फीसदी टूटकर 25,637.95 के लेवल पर ओपन हुआ था.

सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 169 अंक की गिरावट के साथ 82,107 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 80 अंक टूट गई थी और 25,601 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर और लूजर

कारोबारी दिन के दौरान एशियन पेंट, एचसीएल टेक, टीसीएस और टेक महिंद्रा टॉप गेनर थे. वहीं एटरनल, रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा स्टील टॉप लूजर थे.

सोमवार को कैसा रहा था मार्केट?

भारतीय शेयर मार्केट में सोमवार, 16 फरवरी के कारोबारी दिन जोरदार रैली देखने को मिली थी. प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए दिन की समाप्ति की थी. सेंसेक्स 650.39 अंक या 0.79 प्रतिशत की तेजी के साथ 83,277.15 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 211.65 अंक या 0.83 प्रतिशत उछलकर 25,682.75 के लेवल पर बंद हुए थे.

बीएसई बास्केट से पावरग्रिड, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी और आईटीसी टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो टेक महिंद्रा, मारुति, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ट्रेंट रहे थे.

निफ्टी 100, निफ्टी बैंक, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मिडकैप 100, निफ्टी स्मॉलकैप 100 और निफ्टी आईटी के शेयरों में तेजी थी. वहीं, निफ्टी ऑटो के शेयरों में गिरावट रही थी. सोमवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 22 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 8 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

अमेरिकी बाजार का हाल

सोमवार को अमेरिका का वॉल स्ट्रीट बाजार राष्ट्रपति दिवस की छुट्टी के चलते बंद रहा. हालांकि छुट्टी के बावजूद यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में मिला-जुला व्यापार देखने को मिली. एसएंडपी 500 फ्यूचर्स 0.1 प्रतिशत की बढ़त में रहे, वहीं नैस्डैक 100 फ्यूचर्स 0.2 प्रतिशत फिसल गए. दूसरी ओर डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 0.2 प्रतिशत ऊपर कारोबार करते दिखे.

