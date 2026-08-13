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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटशेयर मार्केट की चाल गड़बड़ाई, 77000 के पार पहुंचा सेंसेक्स; निफ्टी में बढ़ी गिरावट

शेयर मार्केट की चाल गड़बड़ाई, 77000 के पार पहुंचा सेंसेक्स; निफ्टी में बढ़ी गिरावट

Stock Market Updates on August 13, 2026: आज शेयर बाजार की ओपेनिंग मिक्स्ड रही. सेंसेक्स हरे और निफ्टी लाल निशान में खुला है. सेंसेक्स 145 अंक ऊपर और निफ्टी 4 अंक ऊपर खुला.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 13 Aug 2026 09:53 AM (IST)
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  • शुरुआती कारोबार में बाजार मिले-जुले खुले, फिर निफ्टी लुढ़का.
  • बैंकिंग-वित्तीय शेयरों में खरीद, आईटी-फार्मा में बिकवाली हावी.
  • जुलाई खुदरा महंगाई 4.45% रही, जिससे बाजार पर दबाव बना.
  • साप्ताहिक ऑप्शंस एक्सपायरी से बाजार में उतार-चढ़ाव देखा गया.

Share Market Today on August 13, 2026: शुरुआती कारोबार के चंद मिनटों बाद शेयर बाजार की चाल और बिगड़ गई. निफ्टी 24000 से नीचे खिसकते हुए 24340 के लेवल पर पहुंच गया है. वहीं, सेंसेक्स में 179 अंकों का उछाल आया है और अब यह 77786 के स्तर पर आ गया है. सेंसेक्स का आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन होने के नाते इसमें भारी उतार-चढ़ाव का रहना स्वाभाविक है. यह 82500 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करने की कोशिश कर रहा है. 

भारतीय शेयर बाजार की ओपेनिंग आज मिले-जुले रुख के साथ हुई. शुरुआती कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स महज 145 अंक ऊपर 78111 के लेवल पर खुला. वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी महज 4 अंक चढ़कर 24431 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की. 

एक तरफ खरीदारी, दूसरी तरफ बिकवाली

आज सेंसेक्स में बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में बड़ी खरीदारी देखी जा रही है. निवेशक बड़े पैमाने पर HDFC Bank, ICICI Bank और SBI जैसे शेयरों पर दांव लगा रहे हैं, जिससे सेंसेक्स को ऊपर चढ़ने में मदद मिल रही है.

वहीं, दूसरी ओर आज आईटी और फार्मा सेक्टर्स के शेयरों में जमकर हो रही मुनाफावसूली है. चूंकि, निफ्टी में शामिल कुल 50 शेयरों में इन स्टॉक्स की हिस्सेदारी ज्यादा है इसलिए इनमें गिरावट के कारण निफ्टी लाल निशान में कारोबार कर रहा है. 

आज दबाव में शेयर बाजार

आज भारतीय शेयर बाजार दबाव में है. इसके दो बड़े कारण हैं. पहला कारण यह है कि कल शाम जुलाई के लिए खुदरा महंगाई के आंकड़े सामने आए, जो बढ़कर 4.45% पर पहुंच गई है. इससे महंगाई का दबाव बना हुआ है. ऊपर से जैसा कि पहले ही बताया गया है कि आज शेयर बाजार में साप्ताहिक ऑप्शंस की एक्सपायरी का दिन है. इस दौरान बड़े निवेशक अपनी पोजीशन को री-एडजस्ट करते हैं. इस वजह से बिना किसी बड़ी हलचल के भी बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 13 Aug 2026 09:34 AM (IST)
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