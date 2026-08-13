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हिंदी न्यूज़बिजनेसअंडा-चिकन से लेकर लहसून-प्याज तक, सब महंगा, किन-किन चीजों के बढ़े दाम?

अंडा-चिकन से लेकर लहसून-प्याज तक, सब महंगा, किन-किन चीजों के बढ़े दाम?

India July Inflation: देश में महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है उससे आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है. जुलाई में भारत की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.45% पर पहुंच गई, जो जून में 4.38% के मुकाबले ज्यादा है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 13 Aug 2026 10:34 AM (IST)
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July Retail Inflation: देश में चौतरफा महंगाई बढ़ रही है. जिस तेजी से रहना-खाना महंगा हो रहा है, उससे आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है. जुलाई में भारत की खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation) बढ़कर 4.45% पर पहुंच गई है, जो जून में 4.38% थी. ऐसा खाने-पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों के चलते हुआ है. जुलाई में खुदरा महंगाई की यह दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 4% के लक्ष्य से ज्यादा है. 

कोर महंगाई में नहीं कोई बदलाव

जुलाई में कोर महंगाई की दर 3.8% से 4.3% के बीच बनी रही. इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ क्योंकि भोजन और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के अलावा और किसी चीज की कीमत नहीं बढ़ी. यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक राहत की बात है. 

BofA ने क्या लगाया अनुमान?

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म BofA Securities (Bank of America) ने अनुमान लगाया है कि भले ही ऐसा लग रहा हो कि देश में अभी महंगाई काफी हद तक काबू में है, लेकिन मानसून की असमान चाल और अल-नीनो के जोखिमों के चलते खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है. इसके चलते भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) कारोबारी साल 2027 की दूसरी छमाही में ब्याज दरों में कुल 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर सकता है. 

जुलाई में किन-किन चीजों के बढ़े दाम?

  • मानसून के उतार-चढ़ाव और इससे सप्लाई पर असर पड़ने से प्याज, अदरक और लहसून के दाम बढ़े हैं. 
  • अंडा, चिकन और एडिबल ऑयल की कीमतों में तेजी के कारण खाद्य महंगाई बढ़कर 5.52% पर पहुंच गई है. 
  • बाहर खाना महंगा हुआ है. रेस्टोरेंट्स और अकोमोडेशन पर चार्ज बढ़ा है. इससे इस सेगमेंट में महंगाई दर जुलाई में 7.72% दर्ज की गई है, जो जून में 6.91% थी. 
  • कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा है, जिससे महंगाई जून के 4.38% से जुलाई में बढ़कर 4.45% हो गई. 
  • जुलाई में पर्सनल केयर से जुड़ी चीजों के भी दाम बढ़े हैं. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 13 Aug 2026 10:34 AM (IST)
Tags :
July Inflation July CPI
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