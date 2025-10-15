शेयर मार्केट की तेज शुरुआत, सेंसेक्स 350 अंक उछला, तो वहीं निफ्टी 25,264 के पार
Share Market Updates: 15 अक्टूबर को बीएसई सेंसेक्स 167 अंक की उछाल के साथ 82,197.25 पर कारोबार की शुरुआत की. वहीं एनएसई निफ्टी 50 भी 36 अंक तेजी के साथ 25,181.95 पर ओपन हुआ.
Stock Market News: सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन 15 अक्टूबर, बुधवार को भारतीय शेयर मार्केट हरे निशान के साथ शुरु हुआ. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 167.27 अंक की उछाल के साथ 82,197.25 पर कारोबार की शुरुआत की. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 भी 36.45 अंक या 0.14 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,181.95 पर हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए ओपन हुआ.
9:25 बजे तक, सेंसेक्स 320 अंक की तेजी के साथ 82,350 पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 90 अंको की उछाल लिए 25,235 पर ट्रेड कर रहा था.
बीएसई के टॉप गेनर
बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी, पावरग्रिड, भारती एयरटेल
बीएसई के टॉप लूजर
टेक महिन्द्रा, एक्सिस बैंक, आईएनएफवाई, टाइटन
मंगलवार को कैसा रहा था मार्केट?
सप्ताह के दूसरे ट्रेडिंग सेशन, 14 अक्टूबर को भारतीय शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली और दोनों ही प्रमुख इंडेक्स लाल निशान के साथ बंद हुए थे. सेंसेक्स 297.02 अंक या 0.36 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,029.98 तो वहीं, निफ्टी 50 81.85 अंक या 0.32 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,145.50 पर ट्रेड करते हुए कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.
बीएसई बास्केट से टेक महिन्द्रा, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पावरग्रिड टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो, टीसीएस, बीईएल, टाटा स्टील, एनटीपीसी और बजाज फाइनेंस रहे थे. वहीं निफ्टी बैंक, निफ्टी मिडकैप 100, निफ्टी मिडकैप 100, निफ्टी ऑटो में गिरावट दर्ज की गई थी. मंगलवार के कारोबारी दिन लगभग सभी इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए थे. वैश्विक उतार-चढ़ाव और जबरदस्त बिकवाली ने शेयर मार्केट को लाल कर दिया था.
मंगलवार को शेयर मार्केट की शुरुआत हरे निशान के साथ हुई थी. सेंसेक्स 77 अंक उछलकर 82,404 तो वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स 50 अंकों की तेजी के साथ 25,277 पर ओपन हुआ था.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
यह भी पढ़ें:
दिवाली से पहले आई खुशखबरी! महंगाई कम हुई, जानें कैसे बदलेगा आपका किचन बजट
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL