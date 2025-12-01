हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसStock Market Today: शेयर बाजार की तेज शुरुआत! सेंसेक्स 286 अंक उछला, निफ्टी 26,280 के पार

Stock Market Today: शेयर बाजार की तेज शुरुआत! सेंसेक्स 286 अंक उछला, निफ्टी 26,280 के पार

शेयर मार्केट में सप्ताह के पहले ट्रेडिंग सेशन 1 दिसंबर, सोमवार के कारोबारी दिन की शुरुआत सकारात्मक रही. बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 01 Dec 2025 09:32 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के पहले ट्रेडिंग सेशन 1 दिसंबर, सोमवार के कारोबारी दिन की शुरुआत सकारात्मक रही. बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 359.25 अंक या 0.42 प्रतिशत की तेजी के साथ 86,065.92 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 122.85 अंक या 0.47 फीसदी की उछाल के साथ 26,325.80 के लेवल पर ओपन हुआ था.    

सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 280 अंक की तेजी के साथ 85,987 अंक पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 50 83 अंक उछलकर 26,286 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर

अडानी पोर्ट, एसबीआईएन, टाटा स्टील, एचसीएल टेक

बीएसई के टॉप लूजर

आईटीसी, बजाज फाइनेंस, टाइटन

शुक्रवार को कैसा रहा था मार्केट?

शुक्रवार 28 नवंबर को भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 13.71 अंक या 0.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,706.67 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 12.60 अंक या 0.05 फीसदी फिसलकर 26,202.95 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी. 

बीएसई बास्केट से महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फॉर्मा, एसबीआईएन, कोटक बैंक और अडानी पोर्ट टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो, पावरग्रिड, इटरनल, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक और बजाज फिनसर्व रहे थे. निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एमएमसीजी हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे.

वहीं, निफ्टी मिडकैप 100, निफ्टी आईटी और निफ्टी स्मॉलकैप 100 के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी. शुक्रवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 12 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 18 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.   

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: क्रेडिट कार्ड की कुछ गलतियां बना सकती हैं आपको कंगाल, जानें समझदारी से इस्तेमाल का तरीका

 

Published at : 01 Dec 2025 09:32 AM (IST)
Tags :
Stock Market Today Share Market 1 December
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आत्मघाती हमले से दहल उठा पाकिस्तान, BLF ने सैन्य ठिकाने को बनाया निशाना, जानें क्यों खरबों के प्रोजेक्ट को लग सकता है झटका
आत्मघाती हमले से दहल उठा पाक, BLF ने सैन्य ठिकाने को बनाया निशाना, खरबों के प्रोजेक्ट को झटका!
महाराष्ट्र
'मेरी एक सर्जरी हुई है और..', महाराष्ट्र मंत्री छगन भुजबल ने अस्पताल के बेड से ही लोगों को दिया संदेश
'मेरी एक सर्जरी हुई है और..', महाराष्ट्र मंत्री छगन भुजबल ने अस्पताल के बेड से ही लोगों को दिया संदेश
इंडिया
गुटखा-पान मसाला बनाने वालों पर पाबंदी की तैयारी, सरकार संसद में ला रही नया सेस बिल, शीतकालीन सत्र में क्या-क्या होगा?
गुटखा-पान मसाला बनाने वालों पर पाबंदी की तैयारी, सरकार संसद में ला रही नया सेस बिल, शीतकालीन सत्र में क्या-क्या होगा?
स्पोर्ट्स
IND vs SA ODI Series: विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का ‘महारिकॉर्ड’, रांची में रचा करियर का सबसे बड़ा इतिहास
विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का ‘महारिकॉर्ड’, रांची में रचा करियर का सबसे बड़ा इतिहास
Advertisement

वीडियोज

Tamilnadu Accident: हादसे में 11 लोगों की मौत, 40 घायल पैसेंजर को बचाने की कोशिश में हादसा |Breaking
BLO Death Case: SIR के दबाव की वजह से एक और BLO की मौत? | SIR Controversy
Ditwah Cyclone: भारत के कितने करीब 'दितवाह' | Breaking | Ditwah
Crime News: प्रेमी की लाश से 7 फेरों की कसम | Sansani
Parliament Winter Session: शीतकालीन सत्र कितना ठंडा, कितना गरम? | Rahul Gandhi | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आत्मघाती हमले से दहल उठा पाकिस्तान, BLF ने सैन्य ठिकाने को बनाया निशाना, जानें क्यों खरबों के प्रोजेक्ट को लग सकता है झटका
आत्मघाती हमले से दहल उठा पाक, BLF ने सैन्य ठिकाने को बनाया निशाना, खरबों के प्रोजेक्ट को झटका!
महाराष्ट्र
'मेरी एक सर्जरी हुई है और..', महाराष्ट्र मंत्री छगन भुजबल ने अस्पताल के बेड से ही लोगों को दिया संदेश
'मेरी एक सर्जरी हुई है और..', महाराष्ट्र मंत्री छगन भुजबल ने अस्पताल के बेड से ही लोगों को दिया संदेश
इंडिया
गुटखा-पान मसाला बनाने वालों पर पाबंदी की तैयारी, सरकार संसद में ला रही नया सेस बिल, शीतकालीन सत्र में क्या-क्या होगा?
गुटखा-पान मसाला बनाने वालों पर पाबंदी की तैयारी, सरकार संसद में ला रही नया सेस बिल, शीतकालीन सत्र में क्या-क्या होगा?
स्पोर्ट्स
IND vs SA ODI Series: विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का ‘महारिकॉर्ड’, रांची में रचा करियर का सबसे बड़ा इतिहास
विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का ‘महारिकॉर्ड’, रांची में रचा करियर का सबसे बड़ा इतिहास
बॉलीवुड
धर्म को लेकर 'किस किस को प्यार करूं 2' एक्ट्रेस आयशा खान ने किया रिएक्ट, बोलीं- वो करिए जो आपको सही लगे
धर्म को लेकर 'किस किस को प्यार करूं 2' एक्ट्रेस आयशा खान ने किया रिएक्ट, बोलीं- वो करिए जो आपको सही लगे
विश्व
चीन युद्ध से लेकर कारगिल वॉर तक... कितने गहरे हैं भारत-इजरायल रिलेशन, PM मोदी की लीडरशिप में क्या बदलाव आया?
चीन युद्ध से लेकर कारगिल वॉर तक... कितने गहरे हैं भारत-इजरायल रिलेशन, 2014 के बाद कितने बदले?
दिल्ली NCR
December 2025 Holiday: अगर दिसंबर में बैंक जाना है तो पहले ये खबर पढ़ें, नहीं तो काम अटक जाएगा
December Holiday List: अगर दिसंबर में बैंक जाना है तो पहले ये खबर पढ़ें, नहीं तो काम अटक जाएगा
हेल्थ
क्या आपकी फूड हैबिट से आपके पार्टनर की गट हेल्थ हो जाती है खराब? इस रिसर्च में हुआ डराने वाला खुलासा
क्या आपकी फूड हैबिट से आपके पार्टनर की गट हेल्थ हो जाती है खराब? इस रिसर्च में हुआ डराने वाला खुलासा
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget