Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के पहले ट्रेडिंग सेशन 1 दिसंबर, सोमवार के कारोबारी दिन की शुरुआत सकारात्मक रही. बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 359.25 अंक या 0.42 प्रतिशत की तेजी के साथ 86,065.92 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 122.85 अंक या 0.47 फीसदी की उछाल के साथ 26,325.80 के लेवल पर ओपन हुआ था.

सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 280 अंक की तेजी के साथ 85,987 अंक पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 50 83 अंक उछलकर 26,286 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर

अडानी पोर्ट, एसबीआईएन, टाटा स्टील, एचसीएल टेक

बीएसई के टॉप लूजर

आईटीसी, बजाज फाइनेंस, टाइटन

शुक्रवार को कैसा रहा था मार्केट?

शुक्रवार 28 नवंबर को भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 13.71 अंक या 0.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,706.67 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 12.60 अंक या 0.05 फीसदी फिसलकर 26,202.95 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

बीएसई बास्केट से महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फॉर्मा, एसबीआईएन, कोटक बैंक और अडानी पोर्ट टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो, पावरग्रिड, इटरनल, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक और बजाज फिनसर्व रहे थे. निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एमएमसीजी हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे.

वहीं, निफ्टी मिडकैप 100, निफ्टी आईटी और निफ्टी स्मॉलकैप 100 के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी. शुक्रवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 12 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 18 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

