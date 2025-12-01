क्रेडिट कार्ड की कुछ गलतियां बना सकती हैं आपको कंगाल, जानें समझदारी से इस्तेमाल का तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





Credit Card Usage Tips: आज के समय में क्रेडिट कार्ड लगभग हर वर्ग के लोगों का साथी बन गया है. खासकर युवाओं के बीच तो इसका क्रेज बहुत ज्यादा हैं. ऑनलाइन शॉपिंग, बिल भुगतान और दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए नौकरीपेशा युवा जमकर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं.

क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले आकर्षक डिस्काउंट, रिवॉर्ड पॉइंट्स और आसान पेमेंट विकल्प के कारण यह और अधिक प्रचलित होता जा रहा है. हालांकि, अगर आप क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं तो, यह आपके लिए आर्थिक मुसीबत भी लेकर आ सकता है. इसलिए क्रेडिट कार्ड यूज करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. आइए जानते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किन चीजों में नहीं करना चाहिए...

1. कैश की निकासी न करें

क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती हैं, क्योंकि एटीएम से पैसे निकालते ही उसी दिन से ऊंचा ब्याज लगना शुरू हो जाता है. साथ ही कैश एडवांस फीस और कई दूसरे चार्ज भी जुड़ जाते हैं. विशेषज्ञ हमेशा सलाह देते हैं कि, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नकद निकासी के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए.

2. कार्ड लिमिट का समझदारी से करें इस्तेमाल

क्रेडिट कार्ड की लिमिट का समझदारी से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, वरना आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता हैं. उदाहरण के लिए आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट 50 हजार रुपये है, तो कोशिश करना चाहिए कि, कार्ड लिमिट का 50 फीसदी से ज्यादा खर्च न करें. इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी सही बना रहता हैं.

3. मिनिमम ड्यू के भुगतान से बचें

जब आप क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल चुकाने की बजाय सिर्फ मिनिमम ड्यू राशि का भुगतान करते हैं तो, बाकी बकाया पर लगातार ब्याज जुड़ता रहता है. इससे कर्ज तेजी से बढ़ता है और कुछ महीनों में यह दोगुना तक हो सकता है. इसलिए मिनिमम ड्यू का भुगतान करने से बचना चाहिए.

यह भी पढ़ें: क्या फिर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच जाएगा सोना? एक्सपर्ट्स ने बता दिया अगले हफ्ते कितनी होगी सोने की चमक