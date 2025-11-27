हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसशेयर बाजार में ताबड़तोड़ तेजी, रिकॉर्ड हाई लेवल पर सेंसेक्स और निफ्टी; क्या है वजह?

शेयर बाजार में ताबड़तोड़ तेजी, रिकॉर्ड हाई लेवल पर सेंसेक्स और निफ्टी; क्या है वजह?

Share Market: शेयर बाजार में गजब की तेजी देखी जा रही है. जहां निफ्टी अपने ऑल-टाइम हाई लेवल को टच कर लिया है. वहीं, सेंसेक्स भी इसके काफी करीब पहुंच चुका है. शेयर बाजार में इस तेजी की कई वजहें हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 27 Nov 2025 11:57 AM (IST)
Share Market: तीन दिन की गिरावट के बाद बुधवार को शेयर बाजार में गजब की तेजी देखी गई. बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने अच्छी-खासी बढ़त हासिल की. मार्केट में तेजी का सिलसिला गुरुवार को भी बरकरार रहा. गुरुवार को कारोबार के दौरान दोनों इंडेक्स लाइफटाइम हाई लेवल पर पहुंच गए. जहां निफ्टी 26,300 के पार चला गया. वहीं, सेंसेक्स भी पहली बार 86,000 का आंकड़ा पार कर गया. सुबह 10:19 बजे निफ्टी 73 अंक या 0.28 परसेंट चढ़कर 26,278.00 पर कारोबार करता नजर आया. वहीं, सेंसेक्स 294 अंक या 0.34 परसेंट की बढ़त हासिल कर 85,903.02 के लेवल पर था. 

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरी तिमाही में कारोबारी नतीजे में सुधार की उम्मीद और बेहतर मैक्रोइकोनॉमिक माहौल के चलते शेयर बाजार में तेजी आई है. बैंकिंग और मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा ने ANI को बताया कि भारतीय शेयर बाजार 27 सितंबर, 2024 को अपने ऑल टाइम हाई लेवल 85978 के अचीव करने के लिए अच्छी स्थिति में है. अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर बंद हुआ, तो बाजार के उन सेगमेंट्स में और तेजी से सुधार आने के रास्ते खुल सकते हैं, जिन्होंने पिछले 14 महीनों में खराब परफॉर्म किया है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि FY26 की दूसरी छमाही में कॉर्पोरेट अर्निंग्स के कम होती महंगाई, उपभोग में सुधार, सपोर्टिव फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज से बेहतर होने की उम्मीद है. 

शेयर बाजार में आई तेजी की वजहें

  • शेयर बाजार में आई इस तेजी की एक वजह फेडरल रिजर्व से रेट कट की बढ़ती उम्मीदें भी हैं. अमेरिका के कमजोर कन्ज्यूमर डेटा ने अगले महीने ब्याज दर में कटौती होने की संभावना को और बढ़ा दिया है. CME ग्रुप के फेडवॉच डेटा के मुताबिक, 85 परसेंट लोगों का मानना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व और जेरोम पावेल इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे. 
  • बुधवार को इंडेक्स की अच्छी शुरुआत से सेंसेक्स के लगभग सभी स्टॉक हरे निशान पर आ गए. शुरुआतीर कारोबार में अडानी पोर्ट्स को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, जिसने 1.93 परसेंट की बढ़त हासिल की. इसके बाद एक्सिस बैंक 1.90 परसेंट तक चढ़ा, ट्रेंट 1.79 परसेंट, टाटा स्टील 1.74 परसेंट और बजाज फाइनेंस में भी 1.57 परसेंट की तेजी आई है.  बैंकिंग, मेटल और फाइनेंशियल स्टॉक्स में खरीदारी से सेंसेक्स को मजबूती मिली.
  • इसके अलावा, शुरुआती कारोबार के एक घंटे बाद निफ्टी मिडकैप 100 में 1.13 परसेंट की बढ़त देखी गई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 ने 1.21 परसेंट की बढ़त हासिल की. सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान पर थे. निफ्टी मेटल में 1.93 परसेंट की बढ़त हुई, निफ्टी PSU बैंक में 1.60 परसेंट का उछाल आया, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ने 1.56 परसेंट की बढ़त हासिल की, जबकि निफ्टी IT, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई.
  • कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है, जिससे बाजार को और मजबूती मिली. ब्रेंट क्रूड 62.48 रुपये प्रति बैरल पर आ गया, जो 22 अक्टूबर के बाद का सबसे निचला लेवल है. इस बीच, पीस डील पर अमेरिका के साथ यूक्रेन की सहमति बनने के साथ रूस के साथ लड़ाई खत्म करने में मदद मिल सकती है. अगर सबकुछ ठीक रहा, तो रूसी एनर्जी पर से भी कुछ पाबंदियां हट सकती हैं, जिससे ग्लोबल लेवल पर सप्लाई बढ़ सकती है.
  • अगले महीने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक समिति की बैठक होने वाली है. मॉर्गन स्टेनली के मुताबिक, इस बार भी रिजर्व बैंक रेपो रेट में 0.25 परसेंट की कटौती कर सकती है. इससे बैंकों को लोन पर ब्याज कम करने में मदद मिलेगी. 
  • बाजार के लिए एक और पॉजिटिव फैक्टर विदेशी निवेशकों की लगातार भारतीय शेयरों की खरीदारी है. कल कैश मार्केट में FIIs ने 4778 करोड़ रुपये के भारतीय शेयर खरीद डाले. जबकि घरेलू निवेशकों ने 6247 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी घरेलू शेयर बाजार में और भी खरीदारी होगी.

 

Published at : 27 Nov 2025 11:57 AM (IST)
Share Market News SENSEX Share MArket High Level
