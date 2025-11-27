शेयर बाजार ने दिखाया दम, ऑल-टाइम हाई के करीब पहुंचा सेंसेक्स; निफ्टी भी 26000 के पार

Share Market Updates: भारतीय शेयर बाजार की आज अच्छी शुरुआत रही. सुबह के कारोबार में BSE सेंसेक्स 134 पॉइंट्स या 0.16 परसेंट बढ़कर 85743 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि निफ्टी 50 60.85 पॉइंट्स बढ़कर 26,266.15 पर पहुंच गया, जो 14 महीने बाद इसका अचीव किया गया अब तक का नया हाई लेवल है.

वहीं, सेंसेक्स भी आज 27 सितंबर, 2024 को अपने ऑल टाइम हाई लेवल 85978 के काफी करीब है. यानी कि आज सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 235 अंक दूर है. ग्लोबल संकेतों के मुताबिक आज सेंसेक्स 86000 के पार जा सकता है. अगर ऐसा हो गया, तो आज सेंसेक्स एक और नया इतिहास रच देगा.

टॉप लूजर्स और गेनर्स

गुरुवार को कारोबार के शुरुआती सेशन में सेंसेक्स के ज्यादातर स्टॉक हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे. टॉप गेनर्स की लिस्ट में बजाज फाइनेंस का नाम सबसे पहले रहा, जो 1.03 परसेंट चढ़ा. इसके बाद ऐक्सिस बैंक ने 0.83 परसेंट की बढ़त हासिल की. लार्सन एंड टूब्रो 0.76 परसेंट, ICICI बैंक 0.71 परसेंट और एशियन पेंट्स का स्टॉक 0.60 परसेंट तक चढ़ा. वहीं, सबसे ज्यादा नुकसान इटरनल को हुआ, जो 0.70 परसेंट तक फिसल गया. टाइटन के शेयर में 0.28 परसेंट, मारुति के स्टॉक में 0.25 परसेंट, कोटक महिंद्रा बैंक में 0.19 परसेंट और अडानी पोर्ट्स में 0.18 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई.

ग्लोबल मार्केट में भी तेजी

एशियाई मार्केट में आज मजबूती देखी गई. जापान के निक्केई से लेकर साउथ कोरिया के कोस्पी तक में बढ़त देखने को मिली. ब्लूमबर्ग के मुताबिक, ग्लोबल इक्विटी नवंबर के अपने नुकसान को खत्म करने के करीब हैं, MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स लगातार पांचवें सेशन में बढ़ा है.

इधर, रातों-रात वॉल स्ट्रीट ने भी अच्छा कारोबार किया क्योंकि इंटरेस्ट रेट में संभावित कटौती को लेकर उम्मीदें बनी हुई हैं, जिससे निवेशकों में दिलचस्पी बनी रही. S&P 500 0.69 परसेंट चढ़ा, जबकि टेक्नोलॉजी-हैवी नैस्डैक 0.82 परसेंट की बढ़त हासिल की.

