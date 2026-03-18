ईरान टेंशन के बीच 633 अंक चढ़कर सेंसेक्स बंद, निफ्टी 23700 के ऊपर, कल कैसी रहेगी मार्केट की चाल
बाजार में इस तेजी को लेकर ब्रोकिंग फर्म जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य शोधकर्ता विनोद नायर ने कहा कि हालिया तेज बिकवाली के बाद हुई खरीदारी ने बाजार को संभलने में मदद की है.
Stock Market News: ईरान से जुड़े तनाव के बीच आईटी और ऑटो शेयरों में जबरदस्त मजबूती के चलते घरेलू शेयर बाजार लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ. 30 शेयरों वाला एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स 633.29 अंक उछलकर 76,704.13 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 50 बढ़कर 23,777.80 के स्तर पर पहुंच गया. सेंसेक्स में सबसे ज्यादा बढ़त एटरनल के शेयरों में दर्ज की गई, जिसमें 3.37 प्रतिशत की तेजी आई.
इसके बाद इन्फोसिस 2.84 प्रतिशत, टेक महिंद्रा लिमिटेड 2.81 प्रतिशत, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.73 प्रतिशत और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शेयर 2.62 प्रतिशत तक चढ़े.
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
बाजार में इस तेजी को लेकर ब्रोकिंग फर्म जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य शोधकर्ता विनोद नायर ने कहा कि हालिया तेज बिकवाली के बाद हुई खरीदारी ने बाजार को संभलने में मदद की है. उनके अनुसार, आईटी, रियल्टी और ऑटो शेयरों में मजबूती के साथ-साथ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में आई तेजी भी बाजार को सहारा दे रही है.
दूसरी ओर, कुछ शेयरों में गिरावट भी देखी गई. इनमें एनटीपीसी के शेयर 1.29 प्रतिशत तक गिर गए, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.04 प्रतिशत, सन फार्मास्यूटिकल्स 0.87 प्रतिशत, एचडीएफसी बैंक 0.34 प्रतिशत और आईटीसी के शेयर 0.30 प्रतिशत तक नीचे आए.
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डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
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Source: IOCL