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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटStock in Focus: अगले हफ्ते शेयर बाजार में हलचल, 270 से ज्यादा कंपनियां करेंगी Q4 नतीजे का ऐलान

Stock in Focus: अगले हफ्ते शेयर बाजार में हलचल, 270 से ज्यादा कंपनियां करेंगी Q4 नतीजे का ऐलान

Share Market: कल से शुरू हो रहे हफ्ते में शेयर बाजार में माहौल काफी हलचल भरा होगा. इस दौरान 270 से ज्यादा कंपनियां अपने तिमाही नतीजे का ऐलान कर सकती हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 03 May 2026 05:17 PM (IST)
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Stocks to Focus Next Week (May 4 to 9th): सोमवार यानी कि कल 4 मई से एक नया हफ्ता शुरू होने जा रहा है. इस दौरान 270 से ज्यादा कंपनियां 31 मार्च, 2026 को खत्म हुई अपनी चौथी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड का ऐलान कर सकती हैं.

4 मई से 9 मई के बीच Nifty 50 में शामिल अंबुजा सीमेंट, L&T, M&M और बजाज ऑटो जैसी बड़ी कंपनियां Q4 के अपने  फाइनेंशियल नतीजे का ऐलान करेंगी. इसके अलावा, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और यूनाइटेड ब्रुअरीज (UBL) जैसे FMCG कंपनियों के नतीजों पर भी निवेशकों का फोकस बना रहेगा. आइए इस पर एक नजर डालते हैं ताकि कमाई के किसी मौके से आप चूक न जाएं.

4 मई

4 मई को, कॉर्पोरेट इंडिया अडानी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट अपने Q4 नतीजे का ऐलान करेगी. इसके अलावा, FY26 के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड की भी सिफारिश कर सकते हैं. BHEL और Petronet LNG जैसी  PSU कंपनियां भी अपने नतीजे घोषित करेंगी. इन कंपनियों ने भी डिविडेंड की सिफारिश का प्रस्ताव रखा है.

टाटा ग्रुप की कंपनियां Tata Chemicals और Tata Technologies भी सोमवार को अपने फाइनेंशियल नतीजे घोषित करेंगी. फोकस में रहने वाली अन्य प्रमुख कंपनियों में Exide Industries, Godrej Properties, Jindal Stainless, Manappuram Finance और KEI Industries शामिल हैं. कुल मिलाकर, 4 मई को 47 कंपनियां अपने Q4 और सालाना नतीजे घोषित करेंगी.

5 मई

लार्ज-कैप ऑटो स्टॉक्स M&M और Hero MotoCorp मंगलवार, 5 मई को अपने फाइनेंशियल नतीजे घोषित करेंगी. Mahindra का बोर्ड इस तिमाही के लिए डिविडेंड की सिफारिश भी कर सकता है.

Larsen & Toubro के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इस दौरान फोकस में रहेंगे क्योंकि बोर्ड FY26 के लिए डिविडेंड का प्रस्ताव रख सकता है. फाइनेंशियल स्टॉक्स में, Punjab National Bank के Q4 नतीजे फोकस में रहेंगे क्योंकि बोर्ड डिविडेंड की सिफारिश कर सकता है.

वहीं, J&K Bank भी मंगलवार को अपने नतीजे घोषित करेगा. Poonawalla Fincorp और Aavas Financiers भी उसी दिन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी करेंगे. United Breweries और Marico समेत FMCG स्टॉक्स अपने तिमाही नतीजे घोषित करेंगे. मशहूर रिटेल ब्रांड्स Raymond और Shoppers Stop के आंकड़े भी 5 मई को जारी किए जाएंगे.

IT की बड़ी कंपनी Coforge भी इसी दिन अपने नतीजे घोषित करेगी. कंपनी का बोर्ड FY26 के लिए अंतरिम डिविडेंड की सिफारिश भी कर सकता है. कुल मिलाकर, बताई गई तारीख को 55 कंपनियां अपने फाइनेंशियल नतीजे घोषित करेंगी.

6 मई 

Bajaj Auto और Paytm अपने फाइनेंशियल नतीजे घोषित करेंगे. लार्ज-कैप शेयरों में, Bajaj Auto और Shree Cements बुधवार, 6 मई को अपने Q4 और पूरे साल के नतीजे घोषित करेंगे. ये कंपनियां 2026 में खत्म हुए फाइनेंशियल साल के लिए डिविडेंड की भी सिफारिश कर सकती हैं.

वहीं, फिनटेक सेक्टर में Paytm (One 97 Communications) और PolicyBazaar (PB Fintech) के बोर्ड की बैठकें भी बुधवार को ही होनी हैं. South Indian Bank भी 6 मई को अपने नतीजे घोषित करेगा और बोर्ड डिविडेंड की भी सिफारिश कर सकता है.

Godrej Consumer Products, Radico Khaitan, CESC, KPIT Technologies, Sula Vineyards और Blue Star ने अपने तिमाही और पूरे साल के नतीजे घोषित करने के लिए 6 मई की तारीख तय की है. हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी Meesho भी बुधवार को अपने नतीजे घोषित करेगी. कुल मिलाकर, 55 कंपनियां अपने फाइनेंशियल नतीजे घोषित करेंगी.

7 मई

गुरुवार, 7 मई को 63 कंपनियां अपने वित्तीय नतीजे घोषित करेंगी. इनमें ल्यूपिन और बायोकॉन जैसे बड़े फार्मा स्टॉक्स शामिल हैं. ये कंपनियां डिविडेंड की भी सिफारिश कर सकती हैं. इनके अलावा, डाबर इंडिया, MRF भी Q4 के लिए अपने वित्तीय नतीजे घोषित करने के साथ डिविडेंड की भी सिफारिश कर सकता है.

अन्य महत्वपूर्ण लार्ज कैप स्टॉक्स में बजाज होल्डिंग्स, भारत फोर्ज, एस्कॉर्ट्स कुबोटा और थर्मैक्स शामिल हैं. इसके अलावा, V-Mart Retail, Westlife Foodworld, Suryoday Small Finance Bank, Pidilite Industries, Sonata Software, Route Mobile और Wonderla Holidays भी अपने Q4 नतीजों के चलते निवेशकों के फोकस में बने रहेंगे. 

8 मई 

9 मई

लॉजिस्टिक्स कंपनी ब्लू डार्ट एक्सप्रेस शनिवार, 9 मई को अपने Q4 और पूरे साल के वित्तीय नतीजे घोषित करेगी. कंपनी अपने इक्विटी शेयरों पर डिविडेंड की भी सिफारिश कर सकती है. कपड़ों का मशहूर ब्रांड केवल किरण क्लोथिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी D-Link India भी शनिवार को अपने नतीजे घोषित करेंगी. ये कंपनियां भी डिविडेंड का प्रस्ताव दे सकती हैं. कुल 12 कंपनियां 9 मई को अपने नतीजे घोषित करेंगी.

ये भी पढ़ें:

8th Pay Commission: 283 परसेंट बढ़कर आ सकती है सैलरी, पेंशन में भी होगा इजाफा; क्या पूरी होगी मांग? 

Published at : 03 May 2026 05:17 PM (IST)
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