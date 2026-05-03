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हिंदी न्यूज़बिजनेसBank Holiday Next Week: न होगा चेक क्लीयरेंस, न बंद करा पाएंगे अकाउंट; जानें अगले हफ्ते कब-कब बैंक रहेगा बंद?

Bank Holiday Next Week: न होगा चेक क्लीयरेंस, न बंद करा पाएंगे अकाउंट; जानें अगले हफ्ते कब-कब बैंक रहेगा बंद?

Bank Holiday: 4 मई से 10 मई, 2026 वाले हफ्ते में बैंक में दो दिन की छुट्टी रहेगी. इन छुट्टियों के अलावा रविवार की नियमित छुट्टी भी शामिल है, जिसका असर शाखाओं में मिलने वाली सर्विसेज पर पड़ सकता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 03 May 2026 07:02 PM (IST)
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  • अगले हफ्ते 9 मई को कोलकाता में रवींद्रनाथ टैगोर जयंती पर बैंक बंद रहेंगे.
  • 10 मई, रविवार को पूरे देश में साप्ताहिक अवकाश के कारण बैंक बंद.
  • बैंकों की छुट्टियां क्षेत्रीय त्योहारों के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं.
  • छुट्टियों की वजह से बैंकिंग सेवाओं पर पड़ सकता है असर.

Bank Holiday Next Week: बैंक कब-कब किस-किस काम के लिए जाना है इसकी प्लानिंग हमें पहले से ही बना लेनी चाहिए क्योंकि कई बार छुट्टियों के चलते बैंक बंद रहने से आने-जाने में समय की बर्बादी होती है. 4 मई से 10 मई, 2026 वाले हफ्ते में बैंक में दो दिन की छुट्टी रहेगी. इन छुट्टियों के अलावा रविवार की नियमित छुट्टी भी शामिल है, जिसका असर बैंक शाखाओं में मिलने वाली सर्विसेज पर पड़ सकता है.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और अन्य बैंकों सहित सभी बैंक हर महीने कई छुट्टियां मनाते हैं. इन छुट्टियों में आम तौर पर दूसरे और चौथे शनिवार के साथ-साथ सभी रविवार भी शामिल होते हैं. अगले आने वाले दिनों में बैंकों का कामकाज दो दिनों तक ठप रह सकता है. 

अगले हफ्ते बैंकों में छुट्टियों की लिस्ट

  • 9 मई (शनिवार)- रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर कोलकाता में बैंक बंद रहेंगे. देश के अन्य हिस्सों में बैंक की शाखाएं खुली रहेंगी.
  • 10 मई (रविवार)- साप्ताहिक अवकाश के कारण पूरे भारत में बैंक बंद रहेंगे. चूंकि, बैंकिंग अवकाश स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार अलग-अलग होते हैं, इसलिए ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए वे अपनी संबंधित शाखाओं से समय-सारिणी की पुष्टि कर लें.

कोलकाता में 9 मई को क्यों होगी छुट्टी? 

कोलकाता में 9 मई को छुट्टी रवींद्रनाथ टैगोर जयंती मनाने के लिए होती है, जिसे रवींद्र जयंती या 'पच्चीशे बोइशाख' भी कहा जाता है. हालांकि, उनका जन्मदिन 7 मई को पड़ता है, लेकिन इस साल यह 9 मई को मनाया जाएगा.

रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में कोलकाता में हुआ था और उन्हें भारत की सबसे महान साहित्यिक और सांस्कृतिक हस्तियों में से एक माना जाता है. यह दिन साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में उनके विशाल योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है.

बैंक की छुट्टियां पूरे देश में एक जैसी नहीं होतीं, ये क्षेत्रीय त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और राज्यों के खास मौकों से प्रभावित होती हैं. इनके अलावा, RBI के नियमों के अनुसार, सभी बैंक सरकारी छुट्टियों (Gazetted Public Holidays) के साथ-साथ दूसरे और चौथे शनिवार और हर रविवार को भी बंद रहते हैं. आम तौर पर, बैंक की शाखाएं पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को खुली रहती हैं, जब तक कि कोई खास छुट्टी घोषित न की गई हो.

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Published at : 03 May 2026 07:02 PM (IST)
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