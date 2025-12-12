Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Low Investment Business Idea: बहुत से लोग नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस करने की योजना बनाते हैं. हालांकि, पैसों की कमी होने के कारण कई लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं. अगर आप भी खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो, आप बहुत कम बजट में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं.

साथ ही आपको सरकार की ओर से सहायता भी दी जाएगी. आज भारत में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों (PM Bhartiya Jan Aushadhi Kendra) की संख्या लगातार बढ़ रही है. आप भी जन औषधि केंद्र खोलकर अच्छी कमाई कर सकते हैं....

कैसे करें अप्लाई

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आपको सिर्फ 5,000 रुपये आवेदन खर्च करना होता हैं. अप्लाई करने के लिए आपके पास D-Pharma या B-Pharma की डिग्री होना जरूरी है. साथ ही दुकान के लिए लगभग 120 वर्गफुट जगह की जरूरत होती है.

अप्लाई करते समय आधार कार्ड, पैन कार्ड, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वैध मोबाइल नंबर और निवास प्रमाण पत्र इत्यादि डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है. इन सब चीजों के होने पर आप जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

ऑनलाइन अप्लाई करना है आसान

आप घर बैठे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से बड़ी आसानी से पीएम जन औषधि केंद्र खोलने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले janaushadhi.gov.in की वेबसाइट ओपन करें. मेन्यू में Apply For Kendra पर क्लिक करें और अगले पेज पर Click Here To Apply का विकल्प चुनें.

इसके बाद Register Now ऑप्शन पर क्लिक करें. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें. फॉर्म भरने के बाद उसे दोबारा चेक करें और ड्रॉपडाउन बॉक्स में अपना राज्य का चुनाव करके Submit कर दें. इस तरह से आपका आवेदन पूरा हो जाएगा.

देश में लगातार बढ़ रहे हैं जन औषधि केंद्र



आंकड़ों की बात करें तो, 30 जून 2025 तक देश में कुल 16,912 जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं. इन औषधि केंद्रों में ब्रांडेड दवाईयों की तुलना में कीमत 50 से 90 फीसदी तक कम होता है. यही कारण है कि, आज बहुत से लोग इन केंद्रों से दवाईयां खरीद रहे हैं.

देश में सबसे ज्यादा जन औषधि केंद्र उत्तर प्रदेश में है. जहां 3,550 केंद्र खुल चुके हैं. इसके बाद केरल 1,629 केंद्र, कर्नाटक 1,480 और तमिलनाडु में 1,432 जन औषधि केंद्र हैं.

