Crypto Market Update: सप्ताह के आखिरी कारोबारी सेशन शुक्रवार, 12 दिसंबर को क्रिप्टोकरेंसी बाजार में तेजी दर्ज की जा रही है. अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों की कटौती की घोषणा का असर क्रिप्टोकरेंसी बाजार में देखने को मिल रहा है. दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन की कीमतों में भी इजाफा हैं.

बिटकॉइन 92,000 डॉलर के ऊपर कारोबार कर रही है. वहीं एथेरियम और दूसरे क्रिप्टोकरेंसी में भी उछाल है. हालांकि, इन सब के बीच एक ऐसी भी क्रिप्टोकरेंसी है, जिसने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया हैं. Zcash price क्रिप्टोकरेंसी ने एक साल में निवेशकों को 600 फीसदी से ज्यादा का शानदार रिटर्न दिया हैं. आइए जानते हैं, आज क्रिप्टो बाजार का हाल....

Zcash price ने दिया शानदार रिटर्न

Zcash price क्रिप्टो करेंसी ने एक साल की अवधि में निवेशकों को 600 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया है. कॉइनमार्केटकैप के अनुसार, शुक्रवार की सुबह करीब 11:20 बजे Zcash price पिछले 24 घंटे में करीब 12 फीसदी उछल गया था. वहीं आखिरी 7 दिनों में इसमें करीब 18 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई थी.

बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टोकरेंसी का हाल

कॉइनमार्केटकैप के मुताबिक, बिटकॉइन 92,420.09 डॉलर पर ट्रेड कर रही है, जो पिछले 24 घंटे में करीब 2.35 फीसदी की तेजी दिखाता है. एथेरियम क्रिप्टोकरेंसी में 1.05 फीसदी की उछाल है और यह 3,246.76 डॉलर पर कारोबार कर रही है. वहीं टीथर और सोलाना की कीमतों में भी उछाल दर्ज की जा रही है. सोलाना तो करीब 6 प्रतिशत तक उछल गई है और करीब 138.22 डॉलर पर ट्रेड जारी रखे हुए है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

