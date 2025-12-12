हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसफेड की रेट कट के बाद क्रिप्टो मार्केट में तेजी, इस क्रिप्टोकरेंसी ने दिया 600% से ज्यादा का रिटर्न, जानें डिटेल

फेड की रेट कट के बाद क्रिप्टो मार्केट में तेजी, इस क्रिप्टोकरेंसी ने दिया 600% से ज्यादा का रिटर्न, जानें डिटेल

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में तेजी दर्ज की जा रही है. अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों की कटौती की घोषणा का असर क्रिप्टोकरेंसी बाजार में देखने को मिल रहा है. आइए जानते हैं, आज क्रिप्टो बाजार का हाल....

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 12 Dec 2025 11:44 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Crypto Market Update: सप्ताह के आखिरी कारोबारी सेशन शुक्रवार, 12 दिसंबर को क्रिप्टोकरेंसी बाजार में तेजी दर्ज की जा रही है. अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों की कटौती की घोषणा का असर क्रिप्टोकरेंसी बाजार में देखने को मिल रहा है. दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन की कीमतों में भी इजाफा हैं.

बिटकॉइन 92,000 डॉलर के ऊपर कारोबार कर रही है. वहीं एथेरियम और दूसरे क्रिप्टोकरेंसी में भी उछाल है. हालांकि, इन सब के बीच एक ऐसी भी क्रिप्टोकरेंसी है, जिसने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया हैं.  Zcash price क्रिप्टोकरेंसी ने एक साल में निवेशकों को 600 फीसदी से ज्यादा का शानदार रिटर्न दिया हैं. आइए जानते हैं, आज क्रिप्टो बाजार का हाल....

Zcash price ने दिया शानदार रिटर्न

Zcash price क्रिप्टो करेंसी ने एक साल की अवधि में निवेशकों को 600 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया है. कॉइनमार्केटकैप के अनुसार, शुक्रवार की सुबह करीब 11:20 बजे  Zcash price पिछले 24 घंटे में करीब 12 फीसदी उछल गया था. वहीं आखिरी 7 दिनों में इसमें करीब 18 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई थी. 

बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टोकरेंसी का हाल

कॉइनमार्केटकैप के मुताबिक,  बिटकॉइन 92,420.09 डॉलर पर ट्रेड कर रही है, जो पिछले 24 घंटे में करीब 2.35 फीसदी की तेजी दिखाता है. एथेरियम क्रिप्टोकरेंसी में 1.05 फीसदी की उछाल है और यह 3,246.76 डॉलर पर कारोबार कर रही है. वहीं टीथर और सोलाना की कीमतों में भी उछाल दर्ज की जा रही है. सोलाना तो करीब 6 प्रतिशत तक उछल गई है और करीब 138.22 डॉलर पर ट्रेड जारी रखे हुए है. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: Gold Price Today: सोने की कीमतें घटी या बढ़ी? जानें 12 दिसंबर को चेन्नई से हैदराबाद तक किस रेट पर बिक रहा है सोना

Published at : 12 Dec 2025 11:44 AM (IST)
Tags :
Crypto Market Update Zcash Price Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India Russia Missile: भारत के पास आएंगी 300 रूसी R-37M मिसाइलें, PAK अब सो नहीं पाएगा, ब्रह्मोस से है डबल स्पीड
भारत के पास आएंगी 300 रूसी R-37M मिसाइलें, PAK अब सो नहीं पाएगा, ब्रह्मोस से है डबल स्पीड
बिहार
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
विश्व
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
साउथ सिनेमा
Akhanda 2 X Review: रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: सैनिक फार्म में बुलडोजर कार्रवाई, देखते ही देखते ढह गया मकान | Bulldozer Action
MP News: Bhopal में चलती कार में लगी भीषण आग... हादसे में 5 लोग जलकर राख | Road Accident | abp News
Goa Night Club Fire Update: 2-3 दिन में गोवा पुलिस की हिरासत में होंगे लूथरा बंधू | Breaking News
सीक्रेट लव का शैतान दुश्मन | Sansani
TMC सांसद ने मकर द्वार पर सुलगाई सिगरेट...Giriraj Singh ने सांसद को टोका | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India Russia Missile: भारत के पास आएंगी 300 रूसी R-37M मिसाइलें, PAK अब सो नहीं पाएगा, ब्रह्मोस से है डबल स्पीड
भारत के पास आएंगी 300 रूसी R-37M मिसाइलें, PAK अब सो नहीं पाएगा, ब्रह्मोस से है डबल स्पीड
बिहार
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
विश्व
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
साउथ सिनेमा
Akhanda 2 X Review: रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 गेंदों में गिरे 5 विकेट, टीम इंडिया के नाम बना शर्मनाक रिकॉर्ड
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 गेंदों में गिरे 5 विकेट, टीम इंडिया के नाम बना शर्मनाक रिकॉर्ड
हेल्थ
हाथों-नाखूनों में दिखने वाले ये 5 बदलाव हो सकते हैं गंभीर बीमारी का संकेत, डॉक्टर्स ने दी चेतावनी
हाथों-नाखूनों में दिखने वाले ये 5 बदलाव हो सकते हैं गंभीर बीमारी का संकेत, डॉक्टर्स ने दी चेतावनी
यूटिलिटी
बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने हैं तो इन जगहों पर करें निवेश
बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने हैं तो इन जगहों पर करें निवेश
हेल्थ
दिनभर लैपटॉप पर झुके रहते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट से जानें ऑफिस में बैठकर काम करने वालों के लिए आसान टिप्स
दिनभर लैपटॉप पर झुके रहते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट से जानें ऑफिस में बैठकर काम करने वालों के लिए आसान टिप्स
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Embed widget