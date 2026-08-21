Starbucks में फिर चली छंटनी की कैंची, 200 से ज्यादा कर्मचारियों की छुट्टी

Starbucks Layoff: छंटनी का नाम सुनते ही कॉर्पोरेट कर्मचारियों के हाथ- पैर फूलने लगते हैं. ऐसा ही कुछ हाल ही में सामने आया है. हाल ही में खबर सामने आई है कि दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी हाउस चेन Starbucks ने अपने कई कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया है. कंपनी से करीब 200 कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है. जानते हैं कंपनी ने ये फैसला आखिर क्यों लिया है.

कितने कर्मचारियों को निकाल रही कंपनी?

दरअसल फॉक्स बिजनेस की एक रिपोर्ट के अनुसार स्टारबक्स कंपनी से करीब 200 कर्मचारियों को निकाला जा रहा है. तो वहीं 104 कर्मचारियों को रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में डाला गया है. सीईओ ब्रायन निकोल के अनुसार वो फिलहाल कंपनी की फाइनेंशियल और बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिसके लिए ये फैसला किया गया है.

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पहले हो चुकी घोषणा का ही है हिस्सा

हाल ही में सामने आ रही स्टारबक्स में नौकरियों की इस कटौती की जानकारी WARN एक्ट के तहत फाइलिंग में दी गई है. ये कंपनी की उस पुरानी घोषणा का हिस्सा है जिसको मई के महीने में ही बता दिया गया था. जिसमें बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है, जिसके तहत करीब 300कॉर्पोरेट नौकरियों को खत्म करने की योजना बनाई गई थी.

इन कर्मचारियों की गई नौकरी

कंपनी के इस फैसले के तहत करीब 120 कर्मचारियों की नौकरी पर आंच आई है. जिसमें सपोर्ट टीम्स, जो स्टारबक्स कॉफी हाउस में डिजाइनिंग और डेवलपमेंट का काम करती थीं. रिपोर्ट के मुताबिक ये छंटनी स्टारबक्स के वॉशिंगटन, सीटल, नशविल, टेनेसी में होने जा रही है.

बता दें कि स्टारबक्स ने मई 2026 में ही इस छंटनी की घोषणा की थी. उस समय कंपनी के सीईओ ने बताया था कि ये छंटनी कंपनी की ग्रोथ और स्ट्रक्चरल चेंजेस का हिस्सा है. कर्मचारियों का सेपरेशन 19 अक्तूबर 2026 से शुरू हो जाएगा. गौरतलब है कि निकोल ने सितंबर 2014 में कंपनी में सीईओ के पद पर जॉइन किया था.

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