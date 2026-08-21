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हिंदी न्यूज़बिजनेसअगस्त खत्म होने से पहले निपटा लें ये 4 काम, नहीं तो बाद में हो सकती है परेशानी

अगस्त खत्म होने से पहले निपटा लें ये 4 काम, नहीं तो बाद में हो सकती है परेशानी

August 2026 Deadline: अगस्त खत्म होने से पहले आयकर रिटर्न समेत ये 4 जरूरी काम निपटा लें. समय निकलने पर जुर्माना और दूसरी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 21 Aug 2026 03:56 PM (IST)
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Financial Tasks Before August End: अगस्त का महीना खत्म होने वाला है. इसके साथ ही कुछ जरूरी कामों की समयसीमा भी खत्म हो रही है. अगर आपने इनमें से कोई काम अभी तक नहीं किया है तो ज्यादा देर न करें. आखिरी तारीख निकलने के बाद जुर्माना देना पड़ सकता है या बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है. खासकर अगर आप नौकरी के साथ कोई दूसरा काम करते हैं, कारोबार करते हैं या सोशल मीडिया से कमाई करते हैं तो ये काम आपके लिए जरूरी हो सकते हैं.

1.इनकम टैक्स रिटर्न
अगर आप नौकरी नहीं बल्कि बिजनेससे कमाई करते  हैं और आपके खाते की जांच जरूरी नहीं है, तो इनकम रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 है.

इसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फ्रीलांस काम या दूसरे कामों से कमाई करने वाले लोग भी आ सकते हैं. अगर आपकी कमाई होती है तो उसका सही हिसाब दिखाकर समय पर रिटर्न भर दें. तारीख निकलने के बाद रिटर्न भरने पर एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ सकता है.

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2.कमाई का हिसाब 
अगर आपकी कमाई सिर्फ नौकरी से नहीं है तो एक बार अपनी पूरी कमाई का हिसाब जरूर देख लें. बैंक से मिला ब्याज, शेयर या दूसरे निवेश से हुई कमाई, किराये से मिलने वाला पैसा या सोशल मीडिया से हुई कमाई जैसी चीजें भी जांच लें.

कई बार लोग किसी एक कमाई को रिटर्न में बताना भूल जाते हैं. बाद में यही गलती परेशानी की वजह बन सकती है. इसलिए रिटर्न भरने से पहले बैंक खाते और जरूरी कागज एक बार जरूर देख लें.

3.क्रेडिट कार्ड के नए नियम
अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो बैंक ने अगस्त में कोई नया नियम तो नहीं बदला, ये चेक करें. कई बार बैंक कुछ पेमेंट पर मिलने वाले लाभ कम कर देते हैं या किसी सेवा पर नया शुल्क लगा देते हैं. खासकर किराया, बीमा, शिक्षा, सरकारी पेमेंट और दूसरे खर्चों पर कार्ड से पेमेंट करने वालों को अपने कार्ड के नए नियम जरूर पढ़ लें. इससे बाद में बिल देखकर झटका नहीं लगेगा.

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4.बैंक खाते की जानकारी 
अपने बैंक खाते में मोबाइल नंबर, ईमेल और दूसरी जरूरी जानकारी सही है या नहीं, एक बार देख लें. अगर बैंक ने किसी डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए कहा है तो उसे भी समय रहते पूरा कर दें. साथ ही अपने खाते में आने-जाने वाले पैसों पर भी नजर रखें. कोई ऐसा लेनदेन दिख रहा है जिसे आपने नहीं किया है तो तुरंत बैंक से संपर्क करें.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 21 Aug 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
Tax Filing Financial Tasks Credit Card ITR
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