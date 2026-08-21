Indigo यात्रियों के लिए जरूरी अलर्ट, एयरलाइन ने जारी की ये एडवाइजरी

Indigo Service Alert: अगर आने वाले समय में आपका कहीं जाने का या घूमने का प्लान है और फ्लाइट का टिकट बुक करने वाले हैं, तो सावधान हो जाएं. क्योंकि Indigo ने अपने कस्टमर्स के लिए अलर्ट जारी किया है. एयरलाइन ने बताया है कि उनकी वेबसाइट का सर्वर डाउन है, ऐसे में इस समय टिकट बुकिंग या इससे जुड़ा कोई भी काम फिलहाल वेबसाइट पर नहीं हो पाएगा.

क्या है नोटिफिकेशन?

दरअसल शुक्रवार यानी 21 अगस्त को इंडिगो की वेबसाइट को ओपन करने पर एक एडवायजरी सामने आ रही है. जिसमें लिखा है, 'इस समय हम अपने कोर रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म पर कुछ इंटरमिटेंट समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ कस्टमर्स को हमारी ऑनलाइन सुविधाओं तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है. हमारी टीम इस पर प्रायॉरिटी के साथ काम कर रही है, अपने पार्टनर के साथ, जिससे ये इश्यू जल्दी से सॉल्व हो जाए.'

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ग्राहकों से की ये अपील

इसके अलावा इंडिगो ने अपने ग्राहकों से अपील की है कि, यदि वो तुरंत टिकट बुक करना चाहते हैं तो कंपनी के कॉन्टेक्ट सेंटर पर संपर्क करें. तो वहीं जिन ग्राहकों को कुछ समय के बाद ट्रैवल करना है, तो वो फिलहाल के लिए रुक जाएं और कुछ समय के बाद टिकट की बुकिंग या फ्लाइट सर्च कर लें. इसके अलावा एयरलाइन ने अपने कस्टमर्स से इस असुविधा के लिए माफी भी मांगी है.

बता दें कि इससे पहले 19 अगस्त को भी ग्राहकों को ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ा था. ग्राहकों को टिकट बुकिंग के साथ ही ऑनलाइन चेक-इन में भी परेशानी आ रही थी. जिसके बाद कंपनी ने बताया था कि वो अभी अपने टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ रिजर्वेशन सिस्टम में ईश्यू को रिजॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं. जब शुक्रवार को कस्टमर्स जब वेबसाइट पर जा रहे थे तब उन्हें NO DATA AVAILABLE दिखाई दे रहा था. जिसके बाद खुद कंपनी को एडवायजरी जारी करना पड़ा.

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