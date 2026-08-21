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हिंदी न्यूज़बिजनेसIndigo यात्रियों के लिए जरूरी अलर्ट, एयरलाइन ने जारी की ये एडवाइजरी

Indigo यात्रियों के लिए जरूरी अलर्ट, एयरलाइन ने जारी की ये एडवाइजरी

Indigo Alert: देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक इंडिगो ने हाल ही में अपने कस्टमर्स के लिए एक अलर्ट जारी किया है. जिसके बाद अब फ्लाइट में सफर करने वालों को थोड़ा सावधान होने की जरूत है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 21 Aug 2026 04:16 PM (IST)
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Indigo Service Alert: अगर आने वाले समय में आपका कहीं जाने का या घूमने का प्लान है और फ्लाइट का टिकट बुक करने वाले हैं, तो सावधान हो जाएं. क्योंकि Indigo ने अपने कस्टमर्स के लिए अलर्ट जारी किया है. एयरलाइन ने बताया है कि उनकी वेबसाइट का सर्वर डाउन है, ऐसे में इस समय टिकट बुकिंग या इससे जुड़ा कोई भी काम फिलहाल वेबसाइट पर नहीं हो पाएगा.

क्या है नोटिफिकेशन?
दरअसल शुक्रवार यानी 21 अगस्त को इंडिगो की वेबसाइट को ओपन करने पर एक एडवायजरी सामने आ रही है. जिसमें लिखा है, 'इस समय हम अपने कोर रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म पर कुछ इंटरमिटेंट समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ कस्टमर्स को हमारी ऑनलाइन सुविधाओं तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है.  हमारी टीम इस पर प्रायॉरिटी के साथ काम कर रही है, अपने पार्टनर के साथ, जिससे ये इश्यू जल्दी से सॉल्व हो जाए.'

Indigo यात्रियों के लिए जरूरी अलर्ट, एयरलाइन ने जारी की ये एडवाइजरी

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ग्राहकों से की ये अपील
इसके अलावा इंडिगो ने अपने ग्राहकों से अपील की है कि, यदि वो तुरंत टिकट बुक करना चाहते हैं तो कंपनी के कॉन्टेक्ट सेंटर पर संपर्क करें. तो वहीं जिन ग्राहकों को कुछ समय के बाद ट्रैवल करना है, तो वो फिलहाल के लिए रुक जाएं और कुछ समय के बाद टिकट की बुकिंग या फ्लाइट सर्च कर लें. इसके अलावा एयरलाइन ने अपने कस्टमर्स से इस असुविधा के लिए माफी भी मांगी है.

बता दें कि इससे पहले 19 अगस्त को भी ग्राहकों को ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ा था. ग्राहकों को टिकट बुकिंग के साथ ही ऑनलाइन चेक-इन में भी परेशानी आ रही थी. जिसके बाद कंपनी ने बताया था कि वो अभी अपने टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ रिजर्वेशन सिस्टम में ईश्यू को रिजॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं. जब शुक्रवार को कस्टमर्स जब वेबसाइट पर जा रहे थे तब उन्हें NO DATA AVAILABLE दिखाई दे रहा था. जिसके बाद खुद कंपनी को एडवायजरी जारी करना पड़ा.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 21 Aug 2026 04:12 PM (IST)
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