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हिंदी न्यूज़बिजनेसजुकरबर्ग बने किले के मालिक, आयरलैंड में खरीदा 200 साल पुराना आलीशान महल

जुकरबर्ग बने किले के मालिक, आयरलैंड में खरीदा 200 साल पुराना आलीशान महल

Mark Zuckerberg News: अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और उनके परिवार ने आयरलैंड में स्ट्रैंकली कैसल खरीदा है. जानिए इस महल में क्या खास है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 21 Aug 2026 03:25 PM (IST)
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Mark Zuckerberg Property: क्या आपको पता है Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग ने अब एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है, जो किसी महल से कम नहीं है. जुकरबर्ग ने पत्नी प्रिसिला चान के साथ आयरलैंड का करीब 200 साल पुराना स्ट्रैंकली कैसल खरीदा है. हालांकि काउंटी वॉटरफोर्ड में मौजूद इस ऐतिहासिक किले की कीमत कितनी है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

मार्क जुकरबर्ग ने ये किला हाल ही में एलेन बकली परिवार से खरीदा है. स्ट्रैंकली कैसल तीन मंजिला है और इसे Gothic Revival शैली में बनाया गया है. ये किला डबलिन से करीब 150 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में मौजूद है.

1827 में बना था ये महल

स्ट्रैंकली कैसल को 1827 में एक अंग्रेज राजनेता के लिए बनाया गया था. पिछले करीब 20 साल में इसके पुराने मालिकों ने इस ऐतिहासिक प्रॉपर्टी की बड़े लेवल पर मरम्मत कराया है.

ये खरीदारी आम तरीके से बाजार में प्रॉपर्टी बेचकर नहीं हुई. जुकरबर्ग और एलेन बकली परिवार के बीच ये ऑफ-मार्केट डील हुई है. इसी वजह से इस किले के लिए दी गई रकम की जानकारी सामने नहीं आई है.

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परिवार के साथ आयरलैंड में बिताएंगे समय

जुकरबर्ग के तरफ से बयान देने वाले ने बताया कि मार्क और उनका परिवार इस ऐतिहासिक घर की देखभाल जारी रखने को लेकर खुश हैं. परिवार आयरलैंड में समय बिताने के लिए भी इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेगा.

स्ट्रैंकली कैसल के पिछले मालिकों में माइकल एलेन-बकली भी शामिल हैं. वो लंदन की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म RAB Capital के सह-संस्थापक हैं.

आयरलैंड में Meta का बड़ा बिजनेस है. कंपनी के यहां करीब 1,500 कर्मचारी हैं और डबलिन में उसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है. इसके अलावा कॉर्क में Meta का वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी से जुड़ा बिजनेस है. डबलिन के बाहर कंपनी का एक डेटा सेंटर भी मौजूद है.

अमेरिका में ही रहेगा जुकरबर्ग परिवार

जुकरबर्ग और उनका परिवार अमेरिका में ही रहेगा. आयरलैंड में खरीदी गई इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल Meta से जुड़े काम के दौरान और परिवार के वहां समय बिताने के लिए किया जाएगा.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 21 Aug 2026 03:23 PM (IST)
Tags :
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