मल्टीबैगर का बाप निकला यह शेयर! 5 साल में दिया 50620 परसेंट तक का रिटर्न, कीमत 30 रुपये से भी कम
Multibagger Stock: आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन स्मॉल कैप मल्टीबैगर स्टॉक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयर में हलचल देखने को मिल सकती है. सितंबर तिमाही में इसका प्रॉफिट 104 परसेंट तक उछला.
Multibagger Stock: शेयर बाजार में निवेशकों को अकसर मल्टीबैगर स्टॉक की तलाश रहती है, जो कम समय में उन्हें ज्यादा रिटर्न दे. चूंकि छोटे और कम कीमत वाले ये स्टॉक ज्यादा फेमस नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें पहचानना कई बार मुश्किल हो जाता है.
आज हम आपको एक ऐसे ही स्मॉल कैप मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके आज फोकस में रहने की संभावना है. दरअसल, कंपनी ने शुक्रवार, 14 नवंबर को सितंबर तिमाही के शानदार नतीजे का ऐलान किया है. सबसे खास बात यह है कि इसके शेयर की कीमत 30 रुपये से भी कम है.
104 परसेंट तक उछला नेट प्रॉफिट
यहां इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज (Integrated Industries) की बात की जा रही है, जिसके नेट प्रॉफिट में इस बार 104 परसेंट का उछाल आया है. शुक्रवार को यह स्मॉल कैप शेयर 5 परसेंट के अपर सर्किट के साथ 25.36 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुआ. हालांकि, हाल ही में इस स्मॉल कैप शेयर में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला.
पिछले छह महीनों में इसने 4.37 परसेंट से ज्यादा और एक साल में लगभग 34 परसेंट की गिरावट का सामना किया. बावजूद इसके लॉन्ग टर्म निवेशकों को इसने अच्छा-खासा मुनाफा कराया. स्टॉक ने बीते पांच सालों में 50620 परसेंट का धमाकेदार रिटर्न दिया है.
सितंबर तिमाही में कंपनी का दमदार प्रदर्शन
कारोबारी साल 2026 की दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 104 बढ़कर 29.99 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल की सितंबर तिमाही में यह सिर्फ 14.7 करोड़ था. इस दौरान ऑपरेश्नल रेवेन्यू भी 54 परसेंट चढ़कर 286.46 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 186.61 करोड़ रुपये था. हालांकि, इस दौरान कंपनी का खर्च भी बढ़ा, जो सितंबर तिमाही के दौरान 49 बढ़कर 257.13 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.
जुलाई से सितंबर की अवधि में नेट सेल 64 परसेंट की बढ़त के साथ 536.72 करोड़ तक पहुंचा. इस तरह से कारोबारी साल 2026 के शुरुआती छह महीनों में नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले दोगुना होकर 54.66 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. यह कंपनी की मजबूत परिचालन गति और बाजार में निरंतर मांग को दर्शाता है. सितंबर तिमाही में EBITDA सालाना आधार पर 109 परसेंट बढ़कर 30.7 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 14.7 करोड़ रुपये था.
