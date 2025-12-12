Gold Silver Price: चांदी ने बनाया इतिहास! पहली बार 2 लाख के पार, सोने की कीमतों में भी हाहाकार
सोने और चांदी दोनों ही बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. चांदी ने तो शुक्रवार, 12 दिसंबर को रिकॉर्ड बनाया और 2 लाख के पार चली गई...
Silver Crosses 2 lakh: सोने और चांदी दोनों ही बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. चांदी ने तो शुक्रवार, 12 दिसंबर को रिकॉर्ड बनाया और 2 लाख के पार चली गई. इस साल चांदी की कीमतों में 121 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है.
शुक्रवार के कारोबारी दिन एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाला चांदी 2,01,388 (प्रति किलो) के हाई लेवल तक पहुंच गया था. चांदी में आई इस तेजी की वजह के कारण चांदी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे करते हुए दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी एसेट बन गई है.
शुक्रवार को एमसीएक्स पर चांदी
शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 को एमसीएक्स पर 5 मार्च का एक्सपायरी वाला चांदी 1,96,958 (प्रति किलो) रुपये पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन चांदी 1,98,942 रुपये पर कारोबार करते हुए बंद हुआ था. एमसीएक्स पर चांदी 2,00,699 पर ट्रेड कर रही थी.
जो पिछले दिन बंद की कीमत से करीब 1800 रुपये की तेजी दिखाता है. कारोबारी दिन के दौरान चांदी 2,01,388 के हाई लेवल पर पहुंचा था. चांदी की कीमतों ने पहली बार 2 लाख रुपये के आंकड़े को छूआ है.
क्यों आई इतनी जबरदस्त तेजी?
बाजार जानकारों का मानना है कि, इंडस्ट्रियल मांग ज्यादा होने के कारण चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की जा रही है. चांदी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अलावा बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री में किया जाता है. जिसके कारण इसकी मांग तेज हो गई है.
सोने के भाव भी तेज
शुक्रवार के कारोबारी दिन सोने की कीमतों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. एमसीएक्स पर 5 फरवरी 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा 1,32,275 रुपये पर ओपन हुआ. कारोबारी दिन के दौरान सोना 1,34,966 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा. जो पिछले बंद की कीमत से करीब 2400 रुपये की तेजी दिखाता है.
