Share Market Update: वैश्विक बाजारों में गिरावट का असर आज भारतीय शेयर बाजार में भी देखने को मिला. पहले शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन फिर मार्केट की चाल डगमगा गया. बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 200 अंक फिसलकर 84750 पर आ गया. जबकि NSE का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स 72 अंक चढ़कर 25940 पर कारोबार करता नजर आ रहा है.

ग्लोबल मार्केट में कमजोरी के चलते भारतीय शेयर बाजार में भी आज गिरावट आने के आसार लगाए जा रहे थे. सुबह गिफ्ट निफ्टी भी 26001 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से 59 अंकों की गिरावट है. हालांकि, बावजूद इसके शुरुआत में सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी देखी गई. सेंसेक्स 91 अंक उछलकर 85042 पर खुला और निफ्टी भी 8 अंकों की तेजी के साथ 26021 पर कारोबार शुरू किया.

ग्लोबल मार्केट का हाल

वॉल स्ट्रीट में रातभर गिरावट का असर मंगलवार को एशियाई बाजारों में भी देखने को मिला. जापान का निक्केई 2.25 परसेंट, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.19 परसेंट और हांगकांग का हैंग सेंग 1 परसेंट नीचे है. वहीं, दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.64 परसेंट और कोस्डैक में 0.58 परसेंट तक की गिरावट दर्ज की गई. शुरुआती कारोबारी में ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 भी 0.76 परसेंट की गिरावट के साथ लाल निशान में रहा.

अगर वॉल स्ट्रीट की बात करें, तो डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 557.24 अंक (1.18 परसेंट) गिरकर 46,590.24 पर बंद हुआ. एसएंडपी 500 0.92 परसेंट गिरकर 6,672.41 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 0.84 परसेंट की ​​गिरावट के साथ 22,708.07 के लेवल पर बंद हुआ.

शेयरों की कैसी रही खरीद?

सोमवार, 17 नवंबर को विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 442 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने भी अपनी खरीदारी का सिलसिला जारी रखते हुए दिन में 1,466 करोड़ रुपये का निवेश कर डाला.

अमेरिकी डॉलर

यूरो, येन, पाउंड, स्विस फ्रैंक, कनाडाई डॉलर और स्वीडिश क्रोना इन छह विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की वैल्यू को मापने वाला अमेरिकी डॉलर सूचकांक (DXY) मंगलवार सुबह 0.03 परसेंट चढ़कर 99.57 पर पहुंच गया. इसी तरह से 17 नवंबर को रुपया 0.14 परसेंट गिरकर डॉलर के मुकाबले 88.63 पर बंद हुआ. इंडेक्स बढ़ने का मतलब डॉलर का मजबूत होना और गिरने का मतलब डॉलर के कमजोर होने से है.

