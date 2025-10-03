Share Market Latest Updates: गांधी जयंती की छुट्टी के बाद शुक्रवार को 30 अंकों वाली बीएसई सेंसेक्स 299.17 अंकों की गिरावट के साथ 80 684.14 और निफ्टी 50 इंडेक्स 76.75 अंको की गिरावट के साथ 24759.55 पर ओपन हुआ.

करीब 9:25 बजे, खबर लिखे जाने तक बीएसई सेंसेक्स 97.51.50 अंक या 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,881 और निफ्टी 50 64.40 अंक या 0.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24771.90 पर ट्रेड कर रहा था. टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ऐक्सिस बैंक, बीईएल बीएसई सेंसेक्स पर हरे निशान पर ट्रेड कर रहे थे. वहीं, बजाज फाइनेंस, एमएडएम, मारुति लाल निशान पर ट्रेड कर रहे थे.

1 अक्टूबर को कैसा रहा मार्केट का हाल?

बुधवार के कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर मार्केट तेजी के साथ बंद हुआ था. 30 अंकों वाली बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 715.69 अंक या 0.89 फीसदी की बढ़त के साथ 80,983.31 अंकों पर बंद हुआ था. वहीं, निफ्टी 50 इंडेक्स 225.20 अंक या 0.92 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 24,836.30 पर बंद हुआ था. शेयर बाजार में तेजी देखी गई थी.

भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समिति के फैसले के बाद बाजार में तेजी देखी गई थी. हालांकि, आरबीआई के फैसले से पहले इंडेक्स में उतार-चढ़ाव देखने को मिला था, पर बाद में इसमें तेजी देखी गई थी. निवेशकों ने भारतीय शेयर मार्केट पर भरोसा दिखाया था, जिससे शेयर बाजार में हरियाली रही थी. आरबीआई ने रेपो रेट को 5.5 प्रतिशत पर बरकरार रखने के फैसले के बाद निवेशकों ने बैंकिंग सेक्टर के शेयरों की खरीदारी की थी, जिससे शेयर बाजार में तेजी आई थी और यह हरे निशान के साथ बंद हुआ था.

वैश्विक बाजार का हाल

गुरुवार को अमेरिका के वॉल स्ट्रीट में अमेरिकी इक्विटी ने टेक सेक्टर में बढ़त हासिल की और नए रिकॉर्ड स्तर कायम करते हुए कारोबार किया. एशियाई बाजार में सपाट कारोबार रहा. जापान के निक्केई इंडेक्स में 225 अंक या 0.42 प्रतिशत की बढ़त रही. जापान का सितंबर महीने का बेरोजगारी दर 2.6 प्रतिशत पर पहुंच गया, जो कि 2.4 प्रतिशत की उम्मीद से ज्यादा है. आस्ट्रेलिया के एसएडपी/एएसएक्स 200 में 0.17 प्रतिशत की गिरावट देखी गई. वहीं चीन और दक्षिण कोरिया के बाजार में छुट्टी होने से कारोबार नहीं हो पाया.

