IPO लाने से पहले कानूनी पचड़े में फंसी कंपनी, आज से खुल रहा है इश्यू; जानें क्या है मामला?

Wework IPO: वर्क स्पेस ऑपरेटर WeWork India का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है. इसके लिए निवेशक मंगलवार, 7 अक्टूबर, 2025 तक बोली लगा सकेंगे. 3,000 करोड़ रुपये का यह आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस है. इसके जरिए कंपनी के प्रोमोटर्स 4,37,53,952 शेयर बेच रहे हैं. यानी कि आईपीओ के जरिए जुटाई गई रकम का पूरा हिस्सा कंपनी के प्रोमोटर्स के पास जाएगी.

मौजूदा समय में वीवर्क इंडिया के प्रोमोटर एम्बेसी बिल्डकॉन एलएलपी के पास कंपनी में 73.56 परसेंट हिस्सेदारी है, जबकि वीवर्क इंटरनेशनल के पास 22.64 परसेंट हिस्सेदारी है. इस इश्यू के जरिए एम्बेसी बिल्डकॉन 3.54 करोड़ शेयर बेचेंगे, निवेशक एरियल वे टेनेंट लिमिटेड (वीवर्क इंटरनेशनल) 1.089 करोड़ शेयर बेच रहे हैं.

आईपीओ से पहले कानूनी पचड़े में फंसी कंपनी

इधर, आईपीओ मार्केट में एंट्री लेने से पहले ही कंपनी कानूनी पचड़े में फंस गई है. दरअसल, विनय बंसल नामक एक निवेशक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) में कई बड़े खुलासे और भ्रामक बयान शामिल हैं, जिनमें प्रोमोटर्स के खिलाफ गंभीर आर्थिक अपराधों के लिए दायर क्रिमिनल चार्जशीट को छुपाना भी शामिल है. याचिका में सेबी को आरोपों की जांच करने और रिट याचिका के निपटारे तक आईपीओ को लाने से रोके जाने की मांग की गई है.

बंसल ने वीवर्क के DRHP में गंभीर खामियों का जिक्र करते हुए सेबी से शिकायत की थी, जिसमें ब्रांड की ओनरशिप, अनिश्चित वित्तीय स्थिति और इसके कई बड़े प्रोमोटर्स के खिलाफ गंभीर आर्थिक अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही की स्थिति को छुपाना शामिल है. बॉम्बे हाईकोर्ट की याचिका में यह भी दावा किया गया है कि सेबी अधिनियम की धारा 11एक के तहत सेबी के पास निवेशकों की सुरक्षा और निवेशकों की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी इश्यू पर रोक लगाने का अधिकार है.

कब होगा शेयरों का अलॉटमेंट?

आईपीओ की कीमत 615 से 648 रुपये प्रति शेयर के बीच रखी गई है. इसका लॉट साइज 23 शेयरों का है. यानी कि रिटेल निवेशकों को कम से कम 23 शेयरों के एक लॉट में बोली लगानी होगी. इश्यू का मैनेजमेंट जेएम फाइनेंशियल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेफरीज इंडिया, कोटक महिंद्रा कैपिटल और 360 वन डब्ल्यूएएम द्वारा किया जाएगा, जबकि एमयूएफजी इनटाइम इंडिया रजिस्ट्रार के रूप में काम करेगा.

शेयरों का अलॉटमेंट 8 अक्टूबर, 2025 को होने की उम्मीद है, जबकि लिस्टिंग 10 अक्टूबर, 2025 को हो सकती है. इस लिस्टिंग के साथ वीवर्क इंडिया ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस के साथ भारत में फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस की बढ़ती डिमांड के बीच इस सेगमेंट की लिस्टिंग कंपनियों में से एक बन जाएगी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

पाकिस्तान की खैर नहीं! पूरा होगा भारत का स्टील्थ फाइटर बनाने का सपना; किसे मिलेगी बनाने की जिम्मेदारी?