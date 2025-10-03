हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसIPO लाने से पहले कानूनी पचड़े में फंसी कंपनी, आज से खुल रहा है इश्यू; जानें क्या है मामला?

IPO लाने से पहले कानूनी पचड़े में फंसी कंपनी, आज से खुल रहा है इश्यू; जानें क्या है मामला?

Wework IPO: वर्क स्पेस ऑपरेटर WeWork India का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है. इस पर मंगलवार, 7 अक्टूबर तक दांव लगाया जा सकेगा. 3,000 करोड़ रुपये का यह आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 03 Oct 2025 06:41 AM (IST)
Preferred Sources

Wework IPO: वर्क स्पेस ऑपरेटर WeWork India का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है. इसके लिए निवेशक मंगलवार, 7 अक्टूबर, 2025 तक बोली लगा सकेंगे. 3,000 करोड़ रुपये का यह आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस है. इसके जरिए कंपनी के प्रोमोटर्स 4,37,53,952 शेयर बेच रहे हैं. यानी कि आईपीओ के जरिए जुटाई गई रकम का पूरा हिस्सा कंपनी के प्रोमोटर्स के पास जाएगी.

मौजूदा समय में वीवर्क इंडिया के प्रोमोटर एम्बेसी बिल्डकॉन एलएलपी के पास कंपनी में 73.56 परसेंट हिस्सेदारी है, जबकि वीवर्क इंटरनेशनल के पास 22.64 परसेंट हिस्सेदारी है. इस इश्यू के जरिए एम्बेसी बिल्डकॉन 3.54 करोड़ शेयर बेचेंगे, निवेशक एरियल वे टेनेंट लिमिटेड (वीवर्क इंटरनेशनल) 1.089 करोड़ शेयर बेच रहे हैं. 

आईपीओ से पहले कानूनी पचड़े में फंसी कंपनी 

इधर, आईपीओ मार्केट में एंट्री लेने से पहले ही कंपनी कानूनी पचड़े में फंस गई है. दरअसल, विनय बंसल नामक एक निवेशक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) में कई बड़े खुलासे और भ्रामक बयान शामिल हैं, जिनमें प्रोमोटर्स के खिलाफ  गंभीर आर्थिक अपराधों के लिए दायर क्रिमिनल चार्जशीट को छुपाना भी शामिल है. याचिका में सेबी को आरोपों की जांच करने और रिट याचिका के निपटारे तक आईपीओ को लाने से रोके जाने की मांग की गई है.

बंसल ने वीवर्क के DRHP में गंभीर खामियों का जिक्र करते हुए सेबी से शिकायत की थी, जिसमें ब्रांड की ओनरशिप, अनिश्चित वित्तीय स्थिति और इसके कई बड़े प्रोमोटर्स के खिलाफ गंभीर आर्थिक अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही की स्थिति को छुपाना शामिल है. बॉम्बे हाईकोर्ट की याचिका में यह भी दावा किया गया है कि सेबी अधिनियम की धारा 11एक के तहत सेबी के पास निवेशकों की सुरक्षा और निवेशकों की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी इश्यू पर रोक लगाने का अधिकार है. 

कब होगा शेयरों का अलॉटमेंट? 

आईपीओ की कीमत 615 से 648 रुपये प्रति शेयर के बीच रखी गई है. इसका लॉट साइज 23 शेयरों का है. यानी कि रिटेल निवेशकों को कम से कम 23 शेयरों के एक लॉट में बोली लगानी होगी. इश्यू का मैनेजमेंट जेएम फाइनेंशियल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेफरीज इंडिया, कोटक महिंद्रा कैपिटल और 360 वन डब्ल्यूएएम द्वारा किया जाएगा, जबकि एमयूएफजी इनटाइम इंडिया रजिस्ट्रार के रूप में काम करेगा.

शेयरों का अलॉटमेंट 8 अक्टूबर, 2025 को होने की उम्मीद है, जबकि लिस्टिंग 10 अक्टूबर, 2025 को हो सकती है. इस लिस्टिंग के साथ वीवर्क इंडिया  ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस के साथ भारत में फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस की बढ़ती डिमांड के बीच इस सेगमेंट की लिस्टिंग कंपनियों में से एक बन जाएगी.

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

पाकिस्तान की खैर नहीं! पूरा होगा भारत का स्टील्थ फाइटर बनाने का सपना; किसे मिलेगी बनाने की जिम्मेदारी?

Published at : 03 Oct 2025 06:36 AM (IST)
Tags :
WeWork IPO Wework News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आएंगे भारत, UNSC से मिली मंजूरी, पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आएंगे भारत, UNSC से मिली मंजूरी, पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बृजभूषण शरण सिंह बोले, 'पढ़ने-लिखने की कोई जरूरत नहीं, नौकरियों में सब कुछ आउटसोर्सिंग'
बृजभूषण शरण सिंह बोले, 'पढ़ने-लिखने की कोई जरूरत नहीं, नौकरियों में सब कुछ आउटसोर्सिंग'
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
इंडिया
Bihar Election: नीतीश, तेजस्वी या फिर प्रशांत किशोर, किसके लिए आई खुशखबरी? सामने आया C-Voter का ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी या फिर प्रशांत किशोर, किसके लिए आई खुशखबरी? सामने आया C-Voter का ताजा सर्वे
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आएंगे भारत, UNSC से मिली मंजूरी, पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आएंगे भारत, UNSC से मिली मंजूरी, पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बृजभूषण शरण सिंह बोले, 'पढ़ने-लिखने की कोई जरूरत नहीं, नौकरियों में सब कुछ आउटसोर्सिंग'
बृजभूषण शरण सिंह बोले, 'पढ़ने-लिखने की कोई जरूरत नहीं, नौकरियों में सब कुछ आउटसोर्सिंग'
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
इंडिया
Bihar Election: नीतीश, तेजस्वी या फिर प्रशांत किशोर, किसके लिए आई खुशखबरी? सामने आया C-Voter का ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी या फिर प्रशांत किशोर, किसके लिए आई खुशखबरी? सामने आया C-Voter का ताजा सर्वे
बॉलीवुड
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
शिक्षा
मैच में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने वालों को कितनी मिलती है सैलरी, जानें कैसे होता है सेलेक्शन?
मैच में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने वालों को कितनी मिलती है सैलरी, जानें कैसे होता है सेलेक्शन?
ट्रेंडिंग
चाचा उम्र का लिहाज करो! छत पर चाची संग बूढ़े चाचा ने जमकर लगाए ठुमके- वीडियो हो रहा वायरल
चाचा उम्र का लिहाज करो! छत पर चाची संग बूढ़े चाचा ने जमकर लगाए ठुमके- वीडियो हो रहा वायरल
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget