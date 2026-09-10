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हिंदी न्यूज़बिजनेसअब पेमेंट फेल होने का झंझट खत्म, NPCI लाया ऑटो-डेबिट के लिए eNACHLite

अब पेमेंट फेल होने का झंझट खत्म, NPCI लाया ऑटो-डेबिट के लिए eNACHLite

NPCI ने मुंबई में आयोजित 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026' में eNACHLite नाम की एक नई सुविधा लॉन्च की है. इससे आम लोगों के लिए बैंक से जुड़े नियमित भुगतान बहुत आसान हो जाएंगे. पढ़ें पूरी खबर.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 10 Sep 2026 11:52 AM (IST)
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नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में eNACHLite लॉन्च किया है, जिससे अब पेमेंट फेल होने का झंझट खत्म हो जाएगा. साथ ही ऑटो-डेबिट मैंडेट यानी लोन की ईएमआई, बीमा प्रीमियम और एसआईपी सेट करना बेहद आसान हो जाएगा. 

दरअसल पहले पेमेंट के दौरान यूजर्स को ब्राउज़र पर रीडायरेक्ट किया जाता था, जहां कई बार पेमेंट फेल हो जाता था, लेकिन अब यह काम सीधे ऐप के अंदर ही कुछ ही सेकंड में पूरा हो सकेगा. हैदराबाद में NPCI-सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर 'वियोना फिनटेक' ने इसे पूरी तरह तैयार और इसका टेस्ट कर लिया है और वह बैंकों और लेंडर्स को इस नई सुविधा से तुरंत जोड़ने के लिए तैयार है.

पहले क्या परेशानी होती थी?

जब भी कोई ग्राहक लोन की ईएमआई, बीमा की किस्त या म्यूचुअल फंड के लिए ऑटो-डेबिट सेट करता था तो ऐप अक्सर उसे किसी बाहरी वेब ब्राउज़र पेज पर रीडायरेक्ट कर देता था. इसके बाद पेज धीमा चलने, क्रैश होने या तकनीकी खराबी की वजह से प्रक्रिया अधूरी रह जाती थी. इससे ग्राहक परेशान होते थे और बैंकों के कॉल सेंटर्स पर शिकायतों की भीड़ लग जाती थी.

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eNACHLite से क्या बदल जाएगा?

एनपीसीआई ने अब बाहरी वेब पेज पर जाने की मजबूरी को पूरी तरह खत्म कर दिया है. अब एक ही ऐप में सारा काम हो जाएगा. अब यूजर को ऐप छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा. मैन्डेट सेट करना, उसमें बदलाव करना, रोकना या कैंसल करना, सब कुछ इसी ऐप के अंदर आसानी से हो जाएगा. 

एप के अंदर ग्राहक को स्क्रीन पर डिटेल्स दिखेंगी, इसके बाद वह अपने कार्ड या आधार के जरिए पहचान की पुष्टि करेंगे, मोबाइल पर मिले ओटीपी को डालेंगे और कुछ ही सेकंड में प्रोसेस पूरा हो जाएगा. बड़ी बात यह है कि अगर किसी वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो सिस्टम साफ शब्दों में वजह बताएगा कि समस्या कहां आई है. 

बैंकों को कैसे मिलेगा फायदा?

तकनीकी रुकावटें हटने से ज्यादा से ज्यादा ग्राहक अपनी पेमेंट प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे. जिससे कॉल सेंटर पर आने वाली शिकायतों में भारी कमी आएगी और कस्टमर केयर टीम भी पेमेंट फेल का सटीक कारण देखकर तुरंत मदद कर सकेगी. इतना ही नहीं बैंकों को इसके लिए नया ऐप नहीं बनाना पड़ेगा. 'वियोना फिनटेक'  जैसी एनपीसीआई जैसी सर्टिफाइड कंपनियां इसका तकनीकी ढांचा और सुरक्षा प्रबंधन संभालेंगी. गौरतलब है कि ग्राहक के कार्ड और उसकी पहचान से जुड़ी संवेदनशील डिटेल सीधे एनपीसीआई के सुरक्षित सिस्टम में रहेंगे, जिससे डेटा लीक का रिस्क ही नहीं रहेगा.

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 10 Sep 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
NPCI ENACHLite
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