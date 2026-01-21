हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वैश्विक तनाव और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से दबाव में बाजार, लगातार तीसरे दिन सेंसेक्स-निफ्टी लाल निशान पर बंद

वैश्विक तनाव और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से दबाव में बाजार, लगातार तीसरे दिन सेंसेक्स-निफ्टी लाल निशान पर बंद

भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने, वैश्विक बाजारों से कमजोर संकेतों और विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी के बीच बुधवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए....

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 21 Jan 2026 06:05 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Share Market Crash: भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने, वैश्विक बाजारों से कमजोर संकेतों और विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी के बीच बुधवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए. उतार-चढ़ाव भरे सत्र में सेंसेक्स 271 अंक टूट गया. जबकि निफ्टी में 75 अंक की गिरावट रही.

सेंसेक्स और निफ्टी का हाल 

कारोबारियों के मुताबिक, डॉलर के मुकाबले रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच जाने और वित्तीय, बैंकिंग एवं उपभोग से जुड़े शेयरों में बिकवाली ने भी बाजार पर दबाव बनाए रखा. बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक भारी उतार-चढ़ाव के बाद 270.84 अंक यानी 0.33 प्रतिशत गिरकर 81,909.63 अंक पर बंद हुआ.

कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स 1,056.02 अंक टूटकर 81,124.45 तक आ गया था.  वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 75 अंक यानी 0.30 प्रतिशत फिसलकर 25,157.50 अंक पर बंद हुआ.

कौन बने टॉप गेनर-लूजर?

सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, भारतीय स्टेट बैंक और मारुति सुजुकी प्रमुख नुकसान में रहीं. दूसरी ओर, इटर्नल, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंटरग्लोब एविएशन (यानी इंडिगो) और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में मजबूती दर्ज की गई.

विदेशी निवेशकों ने की बिकवाली 

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, मंगलवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 2,938.33 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 3,665.69 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की. एशिया के अन्य बाजारों में जापान का निक्की नुकसान में बंद हुआ.

जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए. यूरोपीय बाजारों में कारोबार के दौरान गिरावट का रुख देखा गया.

विशेषज्ञ की राय 

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, 'वैश्विक जोखिम कारकों से धारणा बिगड़ने के कारण घरेलू बाजारों में अस्थिरता बनी रही. लेकिन कारोबारी सत्र के अंत में मूल्य-आधारित खरीदारी आने से शुरुआती नुकसान की थोड़ी भरपाई हो गई.'

इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड एक प्रतिशत गिरकर 64.27 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. सेंसेक्स मंगलवार को 1,065.71 अंक गिरकर 82,180.47 अंक और निफ्टी 353 अंक टूटकर 25,232.50 अंक पर बंद हुआ था.  

Published at : 21 Jan 2026 06:05 PM (IST)
