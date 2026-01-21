हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसदीपिंदर गोयल ने एटरनल का CEO पद छोड़ा, जानें उनकी नेटवर्थ और कितने करोड़ के हैं मालिक?

दीपिंदर गोयल ने एटरनल का CEO पद छोड़ा, जानें उनकी नेटवर्थ और कितने करोड़ के हैं मालिक?

जोमैटो और ब्लिंकिट की पैरेंट कंपनी एटरनल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) दीपिंदर गोयल के इस्तीफे की खबर कॉरपोरेट जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है. आइए जानते हैं, उनके नेटवर्थ के बारे में....

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 21 Jan 2026 05:55 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Deepinder Goyal Net Worth: जोमैटो और ब्लिंकिट की पैरेंट कंपनी एटरनल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) दीपिंदर गोयल के इस्तीफे की खबर कॉरपोरेट जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है. कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, उन्होंने अपने पद से हटने का फैसला लिया है.

1 फरवरी से ब्लिंकिट के फाउंडर और CEO अलबिंदर ढिंडसा यह जिम्मेदारी संभालेंगे. दीपिंदर गोयल ने खुद शेयरहोल्डर्स को लिखे पत्र में बताया कि अब उनका झुकाव ऐसे नए आइडियाज की ओर है, जिनमें जोखिम और प्रयोग की गुंजाइश ज्यादा है. ऐसे में कंपनी से बाहर रहकर प्रयोग करना बेहतर होता है. आइए जानते हैं, उनके नेटवर्थ के बारे में....

दीपिंदर गोयल की नेटवर्थ

दीपिंदर गोयल की नेटर्थ की बात करें तो, ग्लोबल वेल्थ ट्रैकर्स के मुताबिक 21 जनवरी 2026 तक उनकी रियल टाइम नेटवर्थ करीब 1.6 अरब डॉलर आंकी गई है. भारतीय रुपयों में यह लगभग 13,300 करोड़ रुपये होती है. उनकी इस दौलत का बड़ा हिस्सा जोमैटो में उनकी 4.18 फीसदी हिस्सेदारी से आता है.

साल 2024 में दीपिंदर की संपत्ति का अनुमान 8,300 करोड़ से 10,100 करोड़ रुपये (करीब 1 से 1.2 अरब डॉलर) के बीच लगाया जा रहा था. उस समय ब्लिंकिट के जरिए क्विक कॉमर्स में जोमैटो की तेज ग्रोथ से उनकी नेटवर्थ को सहारा मिला था.  

2024 के आखिर तक जोमैटो शेयरों की कीमतों में आई उछाल के चलते उनकी कुल संपत्ति 10,100 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई थी. वहीं, जुलाई 2025 में फोर्ब्स ने उनकी नेटवर्थ 1.9 अरब डॉलर आंकी थी. जिसमें ब्लिंकिट के मजबूत प्रदर्शन को बड़ी वजह माना गया था.

2024 में हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में दीपिंदर गोयल को 9,300 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ गुरुग्राम के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में शामिल किया गया था.

दिसंबर तिमाही में मजबूत प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में एटरनल का कंसोलिडेटेड मुनाफा बढ़कर 102 करोड़ रुपये के आंकड़े पर पहुंच गया है. पिछले साल की इसी तिमाही में यह आंकड़ा 59 करोड़ रुपये था.

यानी सालाना आधार पर इसमें करीब 73 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. साथ ही इस दौरान कंपनी की ऑपरेशंस से होने वाली आय भी बढ़कर 16,315 करोड़ तक पहुंच गई है. जो कंपनी कारोबार में लगातार हो रही मजबूती को दिखाता है.  

यह भी पढ़ें: भारत के फॉरेक्स रिजर्व में सोने की चमक बढ़ी, केंद्रीय बैंकों की साल 2025 में सोने की खरीदारी घटी, जानिए डिटेल

Published at : 21 Jan 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
Deepinder Goyal Net Worth CEO Resignation News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
दिल्ली NCR
त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के बाद चर्चा में आए IAS संजीव खिरवार दिल्ली MCD के नए कमिश्नर
त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के बाद चर्चा में आए IAS संजीव खिरवार दिल्ली MCD के नए कमिश्नर
क्रिकेट
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार; वीडियो वायरल 
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार
बॉलीवुड
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
Advertisement

वीडियोज

प्रशासन से Swami Avimukteshwara की लड़ाई जारी, कौन मागेंगे माफी! । Shankaracharya | CM Yogi | UP
Bollywood News: नई फिल्म ‘O’Romeo’: शाहिद कपूर और त्रिप्ति डिमरी की प्रेम कहानी, निर्देशन में विशाल भारद्वाज
Silver-Gold Rate Increase: सोना-चांदी बढ़ती कीमतें देख खरीदने वालों के उड़े होश! | Romana Isar Khan
Chitra Tripathi : संगम स्नान और महासंग्राम! | Shankaracharya Controversy | Prayagraj Magh Mela
Noida Engineer Death: कैसे टूटी नाले की दीवार? फोरेंसिक टीम ने इंच-इंच नापा घटना स्थल| Yuvraj Mehta
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
दिल्ली NCR
त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के बाद चर्चा में आए IAS संजीव खिरवार दिल्ली MCD के नए कमिश्नर
त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के बाद चर्चा में आए IAS संजीव खिरवार दिल्ली MCD के नए कमिश्नर
क्रिकेट
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार; वीडियो वायरल 
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार
बॉलीवुड
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
राजस्थान
राजस्थान में दंगा प्रभावित क्षेत्र को 'डिस्टर्ब एरिया' घोषित करेगी भजनलाल सरकार, कैबिनेट की मंजूरी
राजस्थान में दंगा प्रभावित क्षेत्र को 'डिस्टर्ब एरिया' घोषित करेगी भजनलाल सरकार, कैबिनेट की मंजूरी
ट्रेंडिंग
21 हजार की नौकरी छोड़ करोड़ों कमा रहा ये शख्स, मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर की कहानी हुई वायरल
21 हजार की नौकरी छोड़ करोड़ों कमा रहा ये शख्स, मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर की कहानी हुई वायरल
हेल्थ
How Much Tea Is Safe: ठंड के मौसम में कितनी कप चाय सेहतमंद, जानें कब होने लगता है सेहत को नुकसान?
ठंड के मौसम में कितनी कप चाय सेहतमंद, जानें कब होने लगता है सेहत को नुकसान?
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Embed widget