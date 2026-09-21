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बुजुर्गों को खूब भा रहा ये शहर, करोड़ों दांव पर लगाकर खरीद रहे घर

रिटायरमेंट के बाद रहने के लिहाज से इन दिनों सीनियर सिटीजन्स को एक शहर काफी ज्यादा पसंद आ गया है. जिसकी वजह से इस शहर में रियल एस्टेट की बूम है. क्या आप जानते हैं ये शहर कौन सा है? तो आइये बताते हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 21 Sep 2026 08:46 PM (IST)
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रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोग अपनी जिंदगी को किसी ऐसी जगह पर बिताना चाहते हैं, जहां उन्हें शांति मिले.बड़े शहरों की चकाचौंध और भागदौड़ से दूर किसी ऐसे शहर की तलाश होती है जहां सुकून की नींद मिल सके. शांति, नींद और सुकून के अलावा अगर कुछ और चाहिए तो वो हैं सुविधाएं. बेसिक सुविधाएं जैसे अच्छा अस्पताल, पार्क, हरियाली आदि. इसी के चलते रिटायरमेंट के बाद लोग साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत का रुख कर रहे हैं.

दरअसल पहले जहां सनियर सिटीजन होम को एक मजबूरी की तरह देखा जाता था, वहीं अब ये लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है. इन दिनों लोग सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन होम खोजते हुए कोयंबटूर का रुख अख्तियार कर रहे हैं.

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इस शहर में है सबसे ज्यादा सीनियर लिविंग यूनिट्स
कोयंबटूर को अब सीनियर सिटीजन लिविंग की राजधानी कहा जाने लगा है. सामने आए आंकड़ों के मुताबिक शहर में 5500 ऑर्गेनाइज्ड सीनियर लिविंग यूनिट्स हैं. जो अन्य शहरों के मुकाबले सबसे ज्यादा है. सबसे दिलचस्प बात ये है कि शहर में 25 प्रतिशत लोग ही केवल इस शहर से आते हैं बाकि 75 फीसदी आबादी अन्य राज्यों से आए हुए लोगों की है.

इसमें चेन्नई, बेंगलुरु, केरल जैसे शहर शामिल हैं, या फिर मिडिल ईस्ट से लौटकर आ रहे NRI भी यहां पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं. भारत की कुल सीनियर लिविंग प्रॉपर्टी का 22 प्रतिशत हिस्सा अकेले कोयंबटूर में मौजूद है.

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प्रॉपर्टी के बढ़े दाम
इसी के चलते कोयंबटूर में अब प्रॉपर्टी के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं. पिछले कुछ सालों में ही कोयंबटूर में प्रॉपर्टी के दान इतने बढ़े कि जो विला 70 लाख रुपये का था, उसकी कीमत अब 3.5 करोड़ रुपये हो गई है. इतना उछाल केवल प्रॉपर्टी के दामों में सीनियर सिटीजन होम्स की वजह से ही देखने को मिल रहा है. लोग अपने बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए अभी से ही इस शहर में निवेश कर रहे हैं. रिटायरमेंट के बाद ही नहीं बल्कि कई लोग महज 58 साल की उम्र में भी यहां निवेश कर रहे हैं और अपनी जगह बना रहे हैं.

क्यों पसंद आ रहा कोयंबटूर?
ये शहर लोगों को इसलिए ज्यादा भा रहा है क्योंकि यहां का मौसम हमेशा खुशनुमा रहता है. इस शहर में हरियाली बहुत है, जो बुजुर्गों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है. इतना ही नहीं बल्कि इस शहर का हेल्थकेयर इंफ्रांस्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, जो लोगों को अपनी ओर खींच रहा है. शहर में एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, केरल का पास में ही होना भी बुजुर्गों को आकर्षित कर रहा है. इसी वजह से लोग इस शहर को अपने रिटायरमेंट होम के रूप में चुन रहे हैं.

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 21 Sep 2026 08:46 PM (IST)
Tags :
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