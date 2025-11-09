हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेस'हमारी नहीं कोई जिम्मेदारी', डिजिटल गोल्ड में निवेश को लेकर सेबी ने किया अलर्ट, कहा- इसमें काफी रिस्क

Digital Gold Investment: डिजिटल गोल्ड में निवेश को लेकर सेबी ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि डिजिटल गोल्ड और ई-गोल्ड प्रोडक्ट्स सिक्योरिटीज मार्केट फ्रेमवर्क के तहत नहीं आते है इसलिए इनमें रिस्क है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 09 Nov 2025 09:14 AM (IST)
Digital Gold Investment: समय के साथ-साथ सोने पर निवेश के तरीके बदलते जा रहे हैं. गहने, सिक्के या बार में खरीदने के अलावा अब डिजिटल गोल्ड में भी निवेश बढ़ने लगा है. हालांकि, इसमें फ्रॉड होने का भी खतरा बना रहता है. सेबी ने इस पर अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि डिजिटल गोल्ड और ई-गोल्ड प्रोडक्ट्स सिक्योरिटीज मार्केट फ्रेमवर्क के तहत नहीं आते है. ये सेबी रेगुलेटेड गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ईटीएफ और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदों से अलग हैं.

सेबी ने किया अलर्ट

सेबी ने चेतावनी देते हुए आगे कहा है कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आजकल डिजिटल गोल्ड या E-Gold में निवेश का ऑफर देते नजर आ रहे हैं, लेकिन रेगुलेटेड न होने की वजह से इनमें निवेश का जोखिम है. चूंकि डिजिटल गोड सेबी के रेगुलेशन के दायरे में नहीं आते हैं इसलिए डिजिटल गोल्ड या ई-गोल्ड प्रोडक्ट्स में निवेश के दौरान अगर कोई गड़बड़ी हुई या फ्रॉड हुआ, तो सेबी से कोई सुरक्षा या मदद नहीं मिलेगी.

क्या होता है डिजिटल गोल्ड?

डिजिटल गोल्ड में आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से सोना खरीदते या बेचते हैं. डिजिटल गोल्ड निवेश घर बैठे आसानी से मोबाइल ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए आसानी से किया जा सकता है. इसे आजकल खूब प्रमोट किया जा रहा है. इसमें आप मिनिमम 1 रुपये से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और मार्केट में सोने के भाव को देखते हुए खरीद या बेच सकते हैं. हालांकि, कई डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म सेबी रेगुलेटेड नहीं है. ऐसे में डिफॉल्ट होने की स्थिति में आपको सेबी से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा. 

इनमें निवेश सुरक्षित

सेबी ने बताया कि अगर सोने पर निवेश करना ही है तो इसके कई तरीके पहले से मौजूद हैं, जो सेबी के नियमों के दायरे में भी आते हैं और इसमें निवेश पर कोई रिस्क भी नहीं है. आप चाहे तो सेबी-रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के जरिए गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (Gold ETFs), इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (EGRs) और एक्सचेंज-ट्रेडेड कमोडिटी डेरीवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में निवेश कर सकते हैं. 

कई बड़े ब्रांड बेच रहे डिजिटल गोल्ड

आजकल Tanishq, Aditya Birla Capital, PhonePe, Caratlane, MMTC-PAMP, Joy Alukkas और Shriram Finance जैसी कई कंपनियां डिजिटल गोल्ड  बेच रही हैं. हालांकि, रिस्क फैक्टर इनमें भी है क्योंकि सेबी रेगुलेटेड नहीं है. हालांकि, Tanishq और MMTC-PAMP ने अपनी वेबसाइट पर दावा किया है कि उनकी तरफ से  सेफगोल्‍ड ब्रांड के साथ डिजिटल गोल्‍ड ऑफर किया जा रहा है. यह 24 कैरेट शुद्ध सोना खरीदने का एक भरोसेमंद तरीका है. इनमें निवेशक 10-100 रुपये में निवेश शुरू कर सकते हैं.

'खरीद लो...' तगड़ा मुनाफा करा सकता है अडानी का यह शेयर, ब्रोकरेज को भी भरोसा 

Published at : 09 Nov 2025 09:14 AM (IST)
SEBI Digital Gold Digital Gold Investment
