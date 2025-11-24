Rupee vs Dollar: भारतीय रुपया पिछले सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँचने के बाद नए हफ्ते की शुरुआत में मजबूती के साथ लौटा है. सोमवार सुबह बाजार खुलते ही रुपये ने उछाल दिखाया और 49 पैसे मजबूत होकर 89.17 प्रति डॉलर पर पहुँच गया. सुबह यह 89.46 पर खुला था, जिसके बाद डॉलर के मुकाबले इसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली. क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी ने रुपये को सहारा दिया है, जिससे पिछले बंद भाव की तुलना में भारतीय मुद्रा में लगभग आधे रुपये की मजबूती आई है.

रुपये में मजबूती की वजह

पिछले हफ्ते वैश्विक और घरेलू शेयर बाजारों में भारी बिकवाली और व्यापारिक अनिश्चितताओं के बीच डॉलर की मांग तेज हो गई थी, जिसके चलते शुक्रवार को रुपया 98 पैसे टूटकर सर्वकालिक निचले स्तर 89.66 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था. डॉलर इंडेक्स, जो छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को दिखाता है, हल्की बढ़त के साथ 100.18 पर बना हुआ है. इसके बावजूद सोमवार को रुपये ने मजबूत वापसी दिखाई.

घरेलू शेयर बाजारों में भी शुरुआती बढ़त का रुझान देखने को मिला. बीएसई सेंसेक्स 218.44 अंक उछलकर 85,450.36 पर खुला, जबकि एनएसई निफ्टी 69.4 अंक की मजबूती के साथ 26,137.55 पर पहुंच गया. बाजार में सुधार ने भी रुपये को सपोर्ट किया.

क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट का असर

ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ यह 62.50 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. कच्चे तेल की कीमतों में नरमी रुपये के लिए सकारात्मक मानी जाती है, क्योंकि भारत की कुल आयात लागत का बड़ा हिस्सा तेल पर खर्च होता है.

हालांकि विदेशी निवेशकों का रुख अभी भी सतर्क है—शुक्रवार को एफआईआई ने 1,766 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी—फिर भी डॉलर की कमजोरी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने रुपये को थोड़ी राहत दी है.

ये भी पढ़ें: सोने की कीमतों में जबरदस्त गिरावट, खरीदारी करने का मौका? जानें आज के ताजा रेट