कॉफी, डोसा और रोज का खाना सब महंगा, देश भर के रेस्टोरेंट्स ने 10% दाम बढ़ाए

अगर आप अक्सर बाहर जाकर कॉफी पीते हैं या रेस्टोरेंट में डोसा और खाना खाने के शौकीन हैं, तो अब आपको अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है. देशभर में रेस्टोरेंट और होटल संचालकों ने खाने-पीने की कई चीजों के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं. इसकी मुख्य वजह दूध, घी, मक्खन, सब्जियों और दूसरी खाद्य सामग्री की बढ़ती कीमतें हैं.

इसके अलावा गैस, ईंधन और कर्मचारियों पर होने वाला खर्च भी कारोबारियों की परेशानी बढ़ा रहा है. ऐसे में कई रेस्टोरेंट ने अपने मेन्यू की कीमतों में 5 से 10 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है.

घी और मक्खन महंगे होने से डोसा भी हुआ महंगा

दक्षिण भारतीय खाने में इस्तेमाल होने वाले घी और मक्खन की कीमतों में तेजी का असर डोसा और दूसरे व्यंजनों पर भी दिखाई दे रहा है. बेंगलुरु के विद्यार्थी भवन के मैनेजिंग पार्टनर अरुण अडिगा के अनुसार, पिछले ढाई महीनों में घी और मक्खन की कीमत करीब 150 रुपये प्रति किलो बढ़ी है. इसमें लगभग 25-30 फीसदी की वृद्धि हुई है. इसका असर पेय पदार्थों, डोसा, चावल से बने व्यंजनों और लंच मेन्यू की कीमतों पर पड़ा है.

6-8 महीनों में 15-20 प्रतिशत तक बढ़ा रेस्टोरेंट का खर्च

रेस्टोरेंट कारोबारियों के मुताबिक, पिछले 6 से 8 महीनों के दौरान खाने-पीने की सामग्री और दूसरी जरूरी चीजों की लागत में लगभग 15 से 20 फीसदी तक इजाफा हुआ है. दूध, पनीर, चीज और दूसरी डेयरी चीजों के महंगे होने से रेस्टोरेंट के खर्च पर सीधा असर पड़ा है.

मुंबई की चर्चगेट होसपटेलटी के संस्थापक प्रणव रुंगटा के मुताबिक, खाद्य सामग्री से लेकर ईंधन और गैस तक की कीमतें बढ़ने से कारोबारियों के लिए पुरानी कीमतों पर खाना बेचना मुश्किल हो रहा है. इसलिए बढ़े हुए खर्च का कुछ हिस्सा ग्राहकों से वसूला जा रहा है.

100 रुपये का खाना अब 105-110 रुपये में

रेस्टोरेंट के खर्च पर सिर्फ दूध और डेयरी उत्पादों का असर नहीं पड़ा है. चावल, दाल, चीनी, खाद्य तेल और सब्जियों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है. बेंगलुरु होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुब्रह्मण्य होला के मुताबिक, इन चीजों की लागत में 5-7 फीसदी तक इजाफा हुआ है. ऐसे में जिस खाने की कीमत पहले 100 रुपये थी, उसके लिए अब ग्राहकों को 105 से 110 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं.

महंगे खाने से ग्राहकों का बजट भी बिगड़ेगा

रेस्टोरेंट संचालकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती लागत और ग्राहकों की खर्च करने की क्षमता के बीच संतुलन बनाने की है. खाने की कीमतें बढ़ने से लोग बाहर खाना खाने की आवृत्ति कम कर सकते हैं. कुछ रेस्टोरेंट खर्च नियंत्रित करने के लिए मेन्यू छोटा कर रहे हैं और खाने की मात्रा में भी बदलाव कर रहे हैं.

कारोबारियों के मुताबिक, वे थोक में सामान खरीदने और दूसरे खर्चों में कटौती जैसे विकल्प अपना रहे हैं. हालांकि, अगर खाद्य सामग्री और ईंधन की कीमतें इसी तरह ऊंची बनी रहती हैं, तो आने वाले समय में ग्राहकों को बाहर खाना खाने के लिए और ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं.

दूध की कीमतों में बढ़ोतरी से भी बढ़ा दबाव

डेयरी उत्पादों की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी ने रेस्टोरेंट कारोबारियों की चिंता और बढ़ा दी है. 12 नवंबर से अमूल ने दूध की कीमतों में 2 से 4 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है. वहीं मदर डेयरी ने भी दिल्ली-एनसीआर में अपने दूध के दाम 2 से 4 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए हैं. इससे पहले कर्नाटक में नंदिनी दूध की कीमत 8 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई थी. दूध महंगा होने से चाय, कॉफी, पनीर, चीज, मिठाई और अन्य डेयरी उत्पादों से बनने वाले व्यंजनों की लागत भी बढ़ रही है.

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