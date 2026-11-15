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हिंदी न्यूज़बिजनेसबेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, फूड ट्रक के लिए 4 लाख देगी सरकार

बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, फूड ट्रक के लिए 4 लाख देगी सरकार

कर्नाटक सरकार बेरोजगार अनुसूचित जनजाति के युवाओं को फूड ट्रक, मोबाइल किचन और फूड कियोस्क खोलने के लिए 75 फीसदी तक सब्सिडी देगी. इसके तहत अधिकतम 4 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 15 Nov 2026 10:24 PM (IST)
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नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने का मौका देने के लिए कर्नाटक सरकार ने एक नई योजना को मंजूरी दे दी है. इसके तहत अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के पात्र युवाओं को फूड ट्रेक, मोबाइल किचन या फूड कियोस्क लगाने के लिए 4 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी. इस योजना का खास मकसद युवाओं को नौकरी तलाशने के बजाय खुद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देना है.

कर्नाटक के अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री टी रघुमूर्ति ने रविवार को इसकी जानकारी दी. हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी मिली है. इसके तहत पात्र लाभार्थियों को यूनिट की कुल लागत का 75% तक का पैसा सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा. हालांकि, यह मदद अधिकतम 4 लाख रुपए तक की गई है.

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50 से ज्यादा ST समुदायों को मिलेगा फायदा

यह योजना कर्नाटक में अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में शामिल सभी समुदायों के पात्र युवाओं के लिए होगी. राज्य में 50 से ज्यादा ST समुदाय हैं, जिनमें आदिवासी समूह भी शामिल हैं. मंत्री के मुताबिक, इस योजना को अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तहत आने वाले निगमों के माध्यम से लागू किया जाएगा, ताकि उन्हें अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी.

बैंक से लोन दिलाने में भी मिलेगी मदद

विभाग के सचिव एम. कनागवल्ली और निदेशक डीआर अशोक के मुताबिक, योजना के पात्र युवाओं को बैंक और वित्तीय संस्थानों के जरिए लोन उपलब्ध कराने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे. इसके साथ ही उन्हें तय नियमों के मुताबिक सब्सिडी दी जाएगी. सरकार का मानना है कि इस योजना से हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकता है. इसके साथ ही, वे अपने कारोबार के जरिए दूसरे लोगों के लिए भी काम के अवसर पैदा कर सकेंगे.

युवाओं को रोजगार देने के साथ कारोबार को भी बढ़ावा

मंत्री के मुताबिक, बेरोजगार युवा फूड ट्रक और मोबाइल किचन जैसी व्यवस्थित इकाइयों के जरिए लोग साफ-सुथरे और बेहतर तरीके से खाना बेच सकेंगे. बड़ी बात यह है कि इस योजना से हजारों युवाओं को अपना काम शुरू करने में मदद मिलेंगे और आगे चलकर वे दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 15 Nov 2026 10:24 PM (IST)
Tags :
Karnataka Food Truck Subsidy ST Youth Scheme
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