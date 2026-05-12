हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसBudget-Friendly Summers: मौज कर दी! अब महंगे नहीं होंगे AC और फ्रिज, सरकार ने मार्च 2027 तक बढ़ा दी ये वाली छूट

Budget-Friendly Summers: मौज कर दी! अब महंगे नहीं होंगे AC और फ्रिज, सरकार ने मार्च 2027 तक बढ़ा दी ये वाली छूट

Business Latest News: अगर आप भी इस साल गर्मी के मौसम में AC और फ्रिज खरीदने का सपना देख रहें हैं, तो अब आपका सपना सच हो जाएगा. केंद्र सरकार ने भीषण गर्मी के बीच ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 12 May 2026 08:36 PM (IST)
Preferred Sources

Cool Relief for Consumers: भारत में जैसे ही गर्मी की शुरुआत होती है लोग बिना किसी देर के गर्मी से बचने के लिए एक से एक AC या फिर फ्रिज की खरीद शुरू कर देते हैं. लेकिन, ज्यादातर लोग इस बात से चिंतित रहते हैं कि क्या वे इस गर्मी में भी AC और फ्रिज खरदी पाएंगे या फिर नहीं.

आमतौर पर यह देखा जाता है कि गर्मी की शुरुआत होने से पहले ही इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मांग में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलती है. जिस वजह से गर्मी में सबसे ज्यादा बिकने वाले AC और फ्रिज के दाम भी आसमान को छूने लगते हैं. लेकिन, अब सरकार ने इस परेशानी को दूर करने का बेहतरीन विकल्प निकाला है. जहां, सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर पड़ने वाला टैक्स का बोझ बेहद ही कम होगा. 

भारत सरकार का क्या है बड़ा फैसला?

दरअसल, भीषण गर्मी और महंगाई की मार ने लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है. ऐसे में केंद्र सरकार ने AC और रेफ्रिजरेटर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण कलपुर्जों पर सीमा शुल्क (Customs Duty) में दी जाने वाली छूट को अब मार्च 2027 तक बढ़ाने का बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है. यानी अब लोगों को AC और फ्रीज खरीदने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और वह इस चिलचिलाती गर्मी से खुद को बचा भी सकेंगे. 

Delhi Bus Free Pass: दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खबर, फ्री बस राइड के लिए अब जेब में होना चाहिए ये खास कार्ड

महंगे होने से बचेंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

जैसी ही गर्मी के मौसम की शुरुआत होती है, कच्चे माल की कीमतों और मांग में बढ़ोतरी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक सामानों के दाम भी तेजी से बढ़ने लगते हैं. हालांकि, सरकार के इस कदम से मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर पड़ने वाला टैक्स का बोझ बेहद ही कम होगा, जिसका इसका सीधा बड़ा फायदा ग्राहकों को मिलेगा, क्योंकि कंपनियां इन उत्पादों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी नहीं कर सकेगी. 

लोकल मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा

दरअसल, केंद्र सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य केवल भारत में सिर्फ और सिर्फ 'मेक इन इंडिया' के तहत स्थानीय स्तर पर उत्पादन को तेजी से आगे बढ़ाना है. इतना ही नहीं, बाजारों में रियाती दरों को जारी रखकर फिलहाल सरकार यह देखना चाहती है कि घरेलू कंपियों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितनी प्रतिस्पर्धी है या फिर नहीं. देखा जाए तो अगर किसी तरह से छूट खत्म हो जाती है तो विदेशी कलपुर्जों (Foreign Spare Parts) पर लगने वाला टैक्स और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है, जिसका सीधा असर AC और फ्रिज की कीमतों में देखने को मिलता है. 

LPG Alert: LPG सिलेंडर की डिलीवरी बन रही है जी का जंजाल, गांवों में नेटवर्क गायब! फेल हो रहा है DAC सिस्टम?

आखिर क्या है मार्च 2027 का सुरक्षा कवच?

फिलहाल, केंद्र सरकार ने ग्राहकों को बढ़ा तोहफा देते हुए इसकी समय सीमा को मार्च 2027 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है. जहां, अब इन कंपियनों के पास न सिर्फ अपने उत्पादन को बढ़ाने की क्षमता होगी बल्कि वह बिना किसी परेशानी के लंबी अवधि की रणनीति को भी तैयार कर सकेंगे. केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम न सिर्फ मध्यम वर्ग (Middle Class) की जेब को एक बड़ी राहत देगा बल्कि आने वाले समय में लाखों लोगों को रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी मदद करेगा. 

Published at : 12 May 2026 08:36 PM (IST)
Tags :
Central Government Business News AC And Refrigerator
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Budget-Friendly Summers: मौज कर दी! अब महंगे नहीं होंगे AC और फ्रिज, सरकार ने मार्च 2027 तक बढ़ा दी ये वाली छूट
मौज कर दी! अब महंगे नहीं होंगे AC और फ्रिज, सरकार ने मार्च 2027 तक बढ़ा दी ये वाली छूट
बिजनेस
Retail Inflation: किस राज्य में सबसे कम, किस राज्य में सबसे ज्यादा दर्ज की गई महंगाई दर? जानें
Retail Inflation: किस राज्य में सबसे कम, किस राज्य में सबसे ज्यादा दर्ज की गई महंगाई दर? जानें
बिजनेस
महंगाई का जोरदार झटका, रिटेल इन्फ्लेशन 15 महीने के उच्चतम स्तर 3.48% पर पहुंची, बिगड़ गया बजट
महंगाई का जोरदार झटका, रिटेल इन्फ्लेशन 15 महीने के उच्चतम स्तर 3.48% पर पहुंची, बिगड़ गया बजट
बिजनेस
Explained: PM मोदी की अपील से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान? नौकरियां और खेती से लेकर GDP पर बड़ा असर
Explained: PM मोदी की अपील से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान? नौकरियां, खेती और GDP पर बड़ा असर
Advertisement

वीडियोज

Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Bollywood News: रणवीर सिंह पर स्टाफ के आरोपों से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर इमेज पर उठे सवाल (12.05.26)
Amisha Patel का Late Night पोस्ट बना Bollywood का सबसे बड़ा DISCUSSION TOPIC!
PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Big Breaking: America के रुख से पाकिस्तान में मची हलचल | US Iran War | Pakistan | Middle East
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अम्मा की पार्टी में फूट! AIADMK के 30 MLA विजय के सपोर्ट में...', फ्लोर टेस्ट से पहले फिर मचा तमिलनाडु में सियासी बवाल
'अम्मा की पार्टी में फूट! AIADMK के 30 MLA विजय के सपोर्ट में...', फ्लोर टेस्ट से पहले मचा बवाल
राजस्थान
'हमारा मनोबल टूट गया, मेहनत पर पानी फिरा...', नीट परीक्षा रद्द होने पर छलका स्टूडेंट्स का दर्द
'हमारा मनोबल टूट गया, मेहनत पर पानी फिरा...', नीट परीक्षा रद्द होने पर छलका स्टूडेंट्स का दर्द
क्रिकेट
GT vs SRH: हैदराबाद ने जीता टॉस, गुजरात की पहले बैटिंग; जानें प्लेइंग इलेवन में हुए कितने बदलाव?
हैदराबाद ने जीता टॉस, गुजरात की पहले बैटिंग; जानें प्लेइंग इलेवन में हुए कितने बदलाव?
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
इंडिया
'एक काम कीजिए, खुद Google कीजिए', NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स से की ये अपील
'एक काम कीजिए, खुद Google कीजिए', NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स से की ये अपील
बिजनेस
Explained: PM मोदी की अपील से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान? नौकरियां और खेती से लेकर GDP पर बड़ा असर
Explained: PM मोदी की अपील से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान? नौकरियां, खेती और GDP पर बड़ा असर
यूटिलिटी
LPG News: रसोई गैस की सप्लाई होगी और भी मजबूत, BPCL ने बताया- कैसे बढ़ेगा देश का गैस भंडार
रसोई गैस की सप्लाई होगी और भी मजबूत, BPCL ने बताया- कैसे बढ़ेगा देश का गैस भंडार
विश्व
ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ के बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध
ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ के बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget