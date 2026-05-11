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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीDelhi Bus News: दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खबर, फ्री बस राइड के लिए अब जेब में होना चाहिए ये खास कार्ड

Delhi Bus News: दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खबर, फ्री बस राइड के लिए अब जेब में होना चाहिए ये खास कार्ड

Delhi Latest News: दिल्ली सरकार ने महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है. जहां, अब में सफर करने वाली महिलाों के लिए वन दिल्ली स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की जा रही है. महिलाओं को अब नहीं पड़ेगा पिंक टिकट.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 11 May 2026 11:20 AM (IST)
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Delhi Bus Update: यह खबर खासतौर से दिल्ली की महिलाओं के लिए है. अगर आप भी रोजाना बस में सफर करती हैं तो यह खबर आपके लिए है. अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने महिलाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है. जहां, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में दिल्ली की महिलाओं को ध्यान में रखते हुए अब बसों में मुफ्त यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए 'वन दिल्ली' (One Delhi) स्मार्ट कार्ड बेहद ही अनिवार्य कर दिया गया है. दरअसल, अब तक महिलाएं 'पिंक टिकट' के जरिए बसों में मुफ्त में सफर करती थीं, लेकिन अब उन्हें अपने साथ वन दिल्ली स्मार्ट कार्ड रखना होगा. 

आखिर दिल्ली सरकार ने क्यों लिया फैसला? 

इस फैसले के माध्यम से दिल्ली सरकार का केवल मुख्य उद्देश्य यह है कि परिवहन प्रणाली को भविष्य के लिए पूरी तरह से पारदर्शी बनाना है. तो वहीं, महिलाओं को पिंक टिकट के साथ सफर करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार के पास महिलाओं का किसी तरह का कोई सटीक डेटा नहीं था कि आखिर कितनी महिलाओं ने किस रूट पर और किस समय यात्रा की है. हांलाकि, स्मार्ट कार्ड के आने से सरकार को महिलाओं के यात्रा से जुड़ी हर जानकारी एक दम सटीक मिलती रहेगी. इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा बसों के संख्या के साथ-साथ राजधानी के तमाम रूट प्रबंधनों में एक बड़ा सुधार किया जाएगा. 

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यहां जानें क्या है 'वन दिल्ली' स्मार्ट कार्ड?

ऐसा बताया जा रहा है कि यह एक तरह का मल्टी-मोडल कार्ड है जिसे बस और मेट्रो दोनों में बेहद ही आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा फ्री राइड के लिए महिलाओं को खास रूप से पंजीकृत कार्ड भी बस प्रशासन द्वारा जारी किए जाएंगे. महिलाओं को इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि, जैसे ही वह बस में चढ़ेंगी उन्हें तुरंत मशीन पर अपना कार्ड रखना होगा. इस दौरान उनके खाते से किसी तरह के कोई पैसे नहीं कटेंगे, लेकिन उनकी पूरी यात्रा को रिकॉर्ड किया जाएगा. 

स्मार्ट कार्ड से महिलाओं को क्या मिलेगा फायदा? 

स्मार्ट कार्ड लेने के कई तरह के फायदे हैं. जहां, सबसे पहले महिलाओं को लंबी कतार में टिकट नहीं लेना पड़ेगा. इसके साथ ही दिल्ली सरकार को इस बात की भी जानकारी मिलते रहेगी कि किन इलाकों में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, ताकि उन तमाम इलाकों में ज्यादा से ज्यादा बसों का संचालन किया जा सके. इसके अलावा कार्ड के माध्यम से यात्रा को ट्रैक करने से महिलाओं की सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी. 

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महिलाएं कैसे बनवा सकतीं हैं अपनी स्मार्ट कार्ड? 

इस कार्ड को बनवाने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही विशेष शिविर यानी (Camps) का आयोजन करेगी. इतना ही नहीं, दिल्ली के तमाम बस डिपो, मेट्रो स्टेशनों और 'वन दिल्ली' ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी. हांलाकि, इसके लिए अपने साथ आधार कार्ड और दिल्ली के निवास प्रमाण पत्र की सबसे ज्यादा आवश्यकता हो सकती है. 

फिलहाल, दिल्ली सरकार के इस बेहद ही महत्वपूर्ण कदम से न सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा में पहले के मुताबिक और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी बल्कि दिल्ली के कई रूट प्रबंधनों में एक बड़ा सुधार होने की उम्मीद भी जताई जा रही है.  इसके अलावा दिल्ली सरकार ने महिलाओं से खास रूप से यह अपील की है वे जल्द से जल्द इस कार्ड से जुड़ी आधिकारिक घोषणाओं पर अपनी नज़र बनाए रखें और समय रहते हुए ही स्मार्ट कार्ड को बनावा लें. 

Published at : 11 May 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
Delhi Government Delhi Bus Utility News Delhi Government
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