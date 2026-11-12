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हिंदी न्यूज़बिजनेसपाकिस्तान की गोरी क्रीम में मिला जहर, बैन होने के बाद भी भारत में बिक रही

पाकिस्तान की गोरी क्रीम में मिला जहर, बैन होने के बाद भी भारत में बिक रही

भारत में प्रतिबंधित पाकिस्तानी Goree Beauty Cream अब भी बेची जा रही है. जांच से मालूम पढ़ा है की 5 हजार PPM मरकरी मिला है. इसके इस्तेमाल से किडनी, त्वचा और नर्वस सिस्टम को नुकसान होने की संभावना है.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 12 Nov 2026 01:23 PM (IST)
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चेहरे को गोरा और चमकदार बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली क्रीम अब सेहत के लिए खतरा बन सकती हैं. भारत में एक पाकिस्तानी फेयरनेस क्रीम को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

प्रतिबंध और स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियों के बावजूद यह प्रोडक्ट बाजार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध बताया जा रहा है. जांच में इसके अंदर ऐसे जहरीले तत्व मिले हैं, जो शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

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क्रीम में मिली मरकरी की खतरनाक मात्रा

इस मामले में सबसे ज्यादा चिंता क्रीम में मौजूद मरकरी (पारा) और लेड (सीसा) को लेकर है. रिपोर्ट के अनुसार, लैब जांच में क्रीम के अंदर मरकरी की मात्रा 5 हजार पार्ट्स प्रति मिलियन (PPM) पाई गई, जबकि इसकी निर्धारित सीमा 1 PPM से कम होनी चाहिए.

विशेषज्ञों के मुताबिक, मरकरी त्वचा के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकता है. यह मेलानिन के उत्पादन को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से त्वचा का रंग हल्का दिखाई देने लगता है. हालांकि, इसके साथ स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम भी जुड़े हैं.

क्या है पूरा मामला?

पाकिस्तान में बनी 'गोरी ब्यूटी क्रीम' भारत के कई राज्यों में बेची जा रही है. महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे इलाकों में भी इसकी उपलब्धता की जानकारी सामने आई है. यह क्रीम स्थानीय दुकानों के साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी मिल रही है. इसकी कीमत करीब 380 से 800 रुपये के बीच बताई गई है. भारत में पाकिस्तान से आने वाले सामान के आयात पर प्रतिबंध के बावजूद इस तरह के उत्पाद बाजार तक कैसे पहुंच रहे हैं, इसकी जांच की जा रही है.

18 महिलाओं की किडनी संबंधी परेशानी के बाद लगा प्रतिबंध

रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में 18 महिलाओं में किडनी से जुड़ी समस्याएं सामने आने के बाद इस क्रीम पर प्रतिबंध लगाया गया था. जांच के दौरान इन महिलाओं में एक समान बात यह मिली कि वे गोरी ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रही थीं. इसके बाद उत्पाद के नमूनों की जांच में हानिकारक धातुओं की मौजूदगी सामने आई.

दूसरे देशों में भी जारी हो चुकी है चेतावनी

इस क्रीम को लेकर विदेशों में भी कार्रवाई हुई है. साल 2021 में न्यूजीलैंड की मेडिसिन रेगुलेटर मेडसेफ ने गोरी के कुछ उत्पादों के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दी थी. वहीं 2025 में फिलीपींस FDA ने भी ब्रांड के कुछ उत्पादों पर सुरक्षा और नियामक मंजूरी से जुड़ी चिंताएं जताई थीं.

उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि ऐसी क्रीम का इस्तेमाल न करें. किसी भी कॉस्मेटिक को खरीदने से पहले उसके निर्माता, सामग्री, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट की जानकारी जरूर जांचें.

किडनी और नर्वस सिस्टम को हो सकता है नुकसान

लंबे समय तक ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल करने से त्वचा में जलन, खुजली, लालिमा और त्वचा पतली होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसके अलावा मरकरी के संपर्क में आने से किडनी और नर्वस सिस्टम प्रभावित हो सकते हैं. लेड भी शरीर के महत्वपूर्ण अंगों और दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है.

यह भी पढ़ें- काव्या मारन और पति अनिरुद्ध रविचंदर की नेटवर्थ कितनी, कौन कितना अमीर?

यह भी देखें- 

About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 12 Nov 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
Goree Beauty Cream Pakistani Fairness Cream
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