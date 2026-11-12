पाकिस्तान की गोरी क्रीम में मिला जहर, बैन होने के बाद भी भारत में बिक रही

चेहरे को गोरा और चमकदार बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली क्रीम अब सेहत के लिए खतरा बन सकती हैं. भारत में एक पाकिस्तानी फेयरनेस क्रीम को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

प्रतिबंध और स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियों के बावजूद यह प्रोडक्ट बाजार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध बताया जा रहा है. जांच में इसके अंदर ऐसे जहरीले तत्व मिले हैं, जो शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

क्रीम में मिली मरकरी की खतरनाक मात्रा

इस मामले में सबसे ज्यादा चिंता क्रीम में मौजूद मरकरी (पारा) और लेड (सीसा) को लेकर है. रिपोर्ट के अनुसार, लैब जांच में क्रीम के अंदर मरकरी की मात्रा 5 हजार पार्ट्स प्रति मिलियन (PPM) पाई गई, जबकि इसकी निर्धारित सीमा 1 PPM से कम होनी चाहिए.

विशेषज्ञों के मुताबिक, मरकरी त्वचा के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकता है. यह मेलानिन के उत्पादन को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से त्वचा का रंग हल्का दिखाई देने लगता है. हालांकि, इसके साथ स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम भी जुड़े हैं.

क्या है पूरा मामला?

पाकिस्तान में बनी 'गोरी ब्यूटी क्रीम' भारत के कई राज्यों में बेची जा रही है. महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे इलाकों में भी इसकी उपलब्धता की जानकारी सामने आई है. यह क्रीम स्थानीय दुकानों के साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी मिल रही है. इसकी कीमत करीब 380 से 800 रुपये के बीच बताई गई है. भारत में पाकिस्तान से आने वाले सामान के आयात पर प्रतिबंध के बावजूद इस तरह के उत्पाद बाजार तक कैसे पहुंच रहे हैं, इसकी जांच की जा रही है.

18 महिलाओं की किडनी संबंधी परेशानी के बाद लगा प्रतिबंध

रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में 18 महिलाओं में किडनी से जुड़ी समस्याएं सामने आने के बाद इस क्रीम पर प्रतिबंध लगाया गया था. जांच के दौरान इन महिलाओं में एक समान बात यह मिली कि वे गोरी ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रही थीं. इसके बाद उत्पाद के नमूनों की जांच में हानिकारक धातुओं की मौजूदगी सामने आई.

दूसरे देशों में भी जारी हो चुकी है चेतावनी

इस क्रीम को लेकर विदेशों में भी कार्रवाई हुई है. साल 2021 में न्यूजीलैंड की मेडिसिन रेगुलेटर मेडसेफ ने गोरी के कुछ उत्पादों के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दी थी. वहीं 2025 में फिलीपींस FDA ने भी ब्रांड के कुछ उत्पादों पर सुरक्षा और नियामक मंजूरी से जुड़ी चिंताएं जताई थीं.

उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि ऐसी क्रीम का इस्तेमाल न करें. किसी भी कॉस्मेटिक को खरीदने से पहले उसके निर्माता, सामग्री, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट की जानकारी जरूर जांचें.

किडनी और नर्वस सिस्टम को हो सकता है नुकसान

लंबे समय तक ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल करने से त्वचा में जलन, खुजली, लालिमा और त्वचा पतली होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसके अलावा मरकरी के संपर्क में आने से किडनी और नर्वस सिस्टम प्रभावित हो सकते हैं. लेड भी शरीर के महत्वपूर्ण अंगों और दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है.

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